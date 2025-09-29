Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 11:18 AM IST

    സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി 13 വയസ്സുകാരിയെ ബ്ലാക്ക്‌മെയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമം; 22കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

    സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി 13 വയസ്സുകാരിയെ ബ്ലാക്ക്‌മെയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമം; 22കാരൻ അറസ്റ്റിൽ
    മ​നാ​മ: സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലൂ​ടെ കെ​ണി​യി​ൽ​പെ​ടു​ത്തി 13 വ​യ​സ്സു​ള്ള പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ബ്ലാ​ക്ക്‌​മെ​യി​ൽ ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ 22 കാ​ര​നെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ഴി​മ​തി, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സു​ര​ക്ഷാ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ചൈ​ൽ​ഡ് പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ യൂ​നി​റ്റ് ഇ​ൻ സൈ​ബ​ർ സ്‌​പേ​സ് ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ന​ട​പ​ടി. കേ​സ് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ​ല്ലാ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

    ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക

    സം​ഭ​വ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ചി​ല സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലും വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ നി​ര​ന്ത​രം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി‍യി​ച്ചു.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ നേ​രി​ട്ട് യൂ​നി​റ്റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ചു.

    33523300 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലോ cpcu@interior.gov.bh. എ​ന്ന മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​ത്തി​ലോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ അ​ഴി​മ​തി, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സു​ര​ക്ഷാ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​ൻ ന​മ്പ​റാ​യ 992 ലും ​വി​ളി​ക്കാം.

