    Bahrain
    22 Oct 2025 10:55 AM IST
    22 Oct 2025 10:55 AM IST

    40 ബ്ര​ദേ​ഴ്‌​സ് 'ജി​ല്ല ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ 3' പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    40 ബ്ര​ദേ​ഴ്‌​സ് ജി​ല്ല ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ 3 പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    ബ്ര​ദേ​ഴ്‌​സ് 'ജി​ല്ല ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ 3' പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം വി.​പി. സു​ഹൈ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ 40 ബ്ര​ദേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 'ജി​ല്ല ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ 3', 'വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ 3' ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ താ​രം വി.​പി. സു​ഹൈ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    സി​ഞ്ചി​ലെ അ​ൽ അ​ഹ്‌​ലി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും 40 ബ്ര​ദേ​ഴ്‌​സ് ക്ല​ബ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​തോ​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ന​വം​ബ​ർ 13, 14, 15 തീ​യ്യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി സി​ഞ്ചി​ലെ അ​ൽ അ​ഹ്‌​ലി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എ​ട്ട് ജി​ല്ല​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് എ​ട്ട് ടീ​മു​ക​ൾ പ്ര​മു​ഖ താ​ര​ങ്ങ​ളെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​നെ​ത്തു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ 40 വ​യ​സ്സി​നു​മു​ക​ളി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ 3യും ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഖ​ലീ​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ (സ്കൈ ​വീ​ൽ) അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മൊ​യ്തീ​ൻ കു​ട്ടി, കെ.​എ​ഫ്.​എ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജ്ജാ​ദ്, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ മു​സ്ത​ഫ ടോ​പ്പ്, അ​ബ്ദു​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു.ച​ട​ങ്ങി​നെ​ത്തി​യ വി.​പി. സു​ഹൈ​റി​ന് 40 ബ്ര​ദേ​ഴ്‌​സ് ക്ല​ബ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ത്തോ​ളി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ചി​റ്റ​ണ്ട ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - 40 Brothers 'District Cup Season 3' poster released
