    14 Sept 2025 12:10 PM IST
    14 Sept 2025 12:10 PM IST

    സഹകരണം ശക്​തമാക്കി റീം അൽ ഹാശിമിയുടെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനം

    ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിക്രം മിസ്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
    സഹകരണം ശക്​തമാക്കി റീം അൽ ഹാശിമിയുടെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനം
    റീം അൽ ഹാശിമി

    ദുബൈ: യു.എ.ഇ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ സഹമന്ത്രി റീം ബിൻത് ഇബ്രാഹിം അൽ ഹാശിമി ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം നടത്തി. യു.എ.ഇയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത്​ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്​ സന്ദർശനം. കഴിഞ്ഞവർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ അബൂദബി കിരീടാവകാശിയും എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ​ശൈഖ്​ ഖാലിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്​യാനും ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ ദുബൈ കിരീടാവകാശിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽ മക്തൂമും നടത്തിയ ഇന്ത്യ സന്ദർശനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ ഉന്നതതല ഇടപെടലുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്​ സന്ദർശനമെന്ന്​ വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്തു.

    സന്ദർശന വേളയിൽ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിക്രം മിസ്രിയുമായി റീം അൽ ഹാശിമി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇന്ത്യയിലെ യു.എ.ഇ അംബാസഡർ ഡോ. അബ്ദുന്നാസർ അൽശാലിയും യോഗത്തിൽ പ​ങ്കെടുത്തു. വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, ഊർജ്ജം, പ്രതിരോധം, സുരക്ഷ, സിവിൽ വ്യോമയാനം, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ, സാംസ്കാരിക കൈമാറ്റം എന്നീ മേഖലകളിൽ പ്രായോഗിക സഹകരണ പരിപാടികൾ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ച നാലാമത് യു.എ.ഇ-ഇന്ത്യ തന്ത്രപരമായ സംഭാഷണത്തിന്റെയും 15ാാമത് യു.എ.ഇ-ഇന്ത്യ സംയുക്ത കമ്മീഷന്റെയും ഗുണഫലങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ഇരുപക്ഷവും ചർച്ച ചെയ്തു. കൂടാതെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ വെല്ലുവിളികളെയും അവസരങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൈമാറുന്നതിനും ഇരുപക്ഷവും തീരുമാനിച്ചു.

    യു.എ.ഇയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെ അൽ ഹാശിമി പ്രശംസിച്ചു. 2024-25 വർഷത്തിൽ ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം 100.05 ശതകോടി യു.എസ് ഡോളറായെന്ന് അവർ പ്രത്യേകം വ്യക്​തമാക്കി.

    ഈ നേട്ടം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ഒന്നിലധികം മേഖലകളിൽ വിപുലമായ സഹകരണത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നുവെന്നും അവർ വ്യക്​തമാക്കി.

    X