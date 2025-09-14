Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Gulf Home
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 12:06 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 12:06 PM IST

    വ്യോമയാന കമ്പനികൾക്ക്​ വി.ഐ.പി ടെർമിനൽ ബോളിവാഡ്​

    ദുബൈ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ഏറോസ്​പേസ്​ ഹബിലാണ്​ നിർമിക്കുക
    വ്യോമയാന കമ്പനികൾക്ക്​ വി.ഐ.പി ടെർമിനൽ ബോളിവാഡ്​
    ദുബൈ: ദുബൈ സൗത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ഏറോസ്​പേസ്​ ഹബിൽ വി.ഐ.പി ടെർമിനൽ ബോളിവാഡ്​ നിർമിക്കുന്നു. വ്യോമയാന മേഖലയിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുടെ കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിലാണ്​ പുതിയ കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്​. ഈ മേഖലയിൽ ആവശ്യക്കാർ വർധിച്ച​ സാഹചര്യത്തിലാണ്​ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്​. ഹബിലെ വി.ഐ.പി ടെർമിനലിന്​ സമീപത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബോളിവാഡിന്​ 769മീറ്റർ നീളമുണ്ടാകും. 2.04 ലക്ഷം ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്ത്രതിയിൽ റീ​ടെയ്​ൽ ഔട്​​ലെറ്റുകളും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും അടങ്ങിയ 16 കെട്ടിടങ്ങളാണ്​ ബോളിവാഡിലുണ്ടാവുക. അടുത്ത വർഷത്തോടെ​ ഘട്ടംഘട്ടമായാണ്​ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക.

    ദുബൈ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി ചെയർമാനും ദുബൈ എയർപോർട്​സ്​ ചെയർമാനും എമിറേറ്റ്​സ്​ എയർലൈൻ ആൻഡ്​ ഗ്രൂപ്പ്​ ചീഫ്​ എക്സിക്യൂട്ടീവുമായ ശൈഖ്​ അഹമ്മദ്​ ബിൻ സഈദ്​ ആൽ മക്​തൂമാണ്​ ബോളിവാഡ്​ സംബന്ധിച്ച്​ എക്സ്​ അക്കൗണ്ട്​ വഴി പ്രഖ്യാപിച്ചത്​. ദുബൈ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ഏറോസ്​പേസ്​ ഹബിലെ ലോകോത്തര സൗകര്യങ്ങൾക്ക്​ മേന്മ വർധിപ്പിക്കുന്ന സുപ്രധാന പദ്ധതിയാകും വി.ഐ.പി ടെർമിനൽ ബോളിവാഡെന്ന്​ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുൻനിര വ്യോമയാന കമ്പനികൾക്കും ആഡംബര ബ്രാൻഡുകൾക്കും വളരാൻ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറക്കുന്നതും, അതേസമയം കമ്പനികളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യസ്ഥാനവും ആഗോള വ്യോമയാന ഭൂപടത്തിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രവുമെന്ന നിലയിൽ ദുബൈയിയുടെ സ്ഥാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്​ പദ്ധതിയെന്ന്​ അ​ദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബോളിവാഡിലെ ‘ഏവിയേഷൻ വൺ’ എന്നുപേരിട്ട ആറുനില കെട്ടിടത്തിന്‍റെ നിർമാണം ഇതിനകം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ഇവിടെ ഏറ്റവും ആധുനികമായ രൂപകൽപനകളും പ്രവർത്തനപരമായ ലേഔട്ടുകളും അവതരിപ്പിക്കും.

    ദുബൈ സൗത്തിന്റെ ഭാഗമായ ദുബൈ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ഏറോസ്​പേസ്​ ഹബ്​, എയർലൈനുകൾ, സ്വകാര്യ ജെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർമാർ, എം.ആർ.ഒകൾ(മെയിന്റനൻസ്, റിപ്പയർ, ഓവർഹോൾ ദാതാക്കൾ), അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവക്കുള്ള ഒരു ഫ്രീസോൺ ​കേന്ദ്രമാണ്. മെയിന്റനൻസ് സെന്ററുകൾ, പരിശീലന, വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയും ഇവിടെയുണ്ട്.

