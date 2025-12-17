സൗദിയിൽ ഭൂചലനം; കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ 4.3 തീവ്രതയിൽ ഭൂമികുലുക്കം

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 17 Dec 2025 3:11 PM IST
Updated Ondate_range 17 Dec 2025 3:11 PM IST
സൗദിയിൽ ഭൂചലനം; കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ 4.3 തീവ്രതയിൽ ഭൂമികുലുക്കംtext_fields
News Summary - Saudi Arabia hit by 4.3-magnitude earthquake, region records fourth tremor in 2025
ദമ്മാം: സൗദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ ഭൂചലനം. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ നാല് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടതെന്ന് സൗദി ജിയോളജിക്കൽ സർവേ വ്യക്തമാക്കി. സൗദി ജിയോളജിക്കൽ സർവേയുടെ നാഷനൽ സീസ്മിക് മോണിറ്ററിങ് നെറ്റ്വർക്കിെൻറ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 01:11:23-നാണ് കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ ഭൂകമ്പം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
അൽഅഹ്സ ഗവർണറേറ്റിലെ ഹറദ്ൽനിന്ന് ഏകദേശം ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കായിട്ടാണ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായതെന്നും റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ നാല് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയതായും ജിയോളജിക്കൽ സർവേ അറിയിച്ചു.
വിവിധ മേഖലകളിൽ കുലുക്കം അനുഭവപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആർക്കും പരിക്കോ, നാശനഷ്ടങ്ങളോ ഇല്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
