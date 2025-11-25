Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Gulf Home
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 12:36 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 12:36 PM IST

    ഇ​ഖാ​മ, വി​സ ഫീ​സ് നി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ വ​ർ​ധ​ന; ഡി​സം​ബ​ർ 23 മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ

    • കു​ടും​ബ​വി​സ മി​നി​മം ശ​മ്പ​ളം 800 ദീ​നാ​ർ
    • സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​ക​ൾ നീ​ട്ടാ​നും റെ​സി​ഡ​ൻ​സി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​നു​മു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം
    ഇ​ഖാ​മ, വി​സ ഫീ​സ് നി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ വ​ർ​ധ​ന; ഡി​സം​ബ​ർ 23 മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് റെ​സി​ഡ​ൻ​സി, വി​സ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച ഫീ​സ് നി​ര​ക്ക് ഡി​സം​ബ​ർ 23 മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും. ഒ​രു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച താ​മ​സ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ പു​തി​യ ബൈ​ലോ​യി​ലാ​ണ് പു​തി​യ ഇ​ള​വു​ക​ളും ഫീ​സ് നി​ര​ക്കും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​ക​ൾ നീ​ട്ടാ​നും റെ​സി​ഡ​ൻ​സി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​നു​മു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം, ന​വ​ജാ​ത​ശി​ശു​ക്ക​ൾ​ക്ക് റെ​സി​ഡ​ൻ​സി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കാ​ലാ​വ​ധി നാ​ല് മാ​സ​മാ​യി നീ​ട്ട​ൽ എ​ന്നി​വ പ്ര​ധാ​ന മാ​റ്റ​മാ​ണ്. കു​ടും​ബ വി​സ​ക്ക് അ​​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​ക്ക് മി​നി​മം ശ​മ്പ​ളം 800 ദീ​നാ​റാ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്തി. ഇ​ണ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള ആ​ശ്രി​ത​രെ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഫീ​സ് പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 300 ദീ​നാ​റാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    വി​സ മാ​റ്റം

    പു​തി​യ ബൈ​ലോ​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ജോ​ലി​ക്കോ താ​മ​സ​ത്തി​നോ ഉ​ള്ള എ​ൻ​ട്രി വി​സ​ക​ൾ, ടൂ​റി​സം, കു​ടും​ബ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ​ത്ത​രം വി​സ​ക​ളു​ടെ​യും ഫീ​സ് ഉ​യ​ർ​ത്തി. സ​ർ​ക്കാ​ർ, ബി​സി​ന​സ്, കു​ടും​ബം, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ചി​കി​ത്സ, ടൂ​റി​സം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ മി​ക്ക ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​ക​ൾ​ക്കും മൂ​ന്നു മാ​സം​വ​രെ സാ​ധു​ത​യു​ണ്ട്. ഈ ​വി​സ​ക​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് പു​തു​ക്കാം.

    മ​ൾ​ട്ടി​പ്പി​ൾ എ​ൻ​ട്രി വി​സ​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു വ​ർ​ഷം​വ​രെ സാ​ധു​ത​യു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ ഓ​രോ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ന് ഒ​രു മാ​സം വ​രെ​യാ​ണ് താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദം.

    ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​ക​ളി​ൽ വ​രു​ന്ന യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ൾ, ഗാ​ർ​ഹി​ക സ​ഹാ​യി​ക​ൾ, കു​ടും​ബ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​യ​വ​ർ, അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റു കേ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​ക​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ റ​സി​ഡ​ൻ​സി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാം.

    ഇ​ഖാ​മ പു​തു​ക്ക​ൽ ഫീ​സ്

    സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ റെ​സി​ഡ​ൻ​സി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മി​ക്ക റെ​സി​ഡ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കും വാ​ർ​ഷി​ക പു​തു​ക്ക​ൽ ഫീ​സ് 20 ദീ​നാ​റാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി. എ​ല്ലാ​ത്ത​രം വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്കും (ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 19 ഉം 21 ​ഉം) റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം റെ​സി​ഡ​ൻ​സി ഫീ​സ് 50 ദീ​നാ​റാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം സ്വ​യം സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്ത താ​മ​സ​ത്തി​നു​ള്ള വാ​ർ​ഷി​ക ഫീ​സ് (ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 24) 500 ദീ​നാ​റാ​ണ്.

    കു​ടും​ബ വി​സ

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ഭാ​ര്യ​മാ​രെ​യും ഭ​ർ​ത്താ​ക്ക​ന്മാ​രെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള കു​റ​ഞ്ഞ പ്ര​തി​മാ​സ ശ​മ്പ​ളം 800 ദീ​നാ​ർ ആ​ണ്. സ​ർ​ക്കാ​രി​ലെ നി​യ​മ ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ, സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ, കോ​ള​ജു​ക​ൾ, ഉ​ന്ന​ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ പ്രൊ​ഫ​സ​ർ​മാ​ർ, സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ, ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​ർ, പ​ള്ളി​ക​ളി​ലെ ഇ​മാ​മു​മാ​ർ, മ​ത​പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ർ, സൈ​നി​ക, ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റു​ക​ളും ന​ഴ്‌​സു​മാ​രും, പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, പ​രി​ശീ​ല​ക​രും ക​ളി​ക്കാ​രും, സെ​മി​ത്തേ​രി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ കു​റ​ഞ്ഞ ശ​മ്പ​ള മു​ൻ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

