Madhyamam
    Gulf Home
    Posted On
    20 Jan 2026 1:58 PM IST
    Updated On
    20 Jan 2026 1:58 PM IST

    റ​ഹ്മാ​ൻ സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്​ 'വാ​തി​ൽ' തു​റ​ന്ന് നൈ​ല അ​ൽ ഖാ​ജ

    റ​ഹ്മാ​ൻ സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്​ വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്ന് നൈ​ല അ​ൽ ഖാ​ജ
    ഇ​മാ​റാ​ത്തി​ക​ളു​ടെ സി​നി​മ ഭ്ര​മം അ​റി​യ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​രോ​ട് അ​ടു​ത്തി​ട​പ​ഴ​ക​ണം. അ​റ​ബ് സി​നി​മ​യി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങു​ന്ന​ത​ല്ല അ​ത്, മറി​ച്ച് മ​ല​യാ​ളം, ഹി​ന്ദി മു​ത​ൽ ലോ​ക​ത്തോ​ളം പ​ര​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. സ്വ​ന്ത​മാ​യി സി​നി​മ​യി​ല്ലാ​ത്ത കാ​ല​ത്തു നി​ന്ന് സ്വ​ന്ത​മാ​യി സി​നി​മ​യു​ള്ള കാ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ ​ഭ്ര​മം വ​ള​ർ​ന്ന് പ​ന്ത​ലി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ലോ​ക സി​നി​മ​യു​ടെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി യു.​എ.​ഇ മാ​റാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ആ​ധു​നി​ക അ​റ​ബ് യു​വ​ത്വം അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കു​ന്ന സി​നി​മ​ക​ൾ ലോ​കം സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു, ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്നു. ഓ​സ്കാ​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലേ​ക്ക് നാ​ല് അ​റ​ബ് സി​നി​മ​ക​ളാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം ക​ട​ന്നു​ച്ചെ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ക​ല​ക​ളെ ഇ​ത്ര​മേ​ൽ സ്നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് അ​റ​ബി​ക​ളെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ മ​ന​സി​ലാ​കാ​ത്ത ചി​ല​രു​ണ്ട്. തൽകാ​ലം അ​വ​ര​വി​ടെ ത​ന്നെ നി​ൽ​ക്ക​ട്ടെ. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സി​നി​മ​ക​ൾ എ​ന്നും അ​റ​ബി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട​മാ​ണ്. അ​മി​താ​ഭ​ച്ച​നെ സ്നേ​ഹി​ച്ച് ഭ്രാ​ന്ത് മൂ​ത്ത മി​സ്​​രി​ക​ളെ അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ത്ത് ഉ​ട​നീ​ളം കാ​ണാം.

    ഇ​മാ​റാ​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ സി​നി​മ സം​വി​ധാ​യി​ക​യും നി​ർ​മാ​താ​വും ആ​യ നൈ​ല അ​ൽ ഖാ​ജ​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യ​തും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സി​നി​മ​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ ത​ന്നെ പ​റ​യും. ബോ​ളി​വു​ഡ് ക്ലാ​സി​ക് ബൂ​ട്ട് പോ​ളി​ഷ് കാ​ണു​മ്പോ​ൾ നൈ​ല അ​ൽ ഖാ​ജ​ക്ക് എ​ട്ട് വ​യ​സ്സാ​യി​രു​ന്നു പ്രാ​യം. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രാ​യ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഒ​രു ക​ഥ​യാ​യി​രു​ന്നു ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​ബി​ന്ദു നൈ​ല​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തെ വ​ല്ലാ​തെ പി​ടി​ച്ചു​ല​ച്ച ഒ​രു വി​കാ​രം. അ​തി​ലെ ഔ​ദാ​ര്യം, ഗാം​ഭീ​ര്യം, സം​ഗീ​തം, ക​റു​പ്പും വെ​ളു​പ്പും ഛായാ​ഗ്ര​ഹ​ണം, വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം എ​ന്നെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു ഞാ​ൻ 12 ത​വ​ണ​യെ​ങ്കി​ലും ആ ​സി​നി​മ ക​ണ്ടു​വെ​ന്ന് നെ​ല പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ത്ത​രം സി​നി​മ കാ​ഴ്ച്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ വ​ള​ർ​ന്ന നൈ​ല ഇ​ന്ന് ലോ​കം അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​മാ​റാ​ത്തി സി​നി​മ സം​വി​ധാ​യി​ക​യാ​ണ്. മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സി​നി​മ​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് നൈ​ല​യു​ടെ യാ​ത്ര, അ​തി​പ്പോ​ൾ എ​ത്തി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ‘ബാ​ബ്’ എ​ന്ന പ്ര​ശ​സ്ത സി​നി​മ​യി​ലാ​ണ്. അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്ത് ത​ക​ർ​ത്തോ​ടു​ക​യാ​ണ് വാ​തി​ൽ എ​ന്ന് മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ അ​ർ​ഥം വ​രു​ന്ന ബാ​ബ്. എ.​ആ​ർ റ​ഹ്മാ​ന്റെ മാ​ന്ത്രി​ക സം​ഗീ​ത​മാ​ണ് ഇ​തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മ​റ്റൊ​രു സ​വി​ശേ​ഷ​ത. റ​ഹ്മാ​ന്‍റെ ആ​ദ്യ അ​റ​ബ് സി​നി​മ​യാ​ണ് ബാ​ബ്.

    ക​ഥ​പ​റ​ച്ചി​ലി​ന്റെ വ്യ​ത്യ​സ്ത സ​മീ​പ​നം

    വേ​ദ​ന​യി​ൽ പു​ള​യു​ന്ന ഒ​രു സ്ത്രീ​യു​ടെ ചെ​വി​യു​ടെ ക്ലോ​സ്-​അ​പ്പി​ലേ​ക്ക് ക്യാ​മ​റ നീ​ങ്ങു​ന്നു, ഉ​ള്ളി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി തോ​ന്നു​ന്ന ഒ​രു അ​സ്വ​സ്ഥ​മാ​യ ശ​ബ്ദം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ൾ പാ​ടു​പെ​ടു​ന്നു. വി​വാ​ഹ​മോ​ചി​ത​യും ര​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​മ്മ​യു​മാ​യ വാ​ഹി​ദ​യാ​ണ് അ​വ​ർ, ബാ​ഹ്യ സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​ത്ത​പ്പോ​ൾ പോ​ലും ഒ​രു വ്യ​ക്തി​ക്ക് ഹി​സ്സി​ങ്, ബ​ഹ​ളം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ റിം​ഗി​ങ് പോ​ലു​ള്ള ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ ഗ്ര​ഹി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഒ​രു അ​വ​സ്ഥ. എ​ന്നാ​ൽ വാ​ഹി​ദ​യു​ടെ അ​വ​സ്ഥ കേ​വ​ലം ശാ​രീ​രി​ക​മ​ല്ല; ദുഃ​ഖം, ഓ​ർ​മ്മ, ന​ഷ്ടം എ​ന്നി​വ​യാ​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു ലോ​ക​ത്ത് അ​വ​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ടി​ന്നി​ട​സ് അ​വ​ളു​ടെ ആ​ന്ത​രി​ക സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തീ​ക​മാ​ണ്. ഈ ​അ​വ​സ്ഥ​യെ റ​ഹ്മാ​ൻ സം​ഗീ​തം കൊ​ണ്ട് ഉ​യി​ർ​ത്തെ​ഴു​ന്നേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​ര​ട്ട​ക്കു​ട്ടി​യാ​യ നി​സ്മ​യു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വാ​ഹി​ദ (ഷൈ​മ അ​ൽ ഫ​ദ്ൽ) ത​ക​ർ​ന്നു. ഈ ​ന​ഷ്ടം അ​വ​ളു​ടെ അ​ടു​ത്ത കു​ടും​ബ​വു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തെ നി​ശ​ബ്ദ​മാ​യി എ​ന്നാ​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കു​ന്നു. അ​മ്മ​യു​മാ​യു​ള്ള (ഹു​ദ അ​ൽ​ഗാ​നിം) ബ​ന്ധം നി​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ്, അ​വ​ളു​ടെ വി​വാ​ഹ​മോ​ച​ന​ത്തെ​യും അ​വി​വാ​ഹി​ത പ​ദ​വി​യെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​ളു​ടെ നി​ശി​ത​മാ​യ പ​രി​ഹാ​സ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഇ​ത് അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു, അ​തേ​സ​മ​യം അ​വ​ളു​ടെ മ​ക്ക​ളാ​യ അ​മ​ലും താ​രീ​ഖും(​മീ​ര അ​ൽ മി​ദ്ഫ​യും മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ൽ നു​അ്മാ​നി​യും) അ​മ്മ​യു​ടെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ക്ര​മ​ര​ഹി​ത​മാ​യ പെ​രു​മാ​റ്റ​ത്തെ നേ​രി​ടാ​ൻ പാ​ടു​പെ​ടു​ന്നു. അ​വ​രു​ടെ വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​രി​യാ​യ സു​റൂ​ജി(​സ​ബി​ഹ മ​ജ്ഗാ​വോ​ങ്ക​ർ) വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സ​മ്മ​ർ​ദ്ദ​ത്തി​ന് നി​ശ​ബ്ദ സാ​ക്ഷി​യാ​ണ്, സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ വൈ​കാ​രി​ക വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​ലേ​ക്ക് നാം ​ആ​ക​ർ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ പ്രേ​ക്ഷ​ക​രെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ന​മ്മു​ടെ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ‘ബാ​ബ്’ വേ​ദ​ന​യു​ടെ​യും നി​ശ​ബ്ദ​ത​യു​ടെ​യും അ​തി​ന്റെ എ​ല്ലാ അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള ജീ​വി​ത​മാ​ണ്. ക​ഥ​പ​റ​ച്ചി​ലി​ന്റെ രേ​ഖീ​യ ശൈ​ലി​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി, നൈ​ല അ​ൽ ഖാ​ജ​യും സ​ഹ-​എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി മ​സൂ​ദ് അ​മ്ര​ല്ല അ​ൽ അ​ലി​യും ചേ​ർ​ന്ന് ഈ ​ഹൃ​ദ​യ​വേ​ദ​ന​യു​ടെ നാ​ല് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ സ​മീ​പ​നം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു, അ​വി​ടെ നാ​യ​ക​ന്റെ ശി​ഥി​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഇ​റ​ക്കം ഫാ​ന്റ​സി​യു​ടെ​യും മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക​ത​യു​ടെ​യും സ്പ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളാ​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. സ​ർ​റി​യ​ലി​സ​ത്തി​ന്റെ ഈ ​വ​ശം ഒ​രു വേ​ട്ട​യാ​ടു​ന്ന കാ​ഴ്ചാ​നു​ഭ​വം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു. നൈ​ല ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​യോ​ടെ അ​ത് തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ടു​ന്നു, വാ​ഹി​ദ​യു​ടെ മു​ഖ​ത്തെ ഓ​രോ ആ​ശ​ങ്കാ​രേ​ഖ​യും അ​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ തീ​വ്ര​ത​യോ​ടെ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്ന് ക്യാ​മ​റ പ​ത​റു​ന്നി​ല്ല. ഈ ​ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ ചി​കി​ത്സ​യാ​ണ് വാ​ഹി​ദ​യു​ടെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ മൂ​ർ​ച്ച​യു​ള്ള​താ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സാ​ങ്കേ​തി​ക മി​ക​വ്​ ശ്ര​ദ്ധേ​യം

    സൗ​ണ്ട് ഡി​സൈ​ന​ർ കൃ​ഷ്ണ​ൻ സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ തീ​ർ​ക്കു​ന്ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പി​രി​മു​റു​ക്കം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​ശ​സ്ത ഡ​ച്ച് ഛായാ​ഗ്രാ​ഹ​ക​ൻ റോ​ജി​യ​ർ സ്റ്റോ​ഫേ​ഴ്‌​സി​ന്റെ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​മു​ള്ള ക്യാ​മ​റ വ​ർ​ക്ക് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യു​ടെ പ്ര​കൃ​തി​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ സൗ​ന്ദ​ര്യം വാ​ഹി​ദ​യു​ടെ വീ​ടി​ന്റെ പ​രി​മി​ത​മാ​യ ശ്വാ​സം​മു​ട്ട​ൽ പോ​ലെ അ​വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാം​വി​ധം അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ക​ർ​ത്തു​ന്നു. ‘ബാ​ബി’​ന്റെ സാ​ങ്കേ​തി​ക വ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​ത നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള​താ​ണ്, ഇ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഒ​രു സി​നി​മ​യാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്നു. എ​ല്ലാ​റ്റി​നു​മു​പ​രി, നൈ​ല അ​ൽ ഖാ​ജ​യു​ടെ ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​ക്കും ‘ബാ​ബ്’ ഒ​രു വി​ജ​യ​മാ​ണ്. വൈ​കാ​രി​ക ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ന്റെ വ​ലി​യ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളെ ത​ന്റെ ആ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​ബി​ന്ദു​വാ​യി പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, സ​മ​കാ​ലി​ക അ​റ​ബ് സി​നി​മ​യി​ൽ അ​വ​ർ ഒ​രു വ്യ​തി​രി​ക്ത ഇ​ടം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മ​നു​ഷ്യ​മ​ന​സ്സി​ലേ​ക്ക് ആ​ഴ​ത്തി​ൽ ആ​ഴ്ന്നി​റ​ങ്ങു​ന്ന അ​ടു​പ്പ​മു​ള്ള ക​ഥ​പ​റ​ച്ചി​ലി​ലൂ​ടെ നി​ർ​വ​ചി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണ​ത്.

    നൈ​ല​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ

    നൈ​ല​ക്ക്​ നി​ര​വ​ധി അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. യു​നൈ​റ്റ​ഡ് അ​റ​ബ് എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ വ​നി​താ ച​ല​ച്ചി​ത്ര സം​വി​ധാ​യി​ക​യാ​ണ് അ​വ​ർ. കൂ​ടാ​തെ വെ​റൈ​റ്റി അ​റ​ബ് സി​നി​മ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്ത​രാ​യ 50 വ്യ​ക്തി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യി അ​വ​ർ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഗ​ൾ​ഫ് ബി​സി​ന​സ് അ​വാ​ർ​ഡ്സ് 2020 അ​വ​രെ ബി​സി​ന​സ് വു​മ​ൺ ഓ​ഫ് ദി ​ഇ​യ​ർ ആ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു, കൂ​ടാ​തെ സ്ത്രീ ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ബ്ലാ​ക്ക് സ്വാ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ് - ഏ​ഷ്യ 2019 എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ നേ​ടി. നെ​റ്റ്ഫ്ലി​ക്സി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ നൈ​ല​യ്ക്ക് ര​ണ്ട് സി​നി​മ​ക​ളു​ണ്ട് - നാ​ർ​സി​സി​സ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഫീ​ച്ച​ർ ഫി​ലിം ആ​യ ആ​നി​മ​ലും, ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ റി​ലീ​സാ​യ ഷാ​ഡോ​യും. പ​ല​പ്പോ​ഴും, മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ​യും അ​തി​ന്റെ സൂ​ക്ഷ്മ​ത​ക​ളെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​വ​ർ ത​ന്റെ സി​നി​മ​ക​ളി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ‘ഞാ​ൻ അ​ടു​ത്തി​ടെ ചെ​യ്ത സി​നി​മ ബൈ​പോ​ളാ​ർ ഡി​സോ​ർ​ഡ​ർ ബാ​ധി​ച്ച ഒ​രു ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര​നെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ്... അ​വ​ന്റെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ അ​വ​ന് ഒ​രു കു​ഴ​പ്പ​വു​മി​ല്ലെ​ന്ന് ക​രു​തി അ​ത് മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു. കാ​ല​ക്ര​മേ​ണ അ​വ​ന്റെ അ​വ​സ്ഥ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ഷ​ളാ​കു​ന്നു. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ​യും അ​വ​രു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും അ​വ​ർ എ​ങ്ങ​നെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​ത് വെ​ളി​ച്ചം വീ​ശു​ന്നു, മാ​ന​സി​ക പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് തി​ക​ച്ചും സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​ണ്’ നൈ​ല പ​റ​യു​ന്നു. 2006 ൽ ​അ​വ​ർ ത​ന്റെ ആ​ദ്യ ഹ്ര​സ്വ​ചി​ത്ര​മാ​യ അ​ർ​ബാ​ന എ​ഴു​തി സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്തു. അ​തി​ന് 2007 ലെ ​ഡി.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫി​ൽ മി​ക​ച്ച എ​മി​റേ​റ്റ് ഫി​ലിം മേ​ക്ക​ർ​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ച്ചു. 2018 ലെ ​കാ​ൻ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ പ്രൊ​ഡ്യൂ​സേ​ഴ്‌​സ് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​ൽ ഒ​രു സീ​റ്റും അ​വ​ർ നേ​ടി. ഒ.​ടി.​ടി എ​ല്ലാം മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ചു, അ​വ​ർ വി​ദേ​ശ ഭാ​ഷാ സി​നി​മ​ക​ളെ ആ​ക്സ​സ് ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​തും അ​ഭി​കാ​മ്യ​വു​മാ​ക്കി​യെ​ന്ന് നൈ​ല പ​റ​യു​ന്നു. ‘നി​റ​ത്തി​ലും, വ്യ​ത്യ​സ്ത വം​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും, ലിം​ഗ​ഭേ​ദ​ത്തി​ലും പെ​ട്ട ആ​ളു​ക​ളെ നി​ങ്ങ​ൾ കാ​ണു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, അ​ത് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി തോ​ന്നു​ന്ന ഒ​രു ചെ​ക്ക്‌​ലി​സ്റ്റാ​യി മാ​റു​മ്പോ​ഴാ​ണ് പ്ര​ശ്‌​നം, അ​പ്പോ​ൾ അ​ത് ആ​ധി​കാ​രി​ക​മ​ല്ല. ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് അ​തി​ന്റെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത മ​ന​സ്സി​ലാ​കും. ക​ഥ അ​തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്നും’ നൈ​ല പ​റ​യു​ന്നു.

    നൈ​ല​യെ കു​റി​ച്ച്, സി​നി​മ​ക​ളെ കു​റി​ച്ച്​

    ദു​ബൈ വ​നി​ത കോ​ളേ​ജി​ൽ നി​ന്ന് മാ​സ് ക​മ്മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​നി​ൽ ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ അ​വ​ർ 2005ൽ ​കാ​ന​ഡ​യി​ലെ റ​യേ​ഴ്‌​സ​ൺ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി​യി​ൽ (ഇ​പ്പോ​ൾ ടൊ​റ​ന്റോ മെ​ട്രോ​പൊ​ളി​റ്റ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി) നി​ന്ന് ച​ല​ച്ചി​ത്ര പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ ബി​രു​ദം നേ​ടി. ഇ​തി​ന് യു.​എ.​ഇ സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ് ല​ഭി​ച്ചു. അ​ൽ ഖാ​ജ ത​ന്റെ ക​രി​യ​ർ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത് ഹ്ര​സ്വ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. അ​വ​രു​ടെ ആ​ദ്യ​കാ​ല സൃ​ഷ്ടി​ക​ളാ​യ അ​റ​ബാ​ന (2006), വ​ൺ​സ്, മ​ലാ​ൽ, ദി ​ഷാ​ഡോ എ​ന്നി​വ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള​ക​ളി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​നി​മ​ൽ (2016), ദി ​ഷാ​ഡോ (2019) എ​ന്നി​വ പി​ന്നീ​ട് നെ​റ്റ്ഫ്ലി​ക്സ് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. ആ​ഗോ​ള സ്ട്രീ​മി​ങ് വി​ത​ര​ണം നേ​ടി​യ ആ​ദ്യ​ത്തെ ഇ​മാ​റാ​ത്തി സി​നി​മ​ക​ളാ​യി ഇ​ത് അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ൽ ഖാ​ജ​യു​ടെ സി​നി​മ​ക​ൾ അ​വ​യു​ടെ മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഉ​ൾ​ക്കാ​ഴ്ച, ക്രോ​സ്-​ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ തീ​മു​ക​ൾ, അ​റ​ബ് ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി​ക​ളു​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ചി​ത്രീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്ക് പേ​രു​കേ​ട്ട​താ​ണ്. അ​വ​രു​ടെ ആ​ദ്യ ഫീ​ച്ച​ർ ഫി​ലിം, ത്രീ (2023), ​കോ​വി​ഡ് സ​മ​യ​ത്ത് യു.​എ.​ഇ​യി​ലും താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡി​ലും ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച ഒ​രു സൈ​ക്കോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ ഹൊ​റ​ർ സി​ന​മ​യാ​ണ്. 2023 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ റെ​ഡ് സീ ​ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച ഇ​ത് 2024 ന്റെ ​തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ട​നീ​ളം തി​യേ​റ്റ​റു​ക​ളി​ൽ റി​ലീ​സ് ചെ​യ്തു.

    ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ന​ട​ൻ ജെ​ഫേ​ഴ്സ​ൺ ഹാ​ൾ, ഇ​മാ​റാ​ത്തി അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സൗ​ദ് അ​ൽ സ​റൂ​ണി, ഫാ​റ്റെ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, നൂ​റ അ​ല​ബെ​ദ്, മാ​രി അ​ൽ ഹാ​ലി​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഈ ​ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജെ​ഫേ​ഴ്സ​ൺ ഹാ​ളി​ൽ ചി​ത്രം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. തു​ർ​ക്കി​യി​ലും ഇ​ത് ഒ​രു തി​യേ​റ്റ​റി​ൽ റി​ലീ​സ് ചെ​യ്തു, അ​ത്ത​ര​മൊ​രു റി​ലീ​സ് നേ​ടു​ന്ന ആ​ദ്യ​ത്തെ ഇ​മാ​റാ​ത്തി ഫീ​ച്ച​ർ ചി​ത്ര​മാ​യി ഇ​ത് മാ​റി. 2023 ഡി​സം​ബ​ർ 5 ന് ​റെ​ഡ് സീ ​ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ലാ​ണ് ത്രീ​യു​ടെ വേ​ൾ​ഡ് പ്രീ​മി​യ​ർ ന​ട​ന്ന​ത്. 2024 ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലു​ട​നീ​ളം ഈ ​ചി​ത്രം തി​യേ​റ്റ​റു​ക​ളി​ൽ റി​ലീ​സ് ചെ​യ്തു. റി​ലീ​സി​ന് ശേ​ഷം, 2024 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ അ​ൽ ഐ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മേ​ള​ക​ളി​ൽ ത്രീ ​പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും മി​ക​ച്ച ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ത്തി​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി. പി​ന്നീ​ട് മോ​സ്കോ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ (ഏ​പ്രി​ൽ 2024) ബ്രി​ക്സ് ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സെ​ഗ്‌​മെ​ന്റ്, ഷാ​ങ്ഹാ​യ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ (മെ​യ് 2024), ഓ​ൾ​ഡ​ൻ​ബ​ർ​ഗ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ (സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 2024), കി​നോ​ബ്രാ​വോ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ (സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 2024), ഇ​മാ​ജി​ൻ ഫ​ന്റാ​സ്റ്റി​ക് ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ (ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 2024), ഹാ​ലോ​വീ​ൻ: മു​സ്​​ലിം ഹൊ​റ​ർ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ (ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 2024), മി​ൻ​സ്ക് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ (ന​വം​ബ​ർ 2024) എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഇ​ത് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. 2005 മു​ത​ൽ അ​ൽ ഖാ​ജ ഫി​ലിം​സി​ന്റെ (മു​മ്പ് ഡി-​സെ​വ​ൻ മോ​ഷ​ൻ പി​ക്ചേ​ഴ്സ്) സി.​ഇ.​ഒ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ, നൈ​ല പ്രാ​ദേ​ശി​ക ച​ല​ച്ചി​ത്ര നി​ർ​മ്മാ​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മെ​ഴ്‌​സി​ഡ​സ്, നൈ​ക്ക്, നെ​സ്‌​ലെ, ന്യൂ​ട്രോ​ജെ​ന, നി​വി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ​ക്കാ​യി നി​ര​വ​ധി ടി.​വി പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ നൈ​ല സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​നി ലീ​ബോ​വി​റ്റ്സ്, റോ​ജ​ർ ഫെ​ഡ​റ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​രാ​യ ക്ല​യ​ന്റു​ക​ളു​മാ​യി നൈ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, ദു​ബൈ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​മി​ച്ച മെ​ഗാ ബ​ജ​റ്റ് ചി​ത്ര​മാ​യ സ്റ്റാ​ർ ട്രെ​ക്ക് ത്രി​യു​ടെ ബി​ഹൈ​ൻ​ഡ്-​ദി-​സ്‌​ക്രീ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യും അ​വ​ർ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചു.

    അ​ൽ ഖാ​ജ ത​ന്റെ സി​നി​മ​ക​ളി​ൽ ഭീ​ക​ര​ത​യു​ടെ​യും സൗ​ന്ദ​ര്യ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ന്റെ​യും ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ ല​യി​പ്പി​ക്കു​ന്നു, ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തും ദൃ​ശ്യ​പ​ര​മാ​യി ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​ക്കു​ന്ന​തും ത​മ്മി​ൽ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യ സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ആ​ഴ്ന്നി​റ​ങ്ങു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ണാ​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ​ഴ്ന്നി​റ​ങ്ങു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും, അ​വ​രു​ടെ ക​ഥ​പ​റ​ച്ചി​ലി​ൽ മോ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ര​സം നി​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു.

