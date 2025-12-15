Begin typing your search above and press return to search.
    15 Dec 2025 11:20 AM IST
    15 Dec 2025 11:20 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ 29 കി​ലോ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി 15 പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ 29 കി​ലോ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി 15 പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​ർ 

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ 29 കി​ലോ​ഗ്രാം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്താ​നും കൈ​വ​ശം വെ​ക്കാ​നും ശ്ര​മി​ച്ച​തി​ന് 15 പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 1,35,000 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദീ​നാ​റി​ല​ധി​കം മൂ​ല്യം വ​രും. 21നും 33​നും ഇ​ട​യി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള, വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ 15 പേ​രെ​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് എ​വി​ഡ​ൻ​സി​ലെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണ വി​ഭാ​ഗം, ക​സ്റ്റം​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ്, എ​യ​ർ കാ​ർ​ഗോ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ വി​വി​ധ ഓ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് മൊ​ത്തം 29 കി​ലോ​ഗ്രാം വ​രു​ന്ന മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ൽ​പ​ന​യും ക​ട​ത്തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ച ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണ​വും തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പും ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും പി​ടി​കൂ​ടാ​നും സാ​ധി​ച്ച​ത്. പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ശൃം​ഖ​ല​ക​ളെ ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​തി​ജ്ഞ​ബ​ദ്ധ​രാ​ണെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - 15 people arrested with 29 kg of methamphetamine in Bahrain
