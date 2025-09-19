Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 10:54 AM IST

    296 കി​ലോ​ഗ്രാം അ​ന​ധി​കൃ​ത ചെ​മ്മീ​ൻ പി​ടി​കൂ​ടി

    കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത അ​ന​ധി​കൃ​ത ചെ​മ്മീ​ൻ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തീ​ര​ത്ത് അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി വ​ല ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത 296 കി​ലോ​ഗ്രാം ചെ​മ്മീ​നു​മാ​യി മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ട് കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    മ​ൽ​ക്കി​യ തീ​ര​ത്തു​വെ​ച്ചാ​ണ് ബോ​ട്ട് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി മീ​ൻ​പി​ടി​ക്കാ​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച വ​ല​യും ചെ​മ്മീ​നും കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തെ സ​മു​ദ്ര​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ക​ർ​ശ​ന നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:seizedBahrain Newsgulf news malayalamShrimps
