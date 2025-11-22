Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 10:50 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 10:50 AM IST

    അ​വ​ധി​യി​ലി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജോ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടാ​ൽ !

    അ​വ​ധി​യി​ലി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജോ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടാ​ൽ !
    ? ഇ​വി​ടെ ഒ​രു ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഞാ​ൻ. ലീ​വി​ന് നാ​ട്ടി​ൽ പോ​യ സ​മ​യം എ​ന്നെ ജോ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​താ​യി നോ​ട്ടീ​സ് ല​ഭി​ച്ചു. എ​നി​ക്ക് ഇ​തി​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മോ? - രാ​ജീ​വ്

    തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം അ​വ​ധി സ​മ​യ​ത്ത് ജോ​ലി​യി​ൽ നി​ന്നും പി​രി​ച്ചു വി​ടാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്തു​വെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു ബ​ഹ്റൈ​ൻ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ മു​ഖേ​ന കോ​ട​തി​യി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​ക​ണം. പ​രാ​തി​യി​ൽ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​ത് നി​യ​മ​പ​ര​മ​ല്ലാ​ത്ത​ത് കൊ​ണ്ട് താ​ങ്ക​ളെ തി​രി​കെ എ​ടു​ക്ക​ണം, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​നു​ള്ള ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാം. അ​ത് താ​ങ്ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട​ണം. താ​ങ്ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ നാ​ട്ടി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​വി​ടെ നി​ന്നും ഒ​രു പ​വ​ർ ഓ​ഫ് അ​റ്റോ​ർ​ണി അ​പ്പോ​സ്റ്റി​ൽ ചെ​യ്ത് ബ​ഹ്റൈ​ൻ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ന് അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്ക​ണം. അ​തു​പോ​ലെ താ​ങ്ക​ളു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​റി​ന്‍റെ കോ​പ്പി തൊ​ഴി​ൽ കാ​രാ​ർ റ​ദ്ദു ചെ​യ്ത നോ​ട്ടീ​സ് എ​ന്നി​വ​യും അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്ക​ണം.

    വാ​ട​ക വീ​ടൊ​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ

    ? ഞാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​ട്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി താ​മ​സി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന വി​ല്ല​യി​ൽ നി​ന്നും കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു വി​ല്ല​യി​ലേ​ക്ക് താ​മ​സം മാ​റി. വാ​ട​ക കൊ​ടു​ത്ത​ശേ​ഷം ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ വീ​ടും പ​രി​സ​ര​വും ചെ​റി​യ പൂ​ന്തോ​ട്ട​മ​ട​ക്കം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വീ​ട്ടു​ട​മ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ത​ന്നെ ജോ​ലി​ക്കാ​ർ​ക്ക് 40 ദീ​നാ​ർ കൊ​ടു​ത്ത് ഇ​ന്റ​ർ ലോ​ക്ക് പാ​കി ക്ലീ​ൻ ചെ​യ്ത് താ​ക്കോ​ൽ ഉ​ട​മ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. എ​ന്നാ​ൽ ര​ണ്ടു​മാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ പെ​യി​ന്റി​ങ്ങ​ട​ക്കം വീ​ണ്ടും മെ​യി​ന്റ​ന​ന്‍സ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നൊ​ക്കെ പ​റ​ഞ്ഞ് വീ​ട്ടു​ട​മ നി​ര​ന്ത​രം ഫോ​ൺ സ​ന്ദേ​ശ​മ​യ​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ നി​യ​മ​വ​ശം അ​റി​യാ​ൻ താ​ല്പ​ര്യ​മു​ണ്ട്. - മു​നീ​ർ പാ​ല​ക്കാ​ട്

    ഇ​തി​ന്‍റെ നി​യ​മ​വ​ശം വാ​ട​ക ക​രാ​റി​ൽ എ​ന്താ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് നോ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ പ​റ​യാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ്. വാ​ട​ക ക​രാ​റി​ൽ വീ​ട് മാ​റു​മ്പോ​ൾ വീ​ടി​ന്‍റെ അ​വ​സ്ഥ പ​ഴ​യ​നി​ല​യി​ൽ ആ​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്ന് എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​താ​യ​ത് വീ​ട് വാ​ട​ക​ക്ക് എ​ടു​ത്ത സ​മ​യ​ത്ത് ഏ​ത് നി​ല​യി​ലാ​ണോ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് അ​തു​പോ​ലെ ആ​ക്കി തി​രി​കെ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ വീ​ട് പെ​യി​ന്‍റ് ചെ​യ്ത് എ​ല്ലാ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ഴ​യ​നി​ല​യി​ലാ​ക്കി തി​രി​കെ ന​ൽ​ക​ണം. കാ​ല​ക്ര​മേ​ണ, സ്വാ​ഭാ​വി​ക ഉ​പ​യോ​ഗം കാ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തൊ​ഴി​കെ. വാ​ട​ക ക​രാ​റി​ന്‍റെ കാ​ലാ​വ​ധി സ​മ​യ​ത്ത് വീ​ടി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ എ​ല്ലാ മെ​യി​ന്‍റ​ന​ൻ​സും പെ​യി​ന്‍റും ചെ​യ്തു ത​ന്നെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഈ ​വ്യ​വ​സ്ഥ. അ​തു​പോ​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ താ​ങ്ക​ൾ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും മോ​ഡി​ഫൈ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് വീ​ട്ടു​ട​മ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പ​ഴ​യ നി​ല​യി​ലാ​ക്കി കൊ​ടു​ക്ക​ണം.

    TAGS:jobslay offVacationBahrain News
