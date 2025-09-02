Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 2:15 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 2:15 PM IST

    1.9 ല​ക്ഷ‍ം ദീ​നാ​ർ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തു; അ​ഭ​യ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വി​ചാ​ര​ണ നേ​രി​ടു​ന്നു

    64 കാ​ര​നാ​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി പൗ​ര​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി​യ​ത്
    1.9 ല​ക്ഷ‍ം ദീ​നാ​ർ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തു; അ​ഭ​യ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വി​ചാ​ര​ണ നേ​രി​ടു​ന്നു
    മ​നാ​മ: 1,90,000 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദീ​നാ​റി​ല​ധി​കം തു​ക ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കേ​സി​ൽ തെ​രു​വി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​ഭ​യ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വി​ചാ​ര​ണ നേ​രി​ടു​ന്നു. സോ​ഷ്യ​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​തി​നും 97,000ൽ ​അ​ധി​കം ദീ​നാ​ർ വെ​ളു​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തി​നു​മാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്. ഹൈ ​ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ൽ, വ​ഞ്ച​ന, മോ​ഷ​ണം, ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ, വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ച​മ​യ്ക്ക​ൽ, ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ ഫ​ണ്ട് ശേ​ഖ​രി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ കു​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് 64കാ​ര​നാ​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി പൗ​ര​നു​മേ​ൽ ചു​മ​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ പ്ര​തി കു​റ്റം നി​ഷേ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ഭ​യ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട പ​ണം സ്വ​ന്തം അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ പൊ​തു​ഫ​ണ്ട് ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം.

    മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ധ​നി​ക​രി​ൽ നി​ന്നും ഏ​ക​ദേ​ശം 90,000 ദീ​നാ​റോ​ളം സം​ഭാ​വ​ന​യാ​യി പി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​താ​യും ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, റ​മ​ദാ​ൻ കാ​ല​ത്ത് പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കേ​ണ്ട റ​മ​ദാ​ൻ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വൗ​ച്ച​റു​ക​ളും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രോ​ട് സ്വ​ന്തം വീ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    അ​ഭ​യ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ മ​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തി​നും ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ബോ​ണ​സും ഈ​ദി​യ​യും ന​ൽ​കാ​നും അ​ഭ​യ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ അ​ന്തേ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​നും ഈ ​ഫ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യും ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    കേ​സി​ൽ മ​റ്റൊ​രു ബ​ഹ്‌​റൈ​നി പൗ​ര​നും പ്ര​തി​യാ​ണ്. അ​ഭ​യ​കേ​ന്ദ്രം വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വ്യാ​ജ ക​രാ​റു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​റെ സ​ഹാ​യി​ച്ച​തി​നും സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ണം മോ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ കൂ​ട്ടു​നി​ന്ന​തി​നും ഒ​രു ക്ലീ​നി​ങ് ക​മ്പ​നി ഉ​ട​മ​യാ​യ ഇ​യാ​ളും വി​ചാ​ര​ണ നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി വി​ചാ​ര​ണ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു.

