പ്രാദേശിക സൗഹൃദം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച് 40 ബ്രദേഴ്സ് ജില്ല കപ്പ്text_fields
40 ബ്രദേഴ്സിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ബഹ്റൈനിൽ പ്രവാസികൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച ജില്ല കപ്പ് ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ് ഉജ്ജ്വല വിജയത്തോടെയാണ് സമാപിച്ചത്. കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളെയും പ്രതിനിധീകരിച്ച് പ്രവാസികളിക്കാർ അണിനിരന്ന ഈ ടൂർണമെന്റ് കേരളീയ ഫുട്ബാൾ പ്രേമികളെ ഒരൊറ്റ കുടക്കീഴിൽ അണിനിരത്തിയിരുന്നു. വീറും വാശിയുമേറിയ പോരാട്ടങ്ങളാണ് ടൂർണമെന്റിൽ ഉടനീളം കണ്ടത്. കളിക്കാരുടെ ധൈര്യം, മികച്ച പ്രകടനം, ലക്ഷ്യബോധം എന്നിവ പ്രകടമാക്കിയ മത്സരങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ വലിയ ജനക്കൂട്ടമാണ് ഓരോ ദിവസവും ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. പങ്കെടുത്ത ടീമുകളുടെ മികച്ച കായികമനോഭാവം ടൂർണമെന്റിന് മാറ്റുകൂട്ടി.
ടൂർണമെന്റിന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സംഘാടകസമിതി, അവരുടെ കുറ്റമറ്റ ഏകോപനം, മികച്ച നിലവാരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, ഊഷ്മളമായ ആതിഥ്യം എന്നിവകൊണ്ട് ഏറെ പ്രശംസ നേടി. കൃത്യവും ചിട്ടയുമുള്ള സംഘാടനം ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയത്തിന് നിർണായകമായി.
കായിക പ്രേമികളായ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഈ ടൂർണമെന്റിന് സാധിച്ചു. പ്രവാസിസമൂഹത്തിന്റെ കായികപ്രതിഭയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രാദേശിക സൗഹൃദം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിനും ജില്ല കപ്പ് ഒരു മികച്ചവേദിയായി മാറി.
എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും ഒരു ഫുട്ബാൾ മാമാങ്കത്തിന്റെ ആവേശം നിറഞ്ഞുനിന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. വിജയകരമായി ടൂർണമെന്റ് നടത്തിയ സംഘാടകർക്കും ആവേശത്തോടെ പങ്കെടുത്ത ടീമുകൾക്കും പിന്തുണയുമായി എത്തിയ കായികപ്രേമികൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുന്നു.
