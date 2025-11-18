Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    18 Nov 2025 2:31 PM IST
    Updated On
    18 Nov 2025 2:31 PM IST

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക സൗ​ഹൃ​ദം ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ച്ച് 40 ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് ജി​ല്ല ക​പ്പ്

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക സൗ​ഹൃ​ദം ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ച്ച് 40 ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് ജി​ല്ല ക​പ്പ്
    Listen to this Article

    40 ബ്ര​ദേ​ഴ്സി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ജി​ല്ല ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഉ​ജ്ജ്വ​ല വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സ​മാ​പി​ച്ച​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 14 ജി​ല്ല​ക​ളെ​യും പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ക്കാ​ർ അ​ണി​നി​ര​ന്ന ഈ ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് കേ​ര​ളീ​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ളെ ഒ​രൊ​റ്റ കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ത്തി​യി​രു​ന്നു. വീ​റും വാ​ശി​യു​മേ​റി​യ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഉ​ട​നീ​ളം ക​ണ്ട​ത്. ക​ളി​ക്കാ​രു​ടെ ധൈ​ര്യം, മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം, ല​ക്ഷ്യ​ബോ​ധം എ​ന്നി​വ പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കാ​ൻ വ​ലി​യ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​മാ​ണ് ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന​ത്. പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ടീ​മു​ക​ളു​ടെ മി​ക​ച്ച കാ​യി​ക​മ​നോ​ഭാ​വം ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ സു​ഗ​മ​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി, അ​വ​രു​ടെ കു​റ്റ​മ​റ്റ ഏ​കോ​പ​നം, മി​ക​ച്ച നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യ ആ​തി​ഥ്യം എ​ന്നി​വ​കൊ​ണ്ട് ഏ​റെ പ്ര​ശം​സ നേ​ടി. കൃ​ത്യ​വും ചി​ട്ട​യു​മു​ള്ള സം​ഘാ​ട​നം ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി.

    കാ​യി​ക പ്രേ​മി​ക​ളാ​യ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വി​നെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഈ ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് സാ​ധി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കാ​യി​ക​പ്ര​തി​ഭ​യെ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സൗ​ഹൃ​ദം ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജി​ല്ല ക​പ്പ് ഒ​രു മി​ക​ച്ച​വേ​ദി​യാ​യി മാ​റി.

    എ​ല്ലാ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​രു ഫു​ട്ബാ​ൾ മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ന്റെ ആ​വേ​ശം നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്നു എ​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ന​ട​ത്തി​യ സം​ഘാ​ട​ക​ർ​ക്കും ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കും പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി എ​ത്തി​യ കാ​യി​ക​പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രു​ന്നു.

