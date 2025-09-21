Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulf Homechevron_rightനി​ക്ഷേ​പ-​വാ​ണി​ജ്യ...
    Gulf Home
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 2:14 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 2:14 PM IST

    നി​ക്ഷേ​പ-​വാ​ണി​ജ്യ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ന​വം​ബ​ര്‍ 19, 20 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി
    നി​ക്ഷേ​പ-​വാ​ണി​ജ്യ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു
    cancel

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ആ​ഗോ​ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത് നി​ക്ഷേ​പ-​വാ​ണി​ജ്യ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. റാ​ക് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് സോ​ണി​ന്‍റെ(​റാ​കി​സ്) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​വം​ബ​ര്‍ 19, 20 തീ​യ​തി​ക​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് അ​ല്‍ഹം​റ ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ന്‍ സെ​ന്‍റ​ര്‍ വേ​ദി​യാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗ​വും റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ഭ​ര​ണാ​ധി​പ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സ​ഊ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഖ​ര്‍ അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ര്‍തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷം ന​ട​ന്ന പ്ര​ഥ​മ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ല്‍ 100ഓ​ളം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര-​പ്രാ​ദേ​ശി​ക-​ത​ദ്ദേ​ശ ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​ല്‍പ്പാ​ദ​നം, റി​യ​ല്‍ എ​സ്റ്റേ​റ്റ്, ടൂ​റി​സം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ര്‍ജം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ഉ​ച്ച​കോ​ടി അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കും.

    വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​ര്‍, നി​ക്ഷേ​പ​ക​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ-​വാ​ണി​ജ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​യി ഉ​ച്ച​കോ​ടി മാ​റും. വ്യ​വ​സാ​യ വി​ദ​ഗ്ധ​രി​ല്‍ നി​ന്ന് ഉ​ള്‍ക്കാ​ഴ്ച​ക​ള്‍ നേ​ടാ​നും പ്ര​മു​ഖ ബി​സി​ന​സ് ഗ്രൂ​പ്പ് - സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള നൂ​ത​ന ഉ​ല്‍പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​ച്ച​കോ​ടി വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും. സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍, വി​ദ​ഗ്ധ​ര്‍, പ്ര​ശ​സ്ത ബി​സി​ന​സ് വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍, ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം, ടൂ​റി​സം, സ​മു​ദ്ര വ്യാ​പാ​രം തു​ട​ങ്ങി വ്യ​ത്യ​സ്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പു​തി​യ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ള്‍, വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ള്‍, അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച ച​ര്‍ച്ച​ക​ള്‍ ന​ട​ക്കും.

    പാ​ന​ല്‍ ച​ര്‍ച്ച​ക​ള്‍, ബി​സി​ന​സ് മീ​റ്റ്, നെ​റ്റ്വ​ര്‍ക്കി​ങ്​ സെ​ഷ​നു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ പു​തി​യ ബി​സി​ന​സ് ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ള​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​ന് സ​ഹാ​യി​ക്കും. പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ള്‍, നൂ​ത​നാ​ശ​യ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​വും ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

    അ​ര​ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ ഇ​തി​ന​കം റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി​യു​ടെ പാ​ത​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് റാ​ക് ചേം​ബ​ര്‍ ഓ​ഫ് കൊ​മേ​ഴ്സ് ആ​ന്‍റ് ഇ​ന്‍ഡ​സ്ട്രി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി മു​സ​ബ്ബ അ​ല്‍ നു​ഐ​മി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​തി​വ​ര്‍ഷം നൂ​റു ദ​ശ​ല​ക്ഷം ട​ണ്‍ കാ​ര്‍ഗോ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന സ​ഖ​ര്‍ തു​റ​മു​ഖം, മെ​ഗാ ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍, അ​ത്യാ​ധു​നി​ക വ്യ​വ​സാ​യി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍, ഹ​രി​ത ഊ​ര്‍ജ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യാ​ല്‍ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ണ് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യെ​ന്നും മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി മു​സ​ബ്ബ തു​ട​ര്‍ന്നു.

    നി​ക്ഷേ​പ-​വാ​ണി​ജ്യ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:summitinvestmentRas Al khaimahjoins
    News Summary - Ras Al Khaimah joins investment and trade summit
    Similar News
    Next Story
    X