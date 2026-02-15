Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightനാ​ഷ​ന​ൽ ആ​ക്ഷ​ൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Feb 2026 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Feb 2026 9:04 AM IST

    നാ​ഷ​ന​ൽ ആ​ക്ഷ​ൻ ചാ​ർ​ട്ട​റി​ന്റെ 25ാം വാ​ർ​ഷി​കം; രാ​ജ്യം വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന് പ്ര​ശം​സ​യു​മാ​യി പ്ര​മു​ഖ​ർ
    നാ​ഷ​ന​ൽ ആ​ക്ഷ​ൻ ചാ​ർ​ട്ട​റി​ന്റെ 25ാം വാ​ർ​ഷി​കം; രാ​ജ്യം വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കും
    cancel
    camera_alt

    രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൽ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ

    മ​നാ​മ: ആ​ധു​നി​ക ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ സു​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​യ നാ​ഷ​ന​ൽ ആ​ക്ഷ​ൻ ചാ​ർ​ട്ട​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തി​ന്റെ 25ാം വാ​ർ​ഷി​കം രാ​ജ്യം വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു. ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ രാ​ജാ​വി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യം കൈ​വ​രി​ച്ച വ​ൻ വി​ക​സ​ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ സ്മ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഈ ​വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ​യും ഐ​ശ്വ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന ശി​ല​യാ​ണ് ഈ ​ചാ​ർ​ട്ട​റെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ 25 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക, കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കൈ​വ​രി​ച്ച ആ​ഗോ​ള മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത ചാ​ർ​ട്ട​റി​ന്റെ വി​ജ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി അ​ശ്രാ​ന്തം പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന 'ടീം ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ' അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ വു​മ​ൺ അ​ധ്യ​ക്ഷ പ്രി​ൻ​സ​സ് സ​ബീ​ക്ക ബി​ൻ​ത് ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും രാ​ജാ​വി​ന് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. നാ​ഷ​ന​ൽ ആ​ക്ഷ​ൻ ചാ​ർ​ട്ട​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പ​ദ​വി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു​വെ​ന്നും. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും 'ഈ​സ അ​ൽ ക​ബീ​ർ' വ​ർ​ഷ​വും ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന ഈ ​വേ​ള​യി​ൽ വ​നി​താ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ചാ​ർ​ട്ട​ർ ന​ൽ​കി​യ ഊ​ർ​ജം വ​ലു​താ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. നാ​ഷ​ന​ൽ ആ​ക്ഷ​ൻ ചാ​ർ​ട്ട​ർ ദേ​ശീ​യ ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് മ​റു​പ​ടി സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ത്യേ​കം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തെ മ​റ്റു മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, എം.​പി​മാ​ർ മ​റ്റു ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​രും ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന് പ്ര​ശം​സ​യു​മാ​യെ​ത്തി. രാ​ജ്യം ക​ഴി​ഞ്ഞ 25 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ ദ​ർ​ശ​ന​ത്തെ കൊ​ണ്ട് മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ച​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    നാ​ഷ​ന​ൽ ആ​ക്ഷ​ൻ

    ചാ​ർ​ട്ട​ർ

    2001 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14ന് ​പൊ​തു​വോ​ട്ടി​നി​ട്ട നാ​ഷ​ന​ൽ ആ​ക്ഷ​ൻ ചാ​ർ​ട്ട​റി​ന് മി​ക​ച്ച പി​ന്തു​ണ​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ 98 ശ​ത​മാ​നം ജ​ന​ങ്ങ​ളും വോ​ട്ട് ചെ​യ്ത ചാ​ർ​ട്ട​ർ പി​ന്നീ​ട് രാ​ജ്യ​ത്തു​ണ്ടാ​ക്കി​യ പു​രോ​ഗ​തി വ​ലു​താ​യി​രു​ന്നു. 2000 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നി​നാ​ണ് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് ആ​ധു​നി​ക​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കു​ള്ള ഒ​രു കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം, വി​ക​സ​നം, തു​ല്യ​ത തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ൽ അ​ധി​ഷ്ടി​ത​മാ​യ വീ​ക്ഷ​ണം ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​മ്പേ​ൾ ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​തി​ന്‍റെ ഉ​ന്ന​തി​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യം ആ ​വാ​ക്കു​ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാ​മ്പ​ത്തി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ‍്യ​മി​ട്ട റ​ഫ​റ​ണ്ട​ത്തി​ന്‍റെ ക​ര​ട് രേ​ഖ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി​യെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. പി​ന്നീ​ട് 2001 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14ന് ​വി​ഷ​യം പൊ​തു വോ​ട്ടി​നി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ സ്ത്രീ-​പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ അ​ന്ന് ഒ​ന്നാ​യി ക​ര​ട് രേ​ഖ​യെ വോ​ട്ട് ചെ​യ്ത് അ​നു​കൂ​ലി​ച്ചു.

    98.4 ശ​ത​മാ​നം പേ​രും അ​ന്ന് പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​നെ​ത്തി എ​ന്ന​ത് രാ​ജ്യ​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ന്ധ​ത തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. നാ​ഷ​ന​ൽ ആ​ക്ഷ​ൻ ചാ​ർ​ട്ട​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ശേ​ഷം കാ​ല​ക്ര​മേ​ണ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന സ​മ​ക​ത്വം, വ്യ​ക്തി​സ്വാ​ത​ന്ത്രം, ദേ​ശീ​യ ഐ​ക്യം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി. രാ​ജ്യം പൂ​ർ​ണ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​നും പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ്, മു​നി​സി​പ്പ​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്കും സാ​ക്ഷി​യാ​യി.

    ലിം​ഗ ഭേ​ദ​മി​ല്ലാ​തെ രാ​ജ്യ​മേ​തെ​ന്നോ വി​ശ്വാ​സ​മേ​തെ​ന്നോ നോ​ക്കാ​തെ രാ​ജ്യ​ത്ത് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും തു​ല്യ​ത​യും നീ​തി​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി മൗ​ലി​ക സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ടി​ങ്ങോ​ട്ട് ഇ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം മാ​ന​വ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലെ ക്ര​മാ​നു​ഗ​ത​മാ​യ ഉ​യ​ർ​ച്ച​ക്കും ചാ​ർ​ട്ട​ർ കാ​ര​ണ​മാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - 25th anniversary of National Action Charter; Nation to celebrate extensively
    Similar News
    Next Story
    X