Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulf Homechevron_rightപാ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി​...
    Gulf Home
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 2:19 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 2:19 PM IST

    പാ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി​ ‘റാ​ശി​ദ്​ ഗ്രാ​മം’ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ന്ത​രി​ച്ച സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ശൈ​ഖ്​ റാ​ശി​ദി​ന്‍റെ മാ​നു​ഷി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം
    പാ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി​ ‘റാ​ശി​ദ്​ ഗ്രാ​മം’ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ
    cancel

    ദു​ബൈ: ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള നി​രാ​ലം​ബ​രാ​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ ആ​ഗോ​ള മാ​നു​ഷി​ക പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം. സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ശൈ​ഖ്​ റാ​ശി​ദ്​ വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ന്‍റെ പ​ത്താം വ​ർ​ഷം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ ‘റാ​ശി​ദ്​ ഗ്രാ​മം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ മാ​നു​ഷി​ക പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ​ഹ​ജീ​വി​ക​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നു​മാ​യി ശൈ​ഖ്​ റാ​ശി​ദ്​ കാ​ണി​ച്ച അ​ഭി​നി​​വേ​ശ​ത്തെ വ​രും കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും തു​ട​ർ​ന്ന്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ​ ല​ക്ഷ്യം. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള പി​ന്നാ​ക്ക കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി മാ​തൃ​ക ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കും. ഇ​തി​ൽ വീ​ടു​ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യ മ​റ്റ്​ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ കെ​നി​യ​യി​ൽ 7.2 ഹെ​ക്ട​റി​ലാ​യി റാ​ശി​ദ്​ ഗ്രാ​മം നി​ർ​മി​ക്കും. പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ സ്രോ​ത​സു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ത​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക. പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും ഫ​ർ​ണി​ഷ് ചെ​യ്ത വീ​ടു​ക​ൾ, ഒ​രു പ​ള്ളി, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി 500ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഒ​രു മ​ൾ​ട്ടി പ​ർ​പ്പ​സ് ഹാ​ൾ എ​ന്നി​വ ഈ ​ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ വ​രു​മാ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി എ​ൻ​ഡോ​വ്​​മെ​ന്‍റ്​ അ​ധി​ഷ്​​ഠി​ത വാ​ണി​ജ്യ ഔ​ട്ട്​​ല​റ്റു​ക​ളും നി​ർ​മി​ക്കും. സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യ ജീ​വി​ത​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​ത്യ​സ്​​ത സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചു​ള്ള സ്​​ട്രീ​റ്റു​ക​ളും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കും.

    യു​വാ​ക്ക​ളെ ശാ​ക്​​തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഫു​ട്​​ബാ​ൾ പി​ച്ചു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക​ളും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും. താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ അ​വ​രു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും സ​ജീ​വ​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും ഇ​ത്​ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കും. കൂ​ടാ​തെ ഫ​യ​ർ അ​ലാ​റം സം​വി​ധാ​നം, സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി സി.​സി ടി​വി ക്യാ​മ​റ​ക​ൾ, സൗ​രോ​ർ​ജ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ലൈ​റ്റി​ങ്​ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​ധു​നി​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട്​ കൂ​ടി​യ​താ​യി​രി​ക്കും റാ​ശി​ദ്​ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ.

    ഏ​താ​ണ്ട്​ 17,00 പേ​ർ​ക്ക്​ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും മാ​തൃ​ക ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്​ പ​ദ്ധ​തി വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കും. മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഇ​നീ​ഷേ​റ്റീ​വ്​​സി​ന്​ (എം.​ബി.​ആ​ർ.​ജി.​ഐ) കീ​ഴി​ൽ റാ​ശി​ദ്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ദ്ധ​തി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള പ​ഠ​നാ​വ​സ​രം ന​ൽ​കും.

    320 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഉ​ൾ​കൊ​ള്ളാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ കൂ​ടി​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി​രി​ക്കും ഒ​രു​ക്കു​ക. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്നും സൂ​ക്ഷ്മ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പു​തി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sheikh hamdanannouncesgulfpoor
    News Summary - Sheikh Hamdan announces 'Rashid Village' for the poor
    Similar News
    Next Story
    X