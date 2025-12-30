Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ 212...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 10:02 AM IST

    ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ 212 നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ താ​മ​സ​ക്കാ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ 212 നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ താ​മ​സ​ക്കാ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന 212 പേ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​താ​യി എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ അ​റി​യി​ച്ചു. ​ഡി​സം​ബ​ർ 21മു​ത​ൽ 27വ​രെ​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ 860 തൊ​ഴി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യും അ​തു​വ​ഴി 24 അ​ന​ധി​കൃ​ത വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യും ചെ​യ്​​തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    താ​മ​സ വി​സ നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച​വ​രാ​ണ്​ പി​ടി​കൂ​ട​പ്പെ​ട്ട​വ​രി​ൽ അ​ധി​ക​വും. ഇ​വ​രെ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​വി​ധ ക​ച്ച​വ​ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ്​ എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ സം​ഘം വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​തോ​റി​റ്റി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - 212 illegal immigrants deported in one week
    Similar News
    Next Story
    X