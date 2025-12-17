Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    17 Dec 2025 3:11 PM IST
    17 Dec 2025 3:11 PM IST

    സൗദിയിൽ ഭൂചലനം; കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ 4.3 തീവ്രതയിൽ ഭൂമികുലുക്കം

    സൗദിയിൽ ഭൂചലനം; കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ 4.3 തീവ്രതയിൽ ഭൂമികുലുക്കം
    ദമ്മാം: സൗദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ ഭൂചലനം. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ നാല് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ്​ അനുഭവപ്പെട്ടതെന്ന്​ സൗദി ജിയോളജിക്കൽ സർവേ വ്യക്തമാക്കി. സൗദി ജിയോളജിക്കൽ സർവേയുടെ നാഷനൽ സീസ്മിക് മോണിറ്ററിങ് നെറ്റ്‌വർക്കി​െൻറ സ്​റ്റേഷനുകളിൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 01:11:23-നാണ് കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ ഭൂകമ്പം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

    അൽഅഹ്സ ഗവർണ​റേറ്റിലെ ഹറദ്ൽനിന്ന് ഏകദേശം ഒമ്പത്​ കിലോമീറ്റർ കിഴക്കായിട്ടാണ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായതെന്നും റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ നാല് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയതായും ജിയോളജിക്കൽ സർവേ അറിയിച്ചു.

    വിവിധ മേഖലകളിൽ കുലുക്കം അനുഭവപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആർക്കും പരിക്കോ, നാശനഷ്ടങ്ങളോ ഇല്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    TAGS:earth quakeGulf Newspravasi malayaliSaudi NewsSaudi Arabia
    News Summary - Saudi Arabia hit by 4.3-magnitude earthquake, region records fourth tremor in 2025
