Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulf Homechevron_rightഗൾഫ് മേഖലയിൽ മൂന്ന്...
    Gulf Home
    Posted On
    date_range 7 March 2026 4:28 PM IST
    Updated On
    date_range 7 March 2026 4:40 PM IST

    ഗൾഫ് മേഖലയിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് സി.ബി.എസ്.ഇ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    മാർച്ച് ഒമ്പത്, 10, 11 തീയതികളിലെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകളാണ് റദ്ദാക്കിയത്, മാർച്ച് 11 വരെയുള്ള പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ നേരത്തെ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു
    ഗൾഫ് മേഖലയിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് സി.ബി.എസ്.ഇ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കി
    cancel

    മസ്കത്ത്: മേഖലയിൽ സംഘർഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മിഡിലീസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ മാർച്ച് ഒമ്പത്, 10, 11 തീയതികളിൽ നടത്താനിരുന്ന പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കിയതായി സി.ബി.എസ്.ഇ ബോർഡ് അറിയിച്ചു. പുതിയ തീയതി പന്നീട് അറിയിക്കും. ഒമാൻ, യു.എ.ഇ, ബഹ്റൈൻ, കുവൈത്ത്, ഖത്തർ, സൗദി അറേബ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെയും ഇറാനിലെയും പരീക്ഷകളാണ് മാറ്റിയത്.

    മാർച്ച് 12 മുതലുള്ള പരീക്ഷകൾ സംബന്ധിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ച സാഹചര്യം വിലയിരുത്തിയ ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പട്ട അപ്ഡേറ്റുകൾക്ക് വിദ്യാർഥികൾ അതത് സ്കൂൾ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് സി.ബി.എസ്.ഇ പരീക്ഷ കൺട്രോളർ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsCBSE 12
    News Summary - Three-day Class 12th CBSE exams cancelled in Gulf region
    Similar News
    Next Story
    X