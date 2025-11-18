Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    18 Nov 2025 1:44 PM IST
    Updated On
    18 Nov 2025 1:44 PM IST

    40 ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് ജി​ല്ല ക​പ്പ്; ബി.​എം.​ഡി.​എ​ഫ് മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന് കി​രീ​ടം

    ഫൈ​ന​ലി​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ടി​നെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ​രാ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി
    40 ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് ജി​ല്ല ക​പ്പ്; ബി.​എം.​ഡി.​എ​ഫ് മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന് കി​രീ​ടം
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: 40 ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ജി​ല്ല ക​പ്പ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ബി.​എം.​ഡി.​എ​ഫ് മ​ല​പ്പു​റം ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് കാ​സ​ർ​കോ​ടി​നെ ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് മ​ല​പ്പു​റം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ദ്യ ജി​ല്ല ക​പ്പ് കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    തു​ട​ക്കം​മു​ത​ലേ ക​ളി​യി​ൽ ആ​ധി​പ​ത്യം പു​ല​ർ​ത്തി​യ മ​ല​പ്പു​റം ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ​ത​ന്നെ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി. മ​നു നേ​ടി​യ ഗോ​ളാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന് ലീ​ഡ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ മു​സ്താ​ഖ് നേ​ടി​യ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ര​ണ്ടാം ഗോ​ളോ​ടെ മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി മു​സ​മി​ൽ (മ​ല​പ്പു​റം), ടോ​പ് സ്കോ​റ​ർ വി​ഷ്ണു (മ​ല​പ്പു​റം), മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ, അ​ലി (മ​ല​പ്പു​റം) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പു​ര​സ്‌​കാ​രം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ടീം ​മാ​നേ​ജ​ർ മൊ​യ്തീ​ൻ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​രാ​യ ഷ​രീ​ഫ്, അ​ർ​ഷാ​ദ്, ഹ​ബീ​ബ്, നൗ​ഫ​ൽ, ടീം ​കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ റ​ഹ​മ​ത്ത് അ​ലി, ബി.​എം.​ഡി.​എ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​മീ​ർ പൊ​ട്ട​ച്ചോ​ല എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് ചു​ക്കാ​ൻ പി​ടി​ച്ച​ത്.

