Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഓൺലൈൻ വഴി 15...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 6:10 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 6:10 PM IST

    ഓൺലൈൻ വഴി 15 വയസ്സുകാരിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ 17കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രതി പെൺകുട്ടിയെ സമീപിച്ചത് ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂനിറ്റിലെ അംഗമാണെന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി
    ഓൺലൈൻ വഴി 15 വയസ്സുകാരിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ 17കാരൻ അറസ്റ്റിൽ
    cancel

    മനാമ: ഓൺലൈൻ വഴി 15 വയസ്സുകാരിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ 17കാരൻ അറസ്റ്റിൽ. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ സൈബർ ക്രൈം ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിലെ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്.

    ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റിലെ അംഗമാണെന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു പ്രതി പെൺകുട്ടിയെ സമീപിച്ചത്. അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആരംഭിച്ചു. ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റിലെ അംഗമാണെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞ് പെൺകുട്ടിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അബദ്ധത്തിൽ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചതാണെന്ന് 17-കാരൻ സമ്മതിച്ചു. പിന്നീട് പെൺകുട്ടിയെ ആകർഷിച്ച് മോശമായ വീഡിയോകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ഇയാൾ സമ്മതിച്ചു.

    പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രതിയെ വിചാരണ തടങ്കലിൽ വെക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു. പ്രതിയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും കൂടുതൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. കുട്ടികൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ രക്ഷിതാക്കളുടെ മേൽനോട്ടം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് ഫാമിലി ആൻഡ് ചൈൽഡ് പ്രോസിക്യൂഷൻ മേധാവി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. കുട്ടികൾ കാണുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങളും അവരുടെ ഓൺലൈൻ ഇടപെഴകലും നിരീക്ഷിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓൺലൈൻ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗ്ഗം കുടുംബത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ മേൽനോട്ടമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsmobile phoneBahrain NewsarrestedOnline Exploitation
    News Summary - 17-year-old arrested for trying to exploit 15-year-old girl online
    Similar News
    Next Story
    X