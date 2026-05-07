Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 May 2026 9:32 AM IST
    Updated On
    date_range 7 May 2026 9:32 AM IST

    കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസിന്റെ 108 വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു

    കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസിന്റെ ജന്മവാർഷികാഘോഷത്തിൽ നിന്ന്

    മനാമ: കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസിന്റെ 108ആം ജന്മവാർഷികം ബഹ്റൈൻ എ.കെ.സി.സി ആഘോഷിച്ചു. ചടങ്ങിൽ എ.കെ.സി.സി ബഹ്റൈൻ പ്രസിഡന്‍റ് ചാൾസ് ആലുക്കാ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പാട്ട് പാടാൻ പോലും വിദ്വേഷ വ്യാപാരികളുടെ അനുമതി വാങ്ങേണ്ട ഇക്കാലത്ത് മതേതരത്വത്തിന്റെ കാവൽ ഭടന്മാരായി എ.കെ.സി.സിയുടെ ഓരോ പ്രവർത്തകരും സജ്ജരാകണമെന്ന് പ്രസിഡന്‍റ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

    എങ്ങും വർഗീയതയും, സ്വജനപക്ഷപാതവും ചിലമ്പുകൾ അണിഞ്ഞ് നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ സമൂഹത്തെ നേരിന്റെ പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകേണ്ട വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എ.കെ.സി.സിക്കുള്ളതെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജീവൻ ചാക്കോ പറഞ്ഞു. മാതൃവേദി പ്രസിഡന്‍റ് ലിവിൻ ജിബിയും, മാതൃവേദി ഭാരവാഹികളും ചേർന്ന് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തു. പോളി വിതയത്തിൽ സ്വാഗതവും ജോജി കുര്യൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    TAGS:catholicanniversarycelebrated
    News Summary - 108th anniversary of Catholic Congress celebrated
