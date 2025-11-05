Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightയു​വ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 9:05 AM IST

    യു​വ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​സ​രി​പ്പോ​ടെ 40 ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ കൂ​ട്ടാ​യ്മ

    text_fields
    bookmark_border
    യു​വ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​സ​രി​പ്പോ​ടെ 40 ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ കൂ​ട്ടാ​യ്മ
    cancel

    ​40 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള പ്ര​വാ​സി ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കാ​യി രൂ​പം കൊ​ണ്ട ഒ​രു കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​ണ് 40 ബ്ര​ദേ​ഴ്സ്. പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​നി​ട​യി​ലും ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി രോ​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​ട​പൊ​രു​തി, എ​ന്നും ചൈ​ത​ന്യ​ത്തോ​ടെ ജീ​വി​ക്കു​ക എ​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​മാ​യ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ് ക്ല​ബി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​നം. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​സ​ന്ന​ത​യു​ടെ പ്ര​സ​രി​പ്പ് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക എ​ന്ന വ​ലി​യ ല​ക്ഷ്യ​വും ഇ​തി​നു പി​ന്നി​ലു​ണ്ട്.

    ​2023ൽ ​ആ​ണ് ക്ല​ബി​ന്റെ തു​ട​ക്കം. ഷ​റ​ഫു മാ​ട്ടൂ​ൽ, ഡോ​ൺ വ​ർ​ഗീ​സ്, ഇ​സ്മ​യി​ൽ, സ​ക്കീ​ർ, ജാ​ക്സ​ൺ, മൊ​യ്തീ​ൻ, ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഈ ​ആ​ശ​യം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്. ഈ ​ആ​ശ​യം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് 70ൽ ​അ​ധി​കം പേ​ർ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ക്ല​ബു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു. ക്ല​ബ് ഇ​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ള ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് വ​ള​രെ വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യാ​ണ് മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ന്ന​ത്. ക്ല​ബി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഫു​ട്ബാ​ൾ​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ഇ​തി​ലൂ​ടെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​വും ചൈ​ത​ന്യ​വും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്നു. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പൂ​ർ​ണ​പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ, സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി കാ​യി​ക​വും ക​ലാ​പ​ര​വു​മാ​യ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കാ​യി​ക​ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക്ല​ബ് പ്ര​ത്യേ​ക പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ന​ൽ​കി വ​രു​ന്നു. ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ കു​ഴ​ഞ്ഞു വീ​ണു മ​രി​ച്ച, ക്ല​ബു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്ന ഔ​സേ​പ് ഡേ​വി​സി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ക്ല​ബ് എ​ല്ലാ സ​ഹാ​യ​സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി പി​ന്തു​ണ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി എ​ല്ലാ​വ​ർ​ഷ​വും ര​ണ്ട് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ ക്ല​ബ്‌ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ജി​ല്ല ക​പ്പ് ഫു​ട്ബോ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സീ​സ​ൺ-3 യും ​വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ-3 യും ​ന​വം​ബ​ർ 13, 14, 15 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ സി​ഞ്ചി​ലെ അ​ഹ്‌​ലി ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഇ​തി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബോ​ൾ താ​രം വി.​പി. സു​ഹൈ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഒ​രു​ക്ക​വും ക​ൺ​വീ​ന​വ​ർ റ​ഷീ​ദ് വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി വ​രു​ന്നു.

    ​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്: ഖ​ലീ​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ (സ്‌​കൈ വീ​ൽ), ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ: മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ: മു​സ്ത​ഫ ടോ​പ്പ്, അ​ബ്ദു​ല്ല, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി: മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ത്തോ​ളി, ട്ര​ഷ​റ​ർ: ഇ​ബ്രാ​ഹിം ചി​റ്റ​ണ്ട എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ ക്ല​ബി​ന്റെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:footballnewsgatheringgulfexcitement
    News Summary - 40 Brothers Football Gathering with Youth Excitement
    Similar News
    Next Story
    X