Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 11:53 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 11:55 AM IST

    ദേ​ശീ​യ ഗീ​ത​ത്തി​ന്‍റെ 150ാം വാ​ർ​ഷി​കം

    പ്ര​ഭാ​വം നി​ല​ക്കാ​ത്ത 'വ​ന്ദേ മാ​ത​രം'
    ദേ​ശീ​യ ഗീ​ത​ത്തി​ന്‍റെ 150ാം വാ​ർ​ഷി​കം
    വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ് (ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ)

    ഭാ​ര​ത​ത്തി​ന്‍റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലും ഇ​ന്ന​ത്തെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കാ​നു​ണ്ട്. ഇ​ന്നും, ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ സ​ത്ത​യെ ഒ​പ്പി​യെ​ടു​ക്കു​ന്നു. ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ പൊ​തു​വാ​യ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ക​യും, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വി​നോ​ദ​വും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​പോ​ലെ വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. അ​ത്ത​ര​മൊ​രു മ​നോ​ഹ​ര ഗാ​ന​മാ​ണ് ‘വ​ന്ദേ മാ​ത​രം’, ഭാ​ര​ത​ത്തി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ഗീ​തം. 1875 ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് ബ​ങ്കിം ച​ന്ദ്ര ചാ​റ്റ​ർ​ജി ര​ചി​ച്ച ഈ ​ഗാ​നം, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ‘ആ​ന​ന്ദ​മ​ഠം’ എ​ന്ന നോ​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘ബം​ഗ​ദ​ർ​ശ​ൻ’ എ​ന്ന സാ​ഹി​ത്യ ജേ​ണ​ലി​ൽ പ​ര​മ്പ​ര​യാ​യി ആ​ദ്യ​മാ​യി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് 1882ൽ ​ഇ​ത് ഒ​രു പു​സ്ത​ക​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി.

    ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ കീ​ഴി​ലാ​യി​രു​ന്ന 19ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ‘വ​ന്ദേ മാ​ത​രം’ ര​ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. എ​ല്ലാ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ ഉ​ണ​ർ​വും ഐ​ക്യ​ബോ​ധ​വും ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​ന​വും ഈ ​ഗാ​നം ശ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. കാ​ല​ക്ര​മേ​ണ, അ​ത് രാ​ഷ്ട്ര​ത്തോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​ര​വി​ന്റെ​യും ഭ​ക്തി​യു​ടെ​യും സ്തു​തി​ഗീ​ത​മാ​യി പ​രി​ണ​മി​ച്ചു. ‘വ​ന്ദേ മാ​ത​ര’​ത്തി​ന്റെ ജ​ന​പ്രീ​തി​യും സ്വാ​ധീ​ന​വും കാ​ര​ണം, 1950 ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ഭാ​ര​ത​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ഥ​മ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ഡോ. ​രാ​ജേ​ന്ദ്ര പ്ര​സാ​ദ് ഇ​തി​ന് ‘ഭാ​ര​ത​ത്തി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ഗീ​തം’ എ​ന്ന പ​ദ​വി ന​ൽ​കി. ‘ജ​ന​ഗ​ണ​മ​ന’​ക്ക് ദേ​ശീ​യ ഗാ​നം എ​ന്ന അ​തേ പ​ദ​വി​യാ​ണ് ‘വ​ന്ദേ മാ​ത​ര’​ത്തി​നും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​ക​ദേ​ശം എ​ട്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നു​ള്ളി​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ‘വ​ന്ദേ മാ​ത​രം’ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്രാ​ധാ​ന്യം നേ​ടി. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ലും പൊ​തു പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ത് ഇ​ന്നും ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക ആ​ദ​ര​വ് നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ‘വ​ന്ദേ മാ​ത​ര’​ത്തി​ന്റെ 150ാം വാ​ർ​ഷി​ക​മാ​ണ്. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള അ​തി​ന്റെ മ​ഹ​ത്താ​യ യാ​ത്ര ഓ​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​നി​ക്ക് അ​ഭി​മാ​ന​വും സം​തൃ​പ്തി​യും ന​ൽ​കു​ന്നു.

    (ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​റാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ. 2023 ആ​ഗ​സ്റ്റ് മു​ത​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ഈ ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്നു.

    കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​ണ്)

