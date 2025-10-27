Begin typing your search above and press return to search.
    സ​അ​ബീ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ആ​വേ​ശ​മാ​യി ‘എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ല​വ്സ് ഇ​ന്ത്യ’ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ​ത്​ പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ

    സ​അ​ബീ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ആ​വേ​ശ​മാ​യി 'എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ല​വ്സ് ഇ​ന്ത്യ' ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ​ത്​ പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ
    സ​അ​ബീ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ‘എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ല​വ്സ് ഇ​ന്ത്യ’ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക്​ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന ജ​ന​ക്കൂ​ട്ടം

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഘോ​ഷ​വേ​ദി​യാ​യി സ​അ​ബീ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ല​വ്സ് ഇ​ന്ത്യ’ പ​രി​പാ​ടി. സ​അ​ബീ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ പേ​രാ​ണ്​ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന​ത്​.

    വൈ​കു​ന്നേ​രം​മു​ത​ൽ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​വ​രെ നീ​ണ്ട സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷ​മ​ട​ക്കം വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്കാ​രം, സം​ഗീ​തം, വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി യു.​എ.​ഇ​യും ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​ബ​ന്ധം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ​യും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ​യും ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​രും വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ദു​​ബൈ പൊ​ലീ​സും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രാ​യ നേ​ഹ ക​ക്ക​ർ, മി​ക സി​ങ്, നീ​ര​ജ് മാ​ധ​വ്, സാ​രം​ഗി താ​രം ന​ബീ​ൽ ഖാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന വി​നോ​ദ​വി​രു​ന്ന്​ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ വ​ലി​യ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​മാ​ണ്​ രാ​ത്രി​യി​ൽ ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടി​യ​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​വു​ന്ന 30 ഫു​ഡ് സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ളും മ​റ്റ് പൈ​തൃ​ക ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന എ​ട്ട് സാം​സ്കാ​രി​ക സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ, ​പാ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, നാ​ട​ൻ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ, സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ലൈ​വ്​ സം​ഗീ​ത നി​ശ​ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള വി​നോ​ദ​കേ​ന്ദ്രം എ​ന്നി​വ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ​

    സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രേ​ഡും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്നു. ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് വ​രു​ന്ന​വ​ർ സ്വ​ന്തം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്ര ദു​ബൈ മെ​ട്രോ, ബ​സ് പോ​ലു​ള്ള പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​ൻ സം​ഘാ​ട​ക​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    News Summary - Tens of thousands of expatriates enthusiastically welcomed ‘Emirates Loves India’ at Zabeel Park
