By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മ​നാ​മ: കോ​വി​ഡ്​ പ്ര​തി​സ​ന്ധി ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പോ​ർ​ട്ട​ൽ 128 ദ​ശ​ല​ക്ഷം പേ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഐ.​ടി വി​ഭാ​ഗം ഡ​യ​റ​ക്​​ട​ർ നാ​ദി​യ അ​ൽ മ​ർ​സി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ തു​ട​ർ​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വ​ലി​യ പ​ങ്കാ​ണ്​ പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഹി​ച്ച​ത്.

സാ​​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം കോ​വി​ഡ്​ കാ​ല​ത്തും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പു​രോ​ഗ​തി സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു. 415 പു​സ്​​ത​ക​ങ്ങ​ൾ, 1144 എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ, 6758 മോ​ഡ​ൽ ക്ലാ​സു​ക​ൾ, 80,946 ക്ലാ​സു​ക​ൾ, 2,12,010 വ​ർ​ക്കു​ക​ൾ, 2,81,846 ആ​ക്ടി​വി​റ്റി​ക​ൾ, 1,13,948 ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ, 21,746​ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ന്‍റ്​ ക്വി​സു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ 16,969 സ്​​റ്റ​ഡി മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ ഇ-​ലൈ​ബ്ര​റി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്​​ത​താ​യി അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. Show Full Article

