മെട്രോ മെഡിക്കൽ ‘സിങ് കുവൈത്ത്’ നക്ഷത്രങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു...text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിലെ മികച്ച പാട്ടുകാരാകാനുള്ള അന്തിമ റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി 20 പേർ. വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന ഗൾഫ് മാധ്യമം-മെട്രോ മെഡിക്കൽ ‘സിങ് കുവൈത്ത്’ സെമി ഫൈനലിൽനിന്ന് 20 പേരെ ഫൈനൽ റൗണ്ടിലേക്ക് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവരിൽനിന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെ കൂടി പിന്തുണയിൽ മുന്നിലെത്തുന്ന 10 പേരാകും ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ മാറ്റുരക്കുക. ഡിസംബർ അഞ്ചിന് അബ്ബാസിയ ആസ്പെയർ ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷനൽ ഓപൺ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് ഫൈനൽ.
വെള്ളിയാഴ്ച അബ്ബാസിയ ആസ്പെയർ ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂളിൽ നടന്ന സെമി ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ വാശിയേറിയ മത്സരം നടന്നു. പ്രാഥമിക റൗണ്ടിലേക്ക് അപേക്ഷ ലഭിച്ച ആയിരത്തോളം പേരിൽനിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത 30 പേരാണ് സെമിഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ മാറ്റുരച്ചത്. ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ 15 പേരും സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ 15 പേരും വ്യത്യസ്ത പാട്ടുകളുമായി വേദി നിറഞ്ഞു.
മത്സരാർഥികൾ പാടിയ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത പാട്ടുകളിലെ ഭാവം, താളം, ലയം എന്നിവ പരിഗണിച്ചാണ് 30 പേരിൽനിന്ന് ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് യോഗ്യരായ 20 പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത്. സെമി ഫൈനലിലെ പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിച്ച 95 ശതമാനം മാർക്കും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അഞ്ചു ശതമാനം മാർക്കും കണക്കുകൂട്ടിയാകും ഇതിൽനിന്ന് ഫൈനലിലേക്കുള്ള 10 പേരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
സെമിഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റും സമ്മാനങ്ങളും നൽകി. ഗൾഫ് മാധ്യമം കുവൈത്ത് ആർ.എം ഫൈസൽ മഞ്ചേരി, മെട്രോ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ് ഫൗണ്ടറും ചെയർമാനും സി.ഇ.ഒ യുമായ മുസ്തഫ ഹംസ, മാംഗോ ഹൈപ്പർ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ റഫീഖ് അഹമ്മദ്, ടോം ആൻഡ് ജെറി റസ്റ്റാറന്റ് എം.ഡി. ഷബീർ
മണ്ടോളി, മലബാർ ഗോൾഡ് കൺട്രി ഹെഡ് അഫ്സൽ ഖാൻ, ഗൾഫ് മാധ്യമം കുവൈത്ത് എഡിറ്റോറിയൽ ഹെഡ് അസ്സലാം, ഗൾഫ് മാധ്യമം കുവൈത്ത് കൺട്രി ഹെഡ് ബിസിനസ് സൊല്യൂഷൻ സി.കെ.നജീബ്, സർക്കുലേഷൻ ഇൻ ചാർജ് എസ്.പി.നവാസ്, ഗൾഫ് മാധ്യമം എക്സിക്യുട്ടിവ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി.ടി.ശരീഫ്, ‘സിങ് കുവൈത്ത്’ കൺവീനർ സിജിൽ ഖാൻ എന്നിവർ സമാപന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഇനി ഫൈനൽ പോരാട്ടം
ഡിസംബർ അഞ്ചിന് അബ്ബാസിയ ആസ്പെയർ ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂൾ ഓപൺ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് മെട്രോ മെഡിക്കൽ ‘സിങ് കുവൈത്ത്’ ഫൈനൽ മത്സരം. പ്രശസ്ത ഗായകരായ കണ്ണൂർ ഷരീഫ്, ജ്യോത്സ്ന, സിജു സിയാൻ എന്നിവർ ഫൈനലിലെ വിജയികളെ നിർണയിക്കും. അവതാരക ഡയാന ഹമീദും സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരും. കുവൈത്തിലെ മികച്ച ഗായകർ എന്നതിനൊപ്പം ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങളും വിജയികളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയ ഗായകർക്കൊപ്പം വേദിയിൽ പാടാനും അവസരം ഉണ്ടാകും.
ജൂനിയർ വിഭാഗം സെമി ഫൈനൽ വിജയികൾ
ടി.കെ. അനാമിക
ഡാരിയസ് അനിൽ
ദേവന പ്രശാന്ത്
ഹെലൻ സൂസൻ ജോസ്
ജീവ ജിഗ്ഗു സദാശിവൻ
നയന രതീശൻ നായർ
നിധി റോസ് നവീൻ
നിഷ്ക നിതീഷ് കുമാർ
സറാഫിൻ ഫ്രഡ്ഡി
ശ്രീനന്ദ മനോജ്
സീനിയർ വിഭാഗം സെമി ഫൈനൽ വിജയികൾ
ആർച്ച ശ്രീജ സജി
അർചന മോഹൻദാസ്
എം.വി. റഹൂഫ്
നിലൂഫർ
പ്രസാദ് മാടമ്പ് ഹരിദാസൻ
രാജേഷ് റാം നന്ദി
രോഹിത് എസ് നായർ
റൂത് ആൻ ടോബി
സാലഘോഷ് എ.എസ്
ശ്യാമ ചന്ദ്രൻ
