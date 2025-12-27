Begin typing your search above and press return to search.
    27 Dec 2025 1:43 PM IST
    27 Dec 2025 1:43 PM IST

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ; ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാ​ത്ത പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

    പ​രാ​തി​ക​ളും അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളും ജ​നു​വ​രി 22ന് ​ മു​മ്പാ​യി ന​ൽ​ക​ണം
    മ​സ്ക​ത്ത്: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്ക​വെ നേ​ര​ത്തെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രും ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യ​വ​രു​മാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് (ഓ​വ​ർ​സീ​സ് ഇ​ല​ക്ടേ​ഴ്സ്) പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ ഇ​പ്പോ​ൾ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. പ​രാ​തി​ക​ളും അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളും ജ​നു​വ​രി 22ന് ​മു​മ്പാ​യി ന​ൽ​ക​ണം. ഈ ​അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ലെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കൂ​ടി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് ഫെ​ബ്രു​വ​രി 21ന് ​അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. അ​തേ​സ​മ​യം, തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ളി​ൽ പ​ല​തും വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​യാ​സം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ണ്ടെ​ന്ന പ​രാ​തി​യും ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഫോം ​സി​ക്സ്-​എ ഫോം ​ആ​ണ് പൂ​രി​പ്പി​ച്ച് ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്. അ​താ​ത് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ബി.​എ​ൽ.​ഒ മാ​രി​ൽ നി​ന്നും ഫോ​മു​ക​ൾ വാ​ങ്ങാം. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി​യും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ വോ​ട്ട​ർ സ​ർ​വി​സ് പോ​ർ​ട്ട​ലാ​യ https://voters.eci.gov.in/ എ​ന്ന ലി​ങ്ക് വ​ഴി​യാ​ണ് സി​ക്സ്-​എ ഫോം ​പൂ​രി​പ്പി​ച്ചു ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്. ഹോം ​പേ​ജി​ൽ കാ​ണു​ന്ന ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ‘ഓ​വ​ർ​സീ​സ് ഇ​ല​ക്ട​ർ’ എ​ന്ന് ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്ത ശേ​ഷം ഫോം ​സി​ക്സ് -എ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാം. സം​സ്ഥാ​നം , ജി​ല്ല, നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ലം എ​ന്നി​വ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത്, വോ​ട്ട​റു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ള്ള പേ​രും സ​ർ​നെ​യി​മും ന​ൽ​ക​ണം. വോ​ട്ട​ർ ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡ് ന​മ്പ​ർ (പു​തി​യ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ട​തി​ല്ല), ആ​ധാ​ർ ന​മ്പ​ർ (നി​ർ​ബ​ന്ധ​മി​ല്ല), മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ, ഇ​മെ​യി​ൽ ഐ​ഡി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ത​ത് കോ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ പൂ​രി​പ്പി​ച്ചു ന​ൽ​കു​ക. ഓ​ർ​ഡി​ന​റി റ​സി​ഡ​ൻ​സ് ഇ​ൻ ഇ​ന്ത്യ എ​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ താ​മ​സ സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ വി​ലാ​സം ന​ൽ​കു​ക.

    വി​ദേ​ശ​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​യി​ട​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​നെ​ന്ന് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും നി​ല​വി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പേ​രും വി​ദേ​ശ​ത്തെ പൂ​ർ​ണ വി​ലാ​സ​വും പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്, വി​സ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് സൈ​സ് ഫോ​ട്ടോ​യും ന​ൽ​ക​ണം.

    അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന അ​ക്നോ​ള​ജ്മെ​ന്റ് ന​മ്പ​ർ ഭാ​വി​യി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ​യു​ടെ സ്റ്റാ​റ്റ​സ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ന​ട​ക്കം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

    അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ അ​താ​ത് ബൂ​ത്ത് ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ബി.​എ​ൽ.​ഒ മാ​ർ വ​ഴി​യാ​കും അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കു​ക. പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​റാ​യി പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വേ​ള​യി​ൽ നാ​ട്ടി​ലു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​താ​ത് ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാം. ​

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ വെ​ബ്സൈ​റ്റ്, മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ് എ​ന്നി​വ വ​ഴി​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള അ​ച്ച​ടി​ച്ച കോ​പ്പി വ​ഴി​യും ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് വോ​ട്ട് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താം.

    വെ​ബ്സൈ​റ്റ് പ്ര​ശ്നം; തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ​ലാ​ല ക​ത്ത​യ​ച്ചു

    സ​ലാ​ല: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ വോ​ട്ട​ർ സ​ർ​വി​സ് വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് (https://voters.eci.gov.in/) നി​ല​വി​ൽ പ​ല വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും തു​റ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​ത് വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ശ്നം ഉ​ട​ൻ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ​ലാ​ല തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന് ക​ത്ത​യ​ച്ചു. എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​ർ ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും അ​നു​ബ​ന്ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ നി​ര​വ​ധി ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ​യും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പേ​രു വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, ധാ​രാ​ളം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഫോം 6A ​സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ, നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​വ​ശാ​ൽ വി​ദേ​ശ​ത്തുനി​ന്ന് വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് തു​റ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഈ ​അ​വ​ശ്യ പ്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​വാ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​യാ​തെ പോ​കു​ന്നു. ഇ​ത് വി​ദേ​ശ​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ ആ​ശ​ങ്ക സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.



    ഈ ​വി​ഷ​യം മു​ൻ‌​ഗ​ണ​നാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് പ്ര​ശ്നം എ​ത്ര​യും വേ​ഗം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ക​ത്ത​യ​ച്ച​ത്. വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലെ മ​റ്റു സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ പ്ര​യാ​സം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജ​നി​ച്ച പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജ​ന​ന​സ്ഥ​ലം തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ത​ത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​ര് കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും ഇ​തു​വ​രെ പ​രി​ഹാ​രം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. പു​തി​യ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു അ​ക്ഷ​രം കൂ​ടി കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള​തി​നാ​ൽ പു​തി​യ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്കും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

