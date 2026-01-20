റഹ്മാൻ സംഗീതത്തിന് 'വാതിൽ' തുറന്ന് നൈല അൽ ഖാജtext_fields
ഇമാറാത്തികളുടെ സിനിമ ഭ്രമം അറിയണമെങ്കിൽ അവരോട് അടുത്തിടപഴകണം. അറബ് സിനിമയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല അത്, മറിച്ച് മലയാളം, ഹിന്ദി മുതൽ ലോകത്തോളം പരന്നുകിടക്കുന്നതാണ്. സ്വന്തമായി സിനിമയില്ലാത്ത കാലത്തു നിന്ന് സ്വന്തമായി സിനിമയുള്ള കാലത്തിലേക്ക് ആ ഭ്രമം വളർന്ന് പന്തലിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോക സിനിമയുടെ തലസ്ഥാനമായി യു.എ.ഇ മാറാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആധുനിക അറബ് യുവത്വം അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന സിനിമകൾ ലോകം സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു, ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഓസ്കാർ പട്ടികയിലേക്ക് നാല് അറബ് സിനിമകളാണ് ഈ വർഷം കടന്നുച്ചെന്നിട്ടുള്ളത്. കലകളെ ഇത്രമേൽ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് അറബികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസിലാകാത്ത ചിലരുണ്ട്. തൽകാലം അവരവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ. ഇന്ത്യൻ സിനിമകൾ എന്നും അറബികളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അമിതാഭച്ചനെ സ്നേഹിച്ച് ഭ്രാന്ത് മൂത്ത മിസ്രികളെ അറബ് രാജ്യത്ത് ഉടനീളം കാണാം.
ഇമാറാത്തിലെ ആദ്യ സിനിമ സംവിധായികയും നിർമാതാവും ആയ നൈല അൽ ഖാജക്ക് പ്രചോദനമായതും ഇന്ത്യൻ സിനിമകളാണെന്ന് അവർ തന്നെ പറയും. ബോളിവുഡ് ക്ലാസിക് ബൂട്ട് പോളിഷ് കാണുമ്പോൾ നൈല അൽ ഖാജക്ക് എട്ട് വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം. മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ സഹോദരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥയായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു നൈലയുടെ ഹൃദയത്തെ വല്ലാതെ പിടിച്ചുലച്ച ഒരു വികാരം. അതിലെ ഔദാര്യം, ഗാംഭീര്യം, സംഗീതം, കറുപ്പും വെളുപ്പും ഛായാഗ്രഹണം, വികാരങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം എന്നെ ആകർഷിച്ചു ഞാൻ 12 തവണയെങ്കിലും ആ സിനിമ കണ്ടുവെന്ന് നെല പറഞ്ഞു.
അത്തരം സിനിമ കാഴ്ച്ചകളിലൂടെ വളർന്ന നൈല ഇന്ന് ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഇമാറാത്തി സിനിമ സംവിധായികയാണ്. മനഃശാസ്ത്രപരമായ സിനിമകളിലൂടെയാണ് നൈലയുടെ യാത്ര, അതിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ‘ബാബ്’ എന്ന പ്രശസ്ത സിനിമയിലാണ്. അറബ് ലോകത്ത് തകർത്തോടുകയാണ് വാതിൽ എന്ന് മലയാളത്തിൽ അർഥം വരുന്ന ബാബ്. എ.ആർ റഹ്മാന്റെ മാന്ത്രിക സംഗീതമാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ മറ്റൊരു സവിശേഷത. റഹ്മാന്റെ ആദ്യ അറബ് സിനിമയാണ് ബാബ്.
കഥപറച്ചിലിന്റെ വ്യത്യസ്ത സമീപനം
വേദനയിൽ പുളയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ചെവിയുടെ ക്ലോസ്-അപ്പിലേക്ക് ക്യാമറ നീങ്ങുന്നു, ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതായി തോന്നുന്ന ഒരു അസ്വസ്ഥമായ ശബ്ദം നിയന്ത്രിക്കാൻ അവൾ പാടുപെടുന്നു. വിവാഹമോചിതയും രണ്ട് കുട്ടികളുടെ അമ്മയുമായ വാഹിദയാണ് അവർ, ബാഹ്യ സ്രോതസ്സുകളൊന്നുമില്ലാത്തപ്പോൾ പോലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഹിസ്സിങ്, ബഹളം അല്ലെങ്കിൽ റിംഗിങ് പോലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. എന്നാൽ വാഹിദയുടെ അവസ്ഥ കേവലം ശാരീരികമല്ല; ദുഃഖം, ഓർമ്മ, നഷ്ടം എന്നിവയാൽ രൂപപ്പെട്ട ഒരു ലോകത്ത് അവൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ടിന്നിടസ് അവളുടെ ആന്തരിക സംഘർഷങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ്. ഈ അവസ്ഥയെ റഹ്മാൻ സംഗീതം കൊണ്ട് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇരട്ടക്കുട്ടിയായ നിസ്മയുടെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് വാഹിദ (ഷൈമ അൽ ഫദ്ൽ) തകർന്നു. ഈ നഷ്ടം അവളുടെ അടുത്ത കുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ നിശബ്ദമായി എന്നാൽ ആഴത്തിൽ മാറ്റിമറിക്കുന്നു. അമ്മയുമായുള്ള (ഹുദ അൽഗാനിം) ബന്ധം നിറഞ്ഞതാണ്, അവളുടെ വിവാഹമോചനത്തെയും അവിവാഹിത പദവിയെയും കുറിച്ചുള്ള അവളുടെ നിശിതമായ പരിഹാസങ്ങളാൽ ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു, അതേസമയം അവളുടെ മക്കളായ അമലും താരീഖും(മീര അൽ മിദ്ഫയും മൻസൂർ അൽ നുഅ്മാനിയും) അമ്മയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന ക്രമരഹിതമായ പെരുമാറ്റത്തെ നേരിടാൻ പാടുപെടുന്നു. അവരുടെ വീട്ടുജോലിക്കാരിയായ സുറൂജി(സബിഹ മജ്ഗാവോങ്കർ) വർധിച്ചുവരുന്ന സമ്മർദ്ദത്തിന് നിശബ്ദ സാക്ഷിയാണ്, സ്ത്രീകളുടെ വൈകാരിക വെളിപ്പെടുത്തലിലേക്ക് നാം ആകർഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകരെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
‘ബാബ്’ വേദനയുടെയും നിശബ്ദതയുടെയും അതിന്റെ എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളിലുമുള്ള ജീവിതമാണ്. കഥപറച്ചിലിന്റെ രേഖീയ ശൈലികൾ ഒഴിവാക്കി, നൈല അൽ ഖാജയും സഹ-എഴുത്തുകാരി മസൂദ് അമ്രല്ല അൽ അലിയും ചേർന്ന് ഈ ഹൃദയവേദനയുടെ നാല് ഘട്ടങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നു, അവിടെ നായകന്റെ ശിഥിലീകരണത്തിലേക്കുള്ള ഇറക്കം ഫാന്റസിയുടെയും മനഃശാസ്ത്രപരമായ പ്രതീകാത്മകതയുടെയും സ്പർശനങ്ങളാൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. സർറിയലിസത്തിന്റെ ഈ വശം ഒരു വേട്ടയാടുന്ന കാഴ്ചാനുഭവം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നൈല ശ്രദ്ധേയമായ സത്യസന്ധതയോടെ അത് തുറന്നുകാട്ടുന്നു, വാഹിദയുടെ മുഖത്തെ ഓരോ ആശങ്കാരേഖയും അതിന് ആവശ്യമായ തീവ്രതയോടെ കാണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ക്യാമറ പതറുന്നില്ല. ഈ കലാപരമായ ചികിത്സയാണ് വാഹിദയുടെ കഥാപാത്രത്തെ കൂടുതൽ മൂർച്ചയുള്ളതാക്കുന്നത്.
സാങ്കേതിക മികവ് ശ്രദ്ധേയം
സൗണ്ട് ഡിസൈനർ കൃഷ്ണൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ തീർക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം ചിത്രത്തിന്റെ പിരിമുറുക്കം വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രശസ്ത ഡച്ച് ഛായാഗ്രാഹകൻ റോജിയർ സ്റ്റോഫേഴ്സിന്റെ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ക്യാമറ വർക്ക് ശ്രദ്ധേയമാണ്. റാസൽഖൈമയുടെ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങളുടെ അതിമനോഹരമായ സൗന്ദര്യം വാഹിദയുടെ വീടിന്റെ പരിമിതമായ ശ്വാസംമുട്ടൽ പോലെ അവിശ്വസനീയമാംവിധം അദ്ദേഹം പകർത്തുന്നു. ‘ബാബി’ന്റെ സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ ഉന്നത നിലവാരമുള്ളതാണ്, ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമയാക്കി മാറ്റുന്നു. എല്ലാറ്റിനുമുപരി, നൈല അൽ ഖാജയുടെ ദർശനത്തിനും സർഗാത്മകതക്കും ‘ബാബ്’ ഒരു വിജയമാണ്. വൈകാരിക ആഘാതത്തിന്റെ വലിയ പ്രമേയങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ സ്ത്രീകളെ തന്റെ ആഖ്യാനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട്, സമകാലിക അറബ് സിനിമയിൽ അവർ ഒരു വ്യതിരിക്ത ഇടം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യമനസ്സിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന അടുപ്പമുള്ള കഥപറച്ചിലിലൂടെ നിർവചിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണത്.
നൈലയുടെ അംഗീകാരങ്ങൾ
നൈലക്ക് നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുനൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ചലച്ചിത്ര സംവിധായികയാണ് അവർ. കൂടാതെ വെറൈറ്റി അറബ് സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ശക്തരായ 50 വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായി അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഗൾഫ് ബിസിനസ് അവാർഡ്സ് 2020 അവരെ ബിസിനസ് വുമൺ ഓഫ് ദി ഇയർ ആയി തിരഞ്ഞെടുത്തു, കൂടാതെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനുള്ള ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ അവാർഡ് - ഏഷ്യ 2019 എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അവാർഡുകൾ നേടി. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഇപ്പോൾ നൈലയ്ക്ക് രണ്ട് സിനിമകളുണ്ട് - നാർസിസിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഫീച്ചർ ഫിലിം ആയ ആനിമലും, ഏറ്റവും പുതിയ റിലീസായ ഷാഡോയും. പലപ്പോഴും, മാനസികാരോഗ്യത്തെയും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മതകളെയും കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അവർ തന്റെ സിനിമകളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അവർ പറയുന്നു.
‘ഞാൻ അടുത്തിടെ ചെയ്ത സിനിമ ബൈപോളാർ ഡിസോർഡർ ബാധിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെക്കുറിച്ചാണ്... അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലെന്ന് കരുതി അത് മറച്ചുവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കാലക്രമേണ അവന്റെ അവസ്ഥ കൂടുതൽ വഷളാകുന്നു. മാതാപിതാക്കളെയും അവരുടെ കുട്ടികളെയും അവർ എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഇത് വെളിച്ചം വീശുന്നു, മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തികച്ചും സാധാരണമാണ്’ നൈല പറയുന്നു. 2006 ൽ അവർ തന്റെ ആദ്യ ഹ്രസ്വചിത്രമായ അർബാന എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തു. അതിന് 2007 ലെ ഡി.ഐ.എഫ്.എഫിൽ മികച്ച എമിറേറ്റ് ഫിലിം മേക്കർക്കുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചു. 2018 ലെ കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പ്രശസ്തമായ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒരു സീറ്റും അവർ നേടി. ഒ.ടി.ടി എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചു, അവർ വിദേശ ഭാഷാ സിനിമകളെ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതും അഭികാമ്യവുമാക്കിയെന്ന് നൈല പറയുന്നു. ‘നിറത്തിലും, വ്യത്യസ്ത വംശങ്ങളിലും, ലിംഗഭേദത്തിലും പെട്ട ആളുകളെ നിങ്ങൾ കാണുന്നു. പക്ഷേ, അത് നിർബന്ധിതമായി തോന്നുന്ന ഒരു ചെക്ക്ലിസ്റ്റായി മാറുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം, അപ്പോൾ അത് ആധികാരികമല്ല. ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ ആധികാരികത മനസ്സിലാകും. കഥ അതിന് വഴങ്ങണമെന്നും’ നൈല പറയുന്നു.
നൈലയെ കുറിച്ച്, സിനിമകളെ കുറിച്ച്
ദുബൈ വനിത കോളേജിൽ നിന്ന് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ബിരുദം നേടിയ അവർ 2005ൽ കാനഡയിലെ റയേഴ്സൺ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ (ഇപ്പോൾ ടൊറന്റോ മെട്രോപൊളിറ്റൻ യൂനിവേഴ്സിറ്റി) നിന്ന് ചലച്ചിത്ര പഠനത്തിൽ ബിരുദം നേടി. ഇതിന് യു.എ.ഇ സർക്കാരിന്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ചു. അൽ ഖാജ തന്റെ കരിയർ ആരംഭിച്ചത് ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അവരുടെ ആദ്യകാല സൃഷ്ടികളായ അറബാന (2006), വൺസ്, മലാൽ, ദി ഷാഡോ എന്നിവ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും അവാർഡുകൾ നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആനിമൽ (2016), ദി ഷാഡോ (2019) എന്നിവ പിന്നീട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഏറ്റെടുത്തു. ആഗോള സ്ട്രീമിങ് വിതരണം നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇമാറാത്തി സിനിമകളായി ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തി. അൽ ഖാജയുടെ സിനിമകൾ അവയുടെ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഉൾക്കാഴ്ച, ക്രോസ്-കൾച്ചറൽ തീമുകൾ, അറബ് ഐഡന്റിറ്റികളുടെ പരമ്പരാഗത ചിത്രീകരണങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കൽ എന്നിവക്ക് പേരുകേട്ടതാണ്. അവരുടെ ആദ്യ ഫീച്ചർ ഫിലിം, ത്രീ (2023), കോവിഡ് സമയത്ത് യു.എ.ഇയിലും തായ്ലൻഡിലും ചിത്രീകരിച്ച ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഹൊറർ സിനമയാണ്. 2023 ഡിസംബറിൽ റെഡ് സീ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ഇത് 2024 ന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഗൾഫ് മേഖലയിലുടനീളം തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്തു.
ബ്രിട്ടീഷ് നടൻ ജെഫേഴ്സൺ ഹാൾ, ഇമാറാത്തി അഭിനേതാക്കളായ സൗദ് അൽ സറൂണി, ഫാറ്റെൻ അഹമ്മദ്, നൂറ അലബെദ്, മാരി അൽ ഹാലിയാൻ എന്നിവർ ഈ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നു. ഫെസ്റ്റിവൽ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഭാഗമായി ജെഫേഴ്സൺ ഹാളിൽ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. തുർക്കിയിലും ഇത് ഒരു തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്തു, അത്തരമൊരു റിലീസ് നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇമാറാത്തി ഫീച്ചർ ചിത്രമായി ഇത് മാറി. 2023 ഡിസംബർ 5 ന് റെഡ് സീ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലാണ് ത്രീയുടെ വേൾഡ് പ്രീമിയർ നടന്നത്. 2024 ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുടനീളം ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്തു. റിലീസിന് ശേഷം, 2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ അൽ ഐൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര മേളകളിൽ ത്രീ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും മികച്ച ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള അവാർഡ് നേടി. പിന്നീട് മോസ്കോ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ (ഏപ്രിൽ 2024) ബ്രിക്സ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ സെഗ്മെന്റ്, ഷാങ്ഹായ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ (മെയ് 2024), ഓൾഡൻബർഗ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ (സെപ്റ്റംബർ 2024), കിനോബ്രാവോ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ (സെപ്റ്റംബർ 2024), ഇമാജിൻ ഫന്റാസ്റ്റിക് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ (ഒക്ടോബർ 2024), ഹാലോവീൻ: മുസ്ലിം ഹൊറർ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ (ഒക്ടോബർ 2024), മിൻസ്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ (നവംബർ 2024) എന്നിവയിൽ ഇത് പ്രദർശിപ്പിച്ചു. 2005 മുതൽ അൽ ഖാജ ഫിലിംസിന്റെ (മുമ്പ് ഡി-സെവൻ മോഷൻ പിക്ചേഴ്സ്) സി.ഇ.ഒ എന്ന നിലയിൽ, നൈല പ്രാദേശിക ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെഴ്സിഡസ്, നൈക്ക്, നെസ്ലെ, ന്യൂട്രോജെന, നിവിയ തുടങ്ങിയ അന്താരാഷ്ട്ര ബ്രാൻഡുകൾക്കായി നിരവധി ടി.വി പരസ്യങ്ങൾ നൈല സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആനി ലീബോവിറ്റ്സ്, റോജർ ഫെഡറർ തുടങ്ങിയ ശ്രദ്ധേയരായ ക്ലയന്റുകളുമായി നൈല പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ദുബൈ സർക്കാർ നിയമിച്ച മെഗാ ബജറ്റ് ചിത്രമായ സ്റ്റാർ ട്രെക്ക് ത്രിയുടെ ബിഹൈൻഡ്-ദി-സ്ക്രീൻസ് ഡയറക്ടറായും അവർ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.
അൽ ഖാജ തന്റെ സിനിമകളിൽ ഭീകരതയുടെയും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ഘടകങ്ങൾ ലയിപ്പിക്കുന്നു, ഭയപ്പെടുത്തുന്നതും ദൃശ്യപരമായി ആകർഷകമാക്കുന്നതും തമ്മിൽ സൂക്ഷ്മമായ സന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുകയാണെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായ പരിണാമത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുകയാണെങ്കിലും, അവരുടെ കഥപറച്ചിലിൽ മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രസം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
