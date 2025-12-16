Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulf Homechevron_rightഇ​ന്ത്യ​ൻ...
    Gulf Home
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 12:02 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 12:02 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​ മോ​ദി ജോ​ർ​ഡനി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ജോ​ർ​ഡ​ൻ, ഇ​ത്യോ​പ്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തും
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​ മോ​ദി ജോ​ർ​ഡനി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​ക്ക് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​മ്മാ​ൻ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ജോ​ർ​ഡ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്വീ​ക​ര​ണം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ​ ത്രി​രാ​ഷ്ട്ര സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ജോ​ർ​ഡ​നി​ലെ​ത്തി. അ​മ്മാ​നി​ലെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ജോ​ർ​ഡ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ജാ​ഫ​ർ ഹ​സ​ൻ മോ​ദി​യെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ജോ​ർ​ഡ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ത്യോ​പ്യ​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കു​ന്ന മോ​ദി, ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഇ​ത്യോ​പ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തും. മൂ​ന്നു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. ജോ​ർ​ഡ​ൻ, ഇ​ത്യോ​പ്യ, ഒ​മാ​ൻ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പു​രാ​ത​ന സം​സ്കാ​ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം ആ​ധു​നി​ക കാ​ല​ത്തെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ശ​ക്ത​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​യി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ജോ​ർ​ഡ​നി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ടും​മു​മ്പ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ വാ​ർ​ത്ത ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ പി.​ടി.​ഐ​യോ​ട് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ -ജോ​ർ​ഡ​ൻ ന​യ​ത​ന്ത്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ 75ാം വാ​ർ​ഷി​ക പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ജോ​ർ​ഡ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. ഇ​ത് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. ജോ​ർ​ഡ​ൻ രാ​ജാ​വ് അ​ബ്ദു​ല്ല ര​ണ്ടാ​മ​ൻ ഇ​ബ്നു അ​ൽ ഹു​സൈ​ന്റെ ക്ഷ​ണ​പ്ര​കാ​രം ജോ​ർ​ഡ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി, ഇ​ന്ത്യ-​ജോ​ർ​ഡ​ൻ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര അ​വ​ലോ​ക​ന​വും മേ​ഖ​ലാ​ത​ല സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ക. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യും ന​ട​ത്തും.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഇ​ത്യോ​പ്യ​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കും. ഇ​ത്യോ​പ്യ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ആ​ദ്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണി​ത്. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി അ​ബി അ​ഹ്മ​ദ് അ​ലി​യു​മാ​യി വി​ശ​ദ​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തും. ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ യൂ​നി​യ​ന്റെ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ അ​ഡി​സ് അ​ബാ​ബ​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും മോ​ദി കാ​ണും. ഇ​ത്യോ​പ്യ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ സം​യു​ക്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യും. ഗ്ലോ​ബ​ൽ സൗ​ത്തി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സം​യു​ക്ത പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ ക്ഷ​ണ​പ്ര​കാ​രം പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തു​ക. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വ​രെ മോ​ദി ഒ​മാ​നി​ൽ തു​ട​രും. ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണി​ത്. ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​ൻ ന​യ​ത​ന്ത്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ 70ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ന​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം, 2023 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഇ​ന്ത്യ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    വ്യാ​പാ​രം, നി​ക്ഷേ​പം, ഊ​ർ​ജം, പ്ര​തി​രോ​ധം, സു​ര​ക്ഷ, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, കൃ​ഷി, സം​സ്കാ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം സ​മ​ഗ്ര​മാ​യി അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക-​ആ​ഗോ​ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    “മ​സ്‌​ക​ത്തി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​നു​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ത​ന്ത്ര​പ​ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ശ​ക്ത​മാ​യ വാ​ണി​ജ്യ-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബ​ന്ധ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ദൃ​ഢ​മാ​ക്കാ​ൻ താ​ൻ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. ഒ​മാ​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും മോ​ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Narendra Modijordanindian prime ministergulf news malayalam
    News Summary - Indian Prime Minister Narendra Modi in Jordan
    Similar News
    Next Story
    X