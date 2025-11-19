Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right40 ബ്രദേഴ്സ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 8:26 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 8:26 PM IST

    40 ബ്രദേഴ്സ് ജില്ലകപ്പ് സീസൺ-3; ആവേശകരമായ ഫൈനലോടെ ടൂർണമെന്റിന് തിരശ്ശീല

    text_fields
    bookmark_border
    40 ബ്രദേഴ്സ് ജില്ലകപ്പ് സീസൺ-3; ആവേശകരമായ ഫൈനലോടെ ടൂർണമെന്റിന് തിരശ്ശീല
    cancel
    camera_alt

    ജില്ല കപ്പ് ജേതാക്കളായ മലപ്പുറം ടീം

    Listen to this Article

    മനാമ: 40 ബ്രദേഴ്സ് ജില്ലകപ്പ് സീസൺ-3 ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിന് ആവേശകരമായ സമാപനം.

    ജില്ല കപ്പ് സംഘാടകരായ 40 ബ്രദേഴ്സ്

    അൽ അഹ്‌ലീ ക്ലബ് മൈതാനത്ത് നടന്ന മൂന്ന് ദിവസത്തെ ടൂർണമെന്റ്, വാശിയേറിയ മത്സരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫുട്ബാൾ പ്രേമികളുടെ മനം കവർന്നു. ജില്ലാകപ്പ് ഫൈനലിൽ ബി.എം.ഡി.എഫ് മലപ്പുറം ജേതാക്കളായപ്പോൾ, വെറ്ററൻസ് ടൂർണമെന്റിൽ മലബാർ എഫ്.സി. കിരീടം സ്വന്തമാക്കി.

    വെറ്ററൻസ് ടൂർണമെന്‍റ് ജേതാക്കളായ മലബാർ എഫ്.സി ടീം

    ആവേശം നിറഞ്ഞ ഫൈനലിൽ കെ.എം.സി.സി കാസർകോടിനെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് ബി.എം.ഡി.എഫ് മലപ്പുറം പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 40 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരുടെ വിഭാഗത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ പ്രതിഭ ലജൻസിനെതിരെയാണ് മലബാർ എഫ്.സി. വിജയം നേടിയത്. കായികോത്സാഹത്തിന് പ്രായം ഒരു തടസ്സമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പോരാട്ടമായിരുന്നു വെറ്ററൻസ് ടൂർണമെന്റ്.

    ടൂർണമെന്റിന് കൂടുതൽ തിളക്കം നൽകിക്കൊണ്ട്, വളർന്നുവരുന്ന ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളായ കുട്ടികളുടെ ഫുട്ബാൾ പ്രദർശന മത്സരവും നടന്നു. ഗ്രോ അക്കാദമി, ഫാബ് അക്കാദമി, സൈറോ അക്കാദമി, ഗ്രിപ് അക്കാദമി എന്നിവിടങ്ങളിലെ കുട്ടികളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയത്തിനായി സംഘാടകസമിതി ഒരുക്കിയിരുന്നത്.

    സമാപനച്ചടങ്ങിൽ, വിജയികളായ ടീമുകൾക്ക് ട്രോഫികളും റണ്ണേഴ്‌സ്-അപ്പ് ടീമുകൾക്ക് കപ്പുകളും ക്യാഷ് അവാർഡുകളും സമ്മാനിച്ചു. ബഹ്‌റൈനിലെ സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

    ചടങ്ങിന് 40 ബ്രദേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് ഹലീൽ റഹ്‌മാൻ സ്കൈവീൽ, ടൂർണമെന്റ് കോഓഡിനേറ്റർ റഷീദ് വടക്കാഞ്ചേരി, ചെയർമാൻ മൊയ്തീൻകുട്ടി, സെക്രട്ടറി മൻസൂർ, ട്രഷറർ ഇബ്‌റാഹീം ചിറ്റണ്ട, അബ്ദുല്ല, മുസ്തഫ ടോപ്‌മാൻ, ശറഫുദ്ധീൻ മാട്ടൂൽ, ഇസ്മായിൽ എലത്തൂർ, നൗഫൽ കണ്ണൂർ, ജെ.പി.കെ തിക്കോടി, പ്രസാദ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

    ബി.ഐ.എഫ്.എ പ്രസിഡന്റ് റഹ്മത് അലി, സെക്രട്ടറി ജെറി, കെ.എഫ്.എ പ്രസിഡന്റ് അർഷാദ്, സെക്രട്ടറി സജാദ് സുലൈമാൻ, ഐ.വി.എഫ്.എ പ്രസിഡന്റ് മൊയ്തീൻകുട്ടി എന്നിവരും സമാപനച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:manamatournamentgulfnewsBahrain
    News Summary - 40 Brothers District Cup Season-3; The tournament concludes with an exciting finale
    Similar News
    Next Story
    X