Madhyamam
    Gulf Home
    date_range 22 Nov 2025 2:03 PM IST
    ലോ​ക ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി സൗ​ദി​യു​ടെ കൈ​ക​ളി​ലോ?

    ലോ​ക ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി സൗ​ദി​യു​ടെ കൈ​ക​ളി​ലോ?
    റിയാദ്​ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച ‘ടൂർസ്​’ ഉച്ചകോടിയിൽ സൗദി ടൂറിസം മന്ത്രി അഹമ്മദ്​ അൽ ഖത്തീബ്

    റി​യാ​ദ്​: ലോ​ക ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ ത​ല​സ്ഥാ​നം റി​യാ​ദാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സൗ​ദി ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി അ​ഹ്മ​ദ്​ അ​ൽ ഖ​ത്തീ​ബ്​​ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട​ത്​ ഈ ​ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​. അ​തും 148 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ മു​ന്നി​ൽ​വെ​ച്ച്. അ​താ​ക​​ട്ടെ വെ​റും ​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള​ല്ല. ഇ​ന്ത്യ​യ​ട​ക്കം വി​വി​ധ ലോ​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 97 ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, 18 ഉ​പ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, 14 അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ, അ​തി​ന്​ പു​റ​മെ 20 ലോ​ക നേ​താ​ക്ക​ൾ. യു.​എ​ൻ ടൂ​റി​സം ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു​ ഈ ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. അ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​നു​ള്ള കാ​ര​ണം എ​ന്താ​ണ്​? അ​ക്കാ​ര്യ​മാ​ണ്​ സൗ​ദി ഇ​ൻ ഫോ​ക്ക​സി​ലെ ഈ ​ല​ക്കം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​ന​വം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ആ​ഴ്ച റി​യാ​ദ്​ വേ​ദി​യാ​യ​ത്​ ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന്റെ സു​പ്ര​ധാ​ന യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ്. യു.​എ​ൻ ടൂ​റി​സം ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യാ​ണ്​ ആ​ദ്യം ന​ട​ന്ന​ത്. അ​തി​ന്​ തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ ‘ടൂ​ർ​സ്​’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ടൂ​റി​സം ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്കും സൗ​ദി ത​ല​സ്ഥാ​നം വേ​ദി​യാ​യി. ഒ​പ്പം ത​ന്നെ ലോ​ക ടൂ​റി​സം സം​ഘ​ട​ന എ​ക്​​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട യോ​ഗ​വും റി​യാ​ദി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. അ​താ​യ​ത്​ ലോ​ക ടൂ​റി​സം രം​ഗ​ത്തെ നേ​താ​ക്ക​ളും ന​യ​രൂ​പവത്ക​ര​ണ ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളു​മെ​ല്ലാം റി​യാ​ദി​ൽ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം ഒ​രു​മി​ച്ചു​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​താ​യ​ത്​ ലോ​ക ടൂ​റി​സ​ത്തി​​ന്റെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി റി​യാ​ദ്​ മാ​റി​യ ദി​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ക​ട​ന്നു​പോ​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ അ​വി​ടം​കൊ​ണ്ട്​ സൗ​ദി ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞ്​ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചി​ല്ല. ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സ​ത്തി​​ന്റെ അ​ടു​ത്ത 50 വ​ർ​ഷ​ത്തെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ക്ക്​ നി​ർ​ണാ​യ​ക റോ​ളു​ണ്ടെ​ന്ന്​ കൂ​ടി​ സൗ​ദി മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. തൊ​ട്ടു​ട​നെ ലോ​ക​ത്തെ​ങ്ങും​നി​ന്നു​ള്ള ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് ടൂ​റി​സ്റ്റ് വി​സ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്കം​കു​റി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. അ​താ​യ​ത്​ കേ​വ​ലം ഒ​രാ​ഴ്​​ച നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ടൂ​റി​സം യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വേ​ദി​യാ​വു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ലോ​ക ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ടു​ത്ത 50 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക്​ സു​പ്ര​ധാ​ന റോ​ളി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ന്നി​രി​ക്കു​ക കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ.

    25 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ ഇ​താ​യി​രു​ന്നി​ല്ല സ്ഥി​തി. ടൂ​റി​സം എ​ന്നൊ​രു വാ​ക്ക്​ പോ​ലും സു​പ​രി​ചി​ത​മ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന കാ​ലം. അ​ബ​ഹ​യും അ​ൽ​ബാ​ഹ​യും ത്വാ​ഇ​ഫും പോ​ലു​ള്ള അ​പൂ​ർ​വം ചി​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തി​യാ​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് കാ​ര്യ​മാ​യ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ത​ന്നെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന്​ സ്വ​ത​ന്ത്ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം പോ​ലു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​ന്ന്​ അ​വ​ധി​ക്കാ​ലം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളു​മൊ​ക്കെ വി​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ പോ​യി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​കെ മാ​റി. ഇ​ന്ന്​ വി​ദേ​ശ ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളെ സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​ള്ള കാ​ര്യ​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ സൗ​ദി ടൂ​റി​സം അ​തോ​റി​റ്റി. രാ​ജ്യ​ത്തെ​ങ്ങും ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ പ​ടു​ത്തു​യ​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ്. വ​ൻ മു​ത​ൽ​മു​ട​ക്കാ​ണ്​ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര രം​ഗ​ത്ത്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. പു​രാ​വ​സ്​​തു കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം പു​ന​രു​ദ്ധ​രി​ച്ചും ന​വീ​ക​രി​ച്ചും ഹെ​രി​റ്റേ​ജ്​ ടൂ​റി​സ​ത്തി​നാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ൽ നി​ര​വ​ധി ടൂ​റി​സം ഡെ​സ്റ്റി​നേ​ഷ​നു​ക​ൾ പ​ണി​യു​ന്നു. അ​തി​നാ​യി റെ​ഡ് സീ ​ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ന്നൊ​രു ക​മ്പ​നി ത​ന്നെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. അ​വി​ടു​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ‘അ​മാ​ല’ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്രം ഉ​ട​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തും ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്​​ച​യാ​ണ്. അ​തി​ന്​ പു​റ​മെ ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ ശൈ​ബാ​ര ദ്വീ​പി​ൽ വ​രും​മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ 10 പു​തി​യ റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. വ​ള​രെ കു​റ​ഞ്ഞ വാ​ട​ക നി​ര​ക്കി​ലു​ള്ള ഇ​വ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ ടൂ​റി​സ്​​റ്റു​ക​ളെ​ക്കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നു​ള്ള ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ത​ബൂ​ക്ക്​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​ണി​യു​ന്ന ഭാ​വി ന​ഗ​ര​മാ​യ നി​യോം ലോ​ക​ത്തി​​ന്റെ ന​ഗ​ര​സ​ങ്ക​ൽ​പ​ങ്ങ​ളെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ടൂ​റി​സം ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള വി​നോ​ദ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ മൊ​ത്തം കാ​ഴ്​​ച​പ്പാ​ടു​ക​ളെ ത​ന്നെ മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും.

    ക​ലാ​കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി റി​യാ​ദി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി വ​രു​ന്ന ഖി​ദ്ദി​യ വി​നോ​ദ ന​ഗ​രം ഡി​സ്​​നി ലാ​ൻ​ഡി​നെ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​യ വി​നോ​ദ കേ​ന്ദ്ര​മാ​കും. സാം​സ്​​കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള പു​തി​യ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി​രി​ക്കും റി​യാ​ദി​ൽ ത​ന്നെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന ദ​റ​ഇ​യ ഗേ​റ്റ്​ പ​ദ്ധ​തി. നി​ല​വി​ൽ ലോ​ക​ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ക​ർ​ഷി​ച്ച ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഹെ​രി​റ്റേ​ജ്​ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യാ​ണ്​ അ​ൽ​ഉ​ല. അ​ത്​ യു​നെ​സ്​​കോ​യു​ടെ ലി​സ്റ്റി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ലോ​ക പൈ​തൃ​ക​കേ​ന്ദ്രം കൂ​ടി​യാ​ണ്. ഇ​തി​ന്​ പു​റ​മെ​യാ​ണ് ലോ​ക​ത്തെ ഏ​താ​ണ്ട്​ എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും​നി​ന്ന്​ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളെ​ത്തു​ന്ന​ ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ.

    ടൂ​റി​സ്​​റ്റു​ക​ളു​ടെ വ​ർ​ധി​ച്ച ക​ണ​ക്ക്​ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ൽ അ​ത്​​ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ്. 2024ൽ ​സൗ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്​ 2.97 കോ​ടി ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളാ​ണ്. അ​വ​ർ ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​താ​ക​​ട്ടെ 168.5 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലും. 2030 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രും മ​റ്റ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 10 കോ​ടി ആ​ളു​ക​ളെ സൗ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. എ​ന്നാ​ൽ 2023ൽ ​ത​ന്നെ ഇ​ത്​ ല​ക്ഷ്യം ക​ണ്ട​തി​നാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ 15 കോ​ടി ആ​ളു​ക​ൾ എ​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് ല​ക്ഷ്യം​ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സൗ​ദി​യി​ലെ ടൂ​റി​സം രം​ഗ​ത്തെ ഈ ​കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ടം മ​റ്റു​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടേ​തു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ലോ​ക ടൂ​റി​സ​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​വി ഇ​നി സൗ​ദി​യു​ടെ കൈ​ക​ളി​ലാ​ണെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ൽ ഒ​രു അ​തി​ശ​യോ​ക്തി​ക്കും ഇ​ട​മി​ല്ല എ​ന്ന്​ മ​ന​സ്സി​ലാ​കും.

