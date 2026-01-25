Begin typing your search above and press return to search.
    അഞ്ചാം ലോക കേരള സഭക്ക് ബഹ്റൈനിൽനിന്ന് 15 പേർ ‌

    മ​നാ​മ: ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ ഒ​രു വേ​ദി​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​നാ​യി കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​ക്ക് ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യി ഇ​ത്ത​വ​ണ 15 പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ന​വ​കേ​ര​ള ന​യ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ ആ​ഗോ​ള മാ​തൃ​ക തീ​ർ​ക്കാ​ൻ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ​ങ്ക് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യു​ടെ അ​ഞ്ചാം പ​തി​പ്പ് ജ​നു​വ​രി 29 മു​ത​ൽ 31 വ​രെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്താ​ണ് ന​ട‌​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

    കൂ​ടാ​തെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു‌​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടാ​നും അ​വ അ​ധി​കൃ​ത​രു‌​ടെ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നും അം​​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലു​മാ​ണ്. 125 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും 28 ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള അ​ഞ്ഞൂ​റി​ല​ധി​കം മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ലോ​ക​മെ​ങ്ങും അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ അ​റി​വും ക​ഴി​വും ന​വ​കേ​ര​ള രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യു​ടെ അ​ഞ്ചാം പ​തി​പ്പ് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽനി​ന്ന് ആ​ർ.​പി ​ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ക​മ്പ​നീ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ബി. ര​വി പി​ള്ള, ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ പി​ള്ള, പ്ര​തി​ഭ അം​​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സു​ബൈ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, സി.​വി. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ, പി. ​ശ്രീ​ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​രും ന​വ കേ​ര​ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യി എ​ൻ.​കെ ജ​യ​ൻ, ജേ​ക്ക​ബ് മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​രും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. വി.​കെ തോ​മ​സ്, വ​ർ​​ഗീ​സ് ജോ​ർ​ജ്, ഷാ​ന​വാ​സ് പി.​കെ, മൊ​യ്തീ​ൻ കു​ട്ടി പു​ളി​ക്ക​ൽ, സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത്, സ​ജി മാ​ർ​ക്കോ​സ്, കെ.​ടി സ​ലീം എ​ന്നി​വ​രുമാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ക്കേ​ണ്ട പ്ര​വാ​സി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ സം​യു​ക്ത യോ​ഗം നാ​ളെ

    മ​നാ​മ: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ഞ്ചാ​മ​ത് ലോ​ക​കേ​ര​ള​സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ക്കേ​ണ്ട പ്ര​വാ​സി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ക്രോ​ഡീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ സം​യു​ക്ത യോ​ഗം ചേ​രു​ന്നു. ലോ​ക​കേ​ര​ള​സ​ഭ​യി​ലെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​വി​ധ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ​യും യോ​ഗ​മാ​ണ് വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    26 തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു മ​ണി​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് യോ​ഗം ന​ട​ക്കു​ക. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന വി​വി​ധ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ എ​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ​യും ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും യോ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ബി.​കെ.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ പി​ള്ള​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​യ്ക്ക​ലും അ​റി​യി​ച്ചു.

