Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightരാ​ജ്യ​ത്ത് എ​ണ്ണ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 12:28 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 12:28 PM IST

    രാ​ജ്യ​ത്ത് എ​ണ്ണ ഇ​ത​ര ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യി​ൽ 12 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന

    text_fields
    bookmark_border
    രാ​ജ്യ​ത്ത് എ​ണ്ണ ഇ​ത​ര ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യി​ൽ 12 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ണ്ണ ഇ​ത​ര ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യി​ൽ 12 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​യ​താ​യി ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഇ-​ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി വി​ദേ​ശ വ്യാ​പാ​ര റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ എ​ണ്ണ ഇ​ത​ര ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യു​ടെ ആ​കെ മൂ​ല്യം 520 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​നാ​റാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഇ​ത് 463 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​നാ​റാ​യി​രു​ന്നു. ചൈ​ന​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ന​ട​ന്ന​ത് (73 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​നാ​ർ). യു.​എ.​ഇ (65 ദ​ശ​ല​ക്ഷം), ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ (41 ദ​ശ​ല​ക്ഷം) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ൽ. അ​സം​സ്‌​കൃ​ത ഇ​രു​മ്പ്, അ​ലു​മി​നി​യം ഓ​ക്സൈ​ഡ്, വി​മാ​ന എ​ൻ​ജി​നു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്ത​ത്.

    കൂ​ടാ​തെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ നേ​രി​യ വ​ർ​ധ​ന​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. 317 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​നാ​റാ​ണ് ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ലെ ക​യ​റ്റു​മ​തി മൂ​ല്യം. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വി​പ​ണി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യാ​ണ് (77 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​നാ​ർ). യു.​എ.​ഇ (36 ദ​ശ​ല​ക്ഷം), അ​മേ​രി​ക്ക (35 ദ​ശ​ല​ക്ഷം) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ. അ​ലു​മി​നി​യം അ​ലോ​യ്ക​ളാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്ത​ത്.

    ഇ​രു​മ്പ് അ​യി​ര് ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, അ​ലു​മി​നി​യം വ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​യും പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ണ്ട്. മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് വീ​ണ്ടും ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മൂ​ല്യം 75 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​നാ​റാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - 12 percent increase in oil and other imports in the country
    Similar News
    Next Story
    X