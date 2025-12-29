Begin typing your search above and press return to search.
    29 Dec 2025 12:16 PM IST
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ വ​ൻ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വേ​ട്ട ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്നു​മാ​യി 12 പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ വി​വി​ധ കേ​സു​ക​ളി​ലാ​യി 17 കി​ലോ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി 12 പേ​രെ ആ​ന്റി നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്നി​ന് വി​പ​ണി​യി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 2,27,000 ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ദി​നാ​റി​ല​ധി​കം (ഏ​ക​ദേ​ശം അ​ഞ്ച് കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ) വി​ല​വ​രു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    23നും 49​നും ഇ​ട​യി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ക​സ്റ്റം​സ് വി​ഭാ​ഗ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് സ​ഹി​തം പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത തൊ​ണ്ടി​മു​ത​ലു​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും പ്ര​തി​ക​ളെ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ജ​ന​കീ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​രു​ടെ പേ​രു​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കു​മെ​ന്നും, വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ള്ള​വ​ർ 996 എ​ന്ന ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​ൻ ന​മ്പ​റി​ലോ 996@interior.gov.bh എ​ന്ന ഇ​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​ത്തി​ലോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

