Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulf Homechevron_rightമെ​​ട്രോ...
    Gulf Home
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 11:43 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 11:43 AM IST

    മെ​​ട്രോ മെ​​ഡി​​ക്ക​​ൽ ‘സി​​ങ് കു​​വൈ​​ത്ത്’ ന​​ക്ഷ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ൾ തെ​​ളി​​ഞ്ഞു...

    text_fields
    bookmark_border
    ഫൈ​​ന​​ൽ റൗ​​ണ്ട് ഉ​​റ​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ 20 പേ​​ർ
    മെ​​ട്രോ മെ​​ഡി​​ക്ക​​ൽ ‘സി​​ങ് കു​​വൈ​​ത്ത്’ ന​​ക്ഷ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ൾ തെ​​ളി​​ഞ്ഞു...
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച പാ​ട്ടു​കാ​രാ​കാ​നു​ള്ള അ​ന്തി​മ റൗ​ണ്ടി​​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി 20 പേ​ർ. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം-​മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ‘സി​ങ് കു​വൈ​ത്ത്’ സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ​നി​ന്ന് 20 പേ​രെ ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് ഷോ​ർ​ട്ട് ലി​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ടി പി​ന്തു​ണ​യി​ൽ മു​ന്നി​ലെ​ത്തു​ന്ന 10 പേ​രാ​കും ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ക. ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​സ്‍പെ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​പ​ൺ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ.

    മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ‘സി​ങ് കു​വൈ​ത്ത്’ മ​ത്സ​രം ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ


    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​സ്‍പെ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ വാ​ശി​യേ​റി​യ മ​ത്സ​രം ന​ട​ന്നു. പ്രാ​ഥ​മി​ക റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ ല​ഭി​ച്ച ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​രി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത 30 പേ​രാ​ണ് സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ച്ച​ത്. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 15 ​പേ​രും സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 15 പേ​രും വ്യ​ത്യ​സ്ത പാ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​യി വേ​ദി നി​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പാ​ടി​യ മൂ​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത പാ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ ഭാ​വം, താ​ളം, ല​യം എ​ന്നി​വ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് 30 പേ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് യോ​ഗ്യ​രാ​യ 20 പേ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത്. സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ലെ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ല​ഭി​ച്ച 95 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കും ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടി​യാ​കും ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന് ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്കു​ള്ള 10 പേ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക.

    സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി. ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം കു​വൈ​ത്ത് ആ​ർ.​എം ഫൈ​സ​ൽ മ​ഞ്ചേ​രി, മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് ഫൗ​ണ്ട​റും ചെ​യ​ർ​മാ​നും സി.​ഇ.​ഒ യു​മാ​യ മു​സ്ത​ഫ ഹം​സ, മാം​ഗോ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ റ​ഫീ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ടോം ​ആ​ൻ​ഡ് ജെ​റി റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് എം.​ഡി. ഷ​ബീ​ർ

    മ​​ണ്ടോ​ളി, മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് അ​ഫ്സ​ൽ ഖാ​ൻ, ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം കു​വൈ​ത്ത് എ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ൽ ഹെ​ഡ് അ​സ്സ​ലാം, ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം കു​വൈ​ത്ത് ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് ബി​സി​ന​സ് സൊ​ല്യൂ​ഷ​ൻ സി.​കെ.​ന​ജീ​ബ്, സ​ർ​ക്കു​ലേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജ് എ​സ്.​പി.​ന​വാ​സ്, ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​ടി.​ശ​രീ​ഫ്, ‘സി​ങ് കു​വൈ​ത്ത്’ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സി​ജി​ൽ ഖാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.


    ഇ​നി ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ടം

    ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​സ്‍പെ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​പ​ൺ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ‘സി​ങ് കു​വൈ​ത്ത്’ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​രം. പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യ​ക​രാ​യ ക​ണ്ണൂ​ർ ഷ​രീ​ഫ്, ജ്യോ​ത്സ്ന, സി​ജു സി​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഫൈ​ന​ലി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളെ നി​ർ​ണ​യി​ക്കും. അ​വ​താ​ര​ക ഡ​യാ​ന ഹ​മീ​ദും സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രും. കു​വൈ​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച ഗാ​യ​ക​ർ എ​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ജ​യി​ക​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ്രി​യ ഗാ​യ​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം വേ​ദി​യി​ൽ പാ​ടാ​നും അ​വ​സ​രം ഉ​ണ്ടാ​കും.

    ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം സെമി ഫൈനൽ വി​ജ​യി​ക​ൾ

    ടി.​കെ. അ​നാ​മി​ക

    ഡാ​രി​യ​സ് അ​നി​ൽ

    ദേ​വ​ന പ്ര​ശാ​ന്ത്

    ഹെ​ല​ൻ സൂ​സ​ൻ ജോ​സ്

    ജീ​വ ജി​ഗ്ഗു സ​ദാ​ശി​വ​ൻ

    ന​യ​ന ര​തീ​ശ​ൻ നാ​യ​ർ

    നി​ധി റോ​സ് ന​വീ​ൻ

    നി​ഷ്ക നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ

    സ​റാ​ഫി​ൻ ഫ്ര​ഡ്ഡി

    ശ്രീ​ന​ന്ദ മ​നോ​ജ്


    മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ‘സി​ങ് കു​വൈ​ത്ത്’ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത ജൂ​നി​യ​ർ

    വി​ഭാ​ഗം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​മാ​യി


    സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം സെമി ഫൈനൽ വി​ജ​യി​ക​ൾ

    ആ​ർ​ച്ച ശ്രീ​ജ സ​ജി

    അ​ർ​ച​ന മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ്

    എം.​വി. റ​ഹൂ​ഫ്

    നി​ലൂ​ഫ​ർ

    പ്ര​സാ​ദ് മാ​ട​മ്പ് ഹ​രി​ദാ​സ​ൻ

    രാ​ജേ​ഷ് റാം ​ന​ന്ദി

    രോ​ഹി​ത് എ​സ് നാ​യ​ർ

    റൂ​ത് ആ​ൻ ടോ​ബി

    സാ​ല​ഘോ​ഷ് എ.​എ​സ്

    ശ്യാ​മ ച​ന്ദ്ര​ൻ


    മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ‘സി​ങ് കു​വൈ​ത്ത്’ മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ സെ​മി​ഫൈ​നി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത സീ​നി​യ​ർ

    വി​ഭാ​ഗം മ​ൽ​സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​മാ​യി



    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:finalKuwait NewsSinging Competitiongulf news malayalam
    News Summary - Metro Medical's 'Sing Kuwait'
    Similar News
    Next Story
    X