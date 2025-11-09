Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 12:29 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 12:48 PM IST

    ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേള: വായനയുടെ അമരത്വം

    ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേള: വായനയുടെ അമരത്വം
    നാലു പതിറ്റാണ്ടിലേ​റെ കാലമായി വായന പ്രേമികൾക്ക്​​ അക്ഷരങ്ങളുടെ വിളക്കുമാടമായി നിലകൊള്ളുകയാണ്​ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേള​. മുത്തു ​പെറുക്കലും മത്സ്യബന്ധനവുമൊക്കെയായി നാടോടി ജീവിതം നയിച്ച ജനതയുടെ സാംസ്കാരിക ഉന്നമനത്തിന് വായനയുടെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദിഷണാശാലിയായ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൽ പിറവി കൊണ്ട ഈ മഹാമേള ഇന്ന്​ സാഹിത്യ ലോകത്ത്​ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സാംസ്​കാരിക സംഗമമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്​.​

    ലോകത്തിന്‍റെ നാനാ ഭാഗത്തുള്ള പുസ്തക പ്രേമികളെ ഒരുമിച്ച്​ കൂട്ടുന്ന മഹാമേളയിലൂടെ സർഗാത്​മക ലോകത്തേക്ക്​ കടന്നുവന്നത്​ അനേകം പേരാണ്​. ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ വായന മരിക്കുന്നുവെന്ന്​ പരിഹസിക്കുന്നവർക്കുള്ള മനോഹരമായ മുറപടി കൂടിയാണ്​ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം. യു.എ.ഇ സുപ്രിം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്​ ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്​ അൽ ഖാസിമിയുടെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിന്​ കീഴിൽ 1982ൽ ആണ്​ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളക്ക്​ യു.എ.ഇയുടെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനത്ത്​ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്​. അന്ന്​ മേളയിൽ പ്രദർശകരായി എത്തിയിരുന്നത്​​ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന പ്രസാധർ മാത്രമായിരുന്നു.

    പക്ഷെ, അവരെ​ നിരാശപ്പെടുത്താൻ സുൽത്താൻ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. മേളയിൽ പ്രദർശനത്തിന്​ വെച്ച​ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ശൈഖ്​ സുൽത്താൻ തന്നെ വാങ്ങി എമിറേറ്റിലുടനീളമുള്ള ലൈബ്രറികൾക്ക്​ സമ്മാനിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം തന്‍റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന്​ അക്ഷരങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്താൻ സുൽത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ സാഹിത്യത്തെ അത്രമേൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന സുൽത്താന്‍റെ നിശ്ചദയാർഢ്യത്തിന്‍റെ വിജയ കഥ കൂടിയാണ്​​ 44ാമത്​ എഡിഷനിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന, ലോകത്തെ മഹാമേളയായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേള.

    ഈ വർഷം 118രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 2350 പ്രസാധകരാണ്​ മേളയിൽ പ്രദർശനത്തിന്​ എത്തുന്നത്​. 66രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 251 പ്രമുഖർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന 1200ലേറെ പരിപാടികളും മേളയുടെ ഭാഗമായി അരങ്ങേറും. ഇതിൽ 300 സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും 750കുട്ടിൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ശിൽപശാലകളും ഉൾപ്പെടും.

    മലയാളത്തിൽ നിന്ന്​ കവി സച്ചിദാനന്ദനും ഇ.വി സന്തോഷ്കുമാറും ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലെ സാഹിത്യ, ചിന്ത മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖർ പ​ങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്​. ‘നിങ്ങളും പുസ്തകവും തമ്മിൽ’ എന്നതാണ്​ ഇത്തവണത്തെ മേളയുടെ പ്രമേയം. ഗ്രീസാണ്​ അതിഥി രാജ്യം. പോയട്രി ഫാർമസി, പോപ്​ അപ്പ്​ അക്കാദമി, പോഡ്​കാസ്റ്റ്​ സ്​റ്റേഷൻ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. എട്ട്​ ഭാഷകളിലായി സായാഹ്ന കവിതാ സദസ്സുകൾ ഒരുക്കുന്ന പരിപാടിയും ഇത്തവണ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്​​.

    റൈ​റ്റേഴ്​സ്​ ഫോറത്തിൽ ഇത്തവണയും മലയാളിക​ളുടേത്​ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ പല സമയങ്ങളിലായി പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടും. കുക്കറി കോർണറിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 14 ഷെഫുമാർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന 35 തത്സമയ കുക്കറി ഷോ സന്ദർശകർക്ക്​ പുതിയ അനുഭവം സമ്മാനിക്കും. സർഗാത്​മകമായ കഴിവുകളുടെ സംഗമ ഭൂമിയായി അടുത്ത വർഷവും തുടരുമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി നവംബർ 16ന്​ ഈ വർഷത്തെ മേളക്ക്​ കൊടിയിറങ്ങും.

    X