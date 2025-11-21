Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 9:41 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 9:41 AM IST

    മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നിൽ​ 13,801 വിവാഹങ്ങൾ

    മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നിൽ​ 13,801 വിവാഹങ്ങൾ
    മ​നാ​മ: ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ശ​രീ​അ​ത്ത് കോ​ട​തി​ക​ളി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 13,801 ആ​ണെ​ന്ന് നീ​തി​ന്യാ​യ, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക കാ​ര്യ, എ​ൻ​ഡോ​വ്‌​മെ​ന്റ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. എം.​പി ജ​ലാ​ൽ കാ​ദി​മി​ന്റെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഈ ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി സ്ത്രീ​യും പു​രു​ഷ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള 10,139 വി​വാ​ഹ​ക്ക​രാ​റു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ക്കാ​ർ​ക്കു​മി​ട​യി​ലു​ള്ള ആ​കെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ 13,801 ആ​ണ്. വി​വാ​ഹ​മോ​ച​ന കേ​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും അ​വ​യി​ൽ അ​നു​ര​ഞ്ജ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച കേ​സു​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടു. 2023നും 2025​നും ഇ​ട​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച കേ​സു​ക​ളി​ൽ 2,934 കേ​സു​ക​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി അ​നു​ര​ഞ്ജ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​രി​ഹ​രി​ച്ചു. കു​ടും​ബ അ​നു​ര​ഞ്ജ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യ​ശ​ത​മാ​നം 40 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്.

    അ​നു​ര​ഞ്ജ​നം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് 4336 കേ​സു​ക​ൾ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് വി​ട്ടു. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ ആ​റാം നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ സ​ഭ​യു​ടെ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ഇ​ന്നു​വ​രെ ശ​രീ​അ​ത്ത് കോ​ട​തി​ക​ളി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ആ​കെ വി​വാ​ഹ​മോ​ച​ന കേ​സു​ക​ൾ 5607 ആ​ണ്. ഇ​തി​ൽ 3969 വി​വാ​ഹ​മോ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള​താ​ണ്. നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ സ​ഭ​യു​ടെ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ഇ​ന്നു​വ​രെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത വി​വാ​ഹ​ക്ക​രാ​റു​ക​ളു​ടെ ആ​കെ എ​ണ്ണ​വു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ വി​വാ​ഹ​മോ​ച​ന നി​ര​ക്ക് ആ​റ് ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്.

    News Summary - 13,801 marriages in Bahrain in three years
