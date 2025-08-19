Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    19 Aug 2025 7:31 AM IST
    19 Aug 2025 7:31 AM IST

    മൈ​ഗ​വ് ആ​പ്പി​ൽ 24 പു​തി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി

    പു​തി​യ അ​പ്ഡേ​റ്റി​ൽ, ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡ് ഇ​ഷ്യു ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സേ​വ​ന​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്
    മൈ​ഗ​വ് ആ​പ്പി​ൽ 24 പു​തി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി
    മ​നാ​മ: ഓ​ർ​ഗ​ൻ ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 24 പു​തി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി മൈ​ഗ​വ് മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യ​താ​യി ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഇ-​ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി (ഐ.​ജി.​എ) ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖാ​ഇ​ദ് അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം, സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്, ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ, ട്രാ​ഫി​ക്, ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം, വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല വ​കു​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ആ​പ്പി​ൽ പു​തു​താ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    പു​തി​യ അ​പ്ഡേ​റ്റി​ൽ, ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡ് ഇ​ഷ്യു ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സേ​വ​ന​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പേ​മെ​ന്റ് നോ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ൾ, അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ല​ർ​ട്ടു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ‘മൈ​ഗ​വ്’, ബി​സി​ന​സു​കാ​ർ​ക്കും നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്കു​മു​ള്ള ‘അ​ൽ​താ​ജി​ർ’, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കു​ള്ള ‘വി​സി​റ്റ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ’ എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ല്ലാ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഏ​കീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ൽ ഖാ​ഇ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ല​വി​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് വാ​ട്ട​ർ ആ​പ് മൈ​ഗ​വ് ആ​പ്പു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. താ​മ​സി​യാ​തെ ഇ-​ട്രാ​ഫി​ക് ആ​പ്പും ഇ​തി​ലേ​ക്ക് ല​യി​പ്പി​ക്കും. അ​തി​നു​ശേ​ഷം ഈ ​ര​ണ്ട് ആ​പ്പു​ക​ളും നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കും. സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് എ​ക്സാം റി​സ​ൾ​ട്ട്സ് ആ​പ്പും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കും. ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ മൈ​ഗ​വ് ആ​പ് ഇ​തി​നോ​ട​കം അ​ഞ്ച് ല‍ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ലോ​ഗി​ൻ സം​വി​ധാ​ന​മാ​യ ഇ-​കീ 2.0 450,000ല​ധി​കം പേ​ർ ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ 80008001 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലു​ള്ള ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് സ​ർ​വി​സ​സ് കോ​ൺ​ടാ​ക്ട് സെ​ന്റ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ, ദേ​ശീ​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പ​രാ​തി​ക​ളും സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ത​വാ​സു​ൽ സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി​യോ ത​വാ​സു​ൽ ആ​പ് വ​ഴി​യോ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ക്കാം.

    TAGS:bahaingulfGovernment services
