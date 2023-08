cancel By വെബ് ഡെസ്ക് മ​നാ​മ: 2023 ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ 14,000 സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ ന​ൽ​കി​യ​താ​യി ​തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി ജ​മീ​ൽ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ലി ഹു​മൈ​ദാ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ല​ട​ക്കം മി​ക​ച്ച തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ലെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന​നു​സൃ​ത​മാ​യി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ക​യും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ക​ഴി​വു​റ്റ​വ​രെ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​നും സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ർ​ഷം തോ​റും 20,000 സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക്​​ തൊ​ഴി​ൽ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ആ​റ്​ മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ഇ​തി​ന്‍റെ 71 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്​ നേ​ട്ട​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ല​യി​രു​ത്തി. വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 10,000 പേ​ർ​ക്ക്​ തൊ​ഴി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ 7237 പേ​ർ​ക്ക്​ പ​രി​ശീ​ല​നം ഇ​തി​ന​കം ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​തി​ന്‍റെ 72 ശ​ത​മാ​നം ആ​റ്​ മാ​സ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ നേ​ടാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത്​ ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ ഈ ​വ​ർ​ഷ ആ​ദ്യ പാ​തി​യി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ വേ​ത​ന​ത്തി​ൽ 6.3 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി. തം​കീ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്​ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ​വേ​ത​നം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. തൊ​ഴി​ൽ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​ത്ര​ത്തി​ൽ പ​ര​സ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും അ​തു​വ​ഴി മി​ക​ച്ച തൊ​ഴി​ല​ന്വേ​ഷ​ക​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ത്യേ​കം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. Show Full Article

14,000 citizens were given job, 10,000 citizens will get training for job says Minister