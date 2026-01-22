Begin typing your search above and press return to search.
    22 Jan 2026 10:51 AM IST
    22 Jan 2026 12:56 PM IST

    സ​ലാ​ല​യെ ഇ​ള​ക്കി​മ​റി​ക്കാ​ൻ ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ റോ​ഡ്ഷോ നാ​ളെ

    • ന​ടി​യും അ​വ​താ​ര​ക​യു​മാ​യ ഡ​യാ​ന ഹ​മീ​ദ് റോ​ഡ് ഷോ ​ന​യി​ക്കും
    • ‘സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ’ ഫി​നാ​ലെ വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് സ​ലാ​ല
    • അ​ൽ വാ​ദി ലു​ലു ഹൈ​പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ വേ​ദി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും
    cancel

    സ​ലാ​ല: ജ​നു​വ​രി 30ന് ​സ​ലാ​ല അ​ൽ മ​റൂ​ജ് ആം​ഫി തി​യ​റ്റ​റി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മ​വും മീ ​ഫ്ര​ണ്ടും ചേ​ർ​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ ഇ​വ​ന്റാ​യ ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’​യു​ടെ വി​ളം​ബ​ര​മാ​യി സ​ലാ​ല​യി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച റോ​ഡ്ഷോ അ​ര​ങ്ങേ​റും. ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ ഷോ​ക​ളി​ലൂ​ടെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ചി​ത മു​ഖ​മാ​യ ന​ടി​യും അ​വ​താ​ര​ക​യു​മാ​യ ഡ​യാ​ന ഹ​മീ​ദ് റോ​ഡ് ഷോ ​ന​യി​ക്കും. ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ര തീ​ർ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള ആ​റാം സീ​സ​ണി​ൽ സ​ലാ​ല​യു​ടെ മ​ണ്ണി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ്യ താ​ര എ​ൻ​ട്രി​യാ​ണ് ഡ​യാ​ന ഹ​മീ​ദ്. ജ​നു​വ​രി 30ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ ഇ​വ​ന്റി​ൽ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ പ്രി​യ ന​ടി ഭാ​വ​ന, മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ​നെ​ഞ്ചേ​റ്റി​യ സൂ​പ്പ​ർ ഹി​റ്റ് ഗാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പ്രി​യ ഗാ​യ​ക​ൻ എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​ർ, അ​വ​താ​ര​ക​നും ന​ട​നു​മാ​യ മി​ഥു​ൻ ര​മേ​ശ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള വ​ൻ താ​ര​നി​ര​യെ​ത്തും.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന റോ​ഡ്ഷോ​യി​ൽ ‘സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ’ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ട് അ​ര​ങ്ങേ​റും. എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന്റെ പാ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​യി ദോ​ഫാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കാ​യാ​ണ് ‘സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ’ മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​ഞ്ചോ​ടി​ഞ്ച് പോ​രാ​ട്ടം ക​ണ്ട ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് റൗ​ണ്ട് ക​ട​ന്ന് ജൂ​നി​യ​ർ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ലും സീ​നി​യ​ർ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ലു​മാ​യി അ​ഞ്ചു​പേ​ർ വീ​ത​മാ​ണ് അ​വ​സാ​ന അ​ങ്ക​ത്ത​ട്ടി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​ത്. വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് അ​ൽ വാ​ദി ലു​ലു ഹൈ​പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ പ്ര​ത്യേ​കം സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യ വേ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ൽ ക​രോ​ക്കെ സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യി​ൽ ഗാ​യ​ക​ർ മ​ത്സ​രി​ച്ചു പാ​ടും. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​രാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ടി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി​രു​ന്ന​ത്. വി​ദ​ഗ്ദ​രാ​യ ജ​ഡ്ജി​ങ് പാ​ന​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ഗം​ഭീ​ര​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു പു​റ​മെ, 30ന് ​എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള വേ​ദി​യി​ൽ ആ​ദ​രം നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​പൂ​ർ​വ അ​വ​സ​ര​വും ല​ഭി​ക്കും.

    ച​ല​ച്ചി​ത്ര പി​ന്ന​ണി ഗാ​ന രം​ഗ​ത്ത് എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന്റെ പാ​ട്ടു​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ നാ​ൽ​പ​താം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​മാ​യി ‘മ​ധു​മ​യ​മാ​യ് പാ​ടാം’ എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി​യും ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും. മെ​ന്റ​ലി​സ്റ്റ് ഫാ​സി​ൽ ബ​ഷീ​റി​ന്റെ വി​സ്മ​യ​ക​ര​മാ​യ ഷോ​യും ഗാ​യ​ക​രാ​യ നി​ത്യാ മാ​മ്മ​ൻ, ശി​ഖ, മി​യ​ക്കു​ട്ടി, അ​ശ്വി​ൻ വി​ജ​യ​ൻ , ജാ​സിം ജ​മാ​ൽ, റ​ഹ്മാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ പാ​ട്ടും ചേ​രു​മ്പോ​ൾ സ​ലാ​ല വൈ​ബാ​കും.

    ഷാ​ഹി ഫു​ഡ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പൈ​സ​സ്, ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ, സീ ​പേ​ൾ​സ്‌ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മു​ഖ്യ പ്രാ​യോ​ജ​ക​ർ. കൂ​ടാ​തെ, ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച്, സാ​യ് ഡി​റ്റ​ർ​ജ​ന്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​വും.

    ‘ഗ​സ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ’ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് നാ​ളസ​മ്മാ​നം കൈ​മാ​റും

    സ​ലാ​ല: ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ സീ​സ​ൺ സി​ക്സി​ലെ സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി പ്ര​വ​ച​ന മ​ത്സ​ര​മാ​യ ‘ഗ​സ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ’ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന റോ​ഡ് ഷോ​യി​ൽ സ​മ്മാ​നം കൈ​മാ​റും. നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ലും ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ലും ക​മ​ന്റ് ബോ​ക്സി​ൽ സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി പ്ര​വ​ച​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ലും ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ലും ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ഒ​മാ​ൻ അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഫോ​ളോ ചെ​യ്യു​ക​യും മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യെ കൃ​ത്യ​മാ​യി പ്ര​വ​ചി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് മൂ​ന്നു വി​ജ​യി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. ന​ടി ഭാ​വ​ന​യാ​ണ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി.

    സ​ലാ​ല സെ​ന്റ​റി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി മ​ഞ്ജു പ്രേം ​സ​ജീ​വ് (40), സ​ലാ​ല ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യും പാ​ല​ക്കാ​ട് പ​ട്ടാ​മ്പി സ്വ​ദേ​ശി​യു​മാ​യ പി.​ടി. ഫെ​ൽ​വ ഫാ​ത്തി​മ (ഒ​മ്പ​ത്), സ​ലാ​ല​യി​ലെ വീ​ട്ട​മ്മ​യാ​യ മാ​ഹി സ്വ​ദേ​ശി അ​മൃ​ത റ​ബീ​ഷ് (31) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ൾ. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ റോ​ഡ് ഷോ​യി​ൽ ഡ​യാ​ന ഹ​മീ​ദ് കൈ​മാ​റും.




    ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന പൊ​ടി​പൊ​ടി​ക്കു​ന്നു

    സ​ലാ​ല: ജ​നു​വ​രി 30ന് ​സ​ലാ​ല അ​ൽ മ​റൂ​ജ് ആം​ഫി തി​യേ​റ്റ​റി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മ​വും മീ ​ഫ്ര​ണ്ടും ചേ​ർ​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ ഇ​വ​ന്റാ​യ ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’​യു​ടെ ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന പൊ​ടി​പൊ​ടി​ക്കു​ന്നു. 10 റി​യാ​ലി​ന്റെ ഡ​യ​മ​ണ്ട് സീ​റ്റി​നും അ​ഞ്ചു റി​യാ​ലി​ന്റെ പ്ലാ​റ്റി​നം സീ​റ്റി​നു​മാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ ഡി​മാ​ൻ​ഡ്. ബ​ജ​റ്റ് ഫ്ര​ണ്ട്‍ലി​യാ​യി മൂ​ന്നു റി​യാ​ലി​ന്റെ ഗോ​ൾ​ഡ് സീ​റ്റും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. നാ​ല് ടി​ക്ക​റ്റ് വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​ർ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ അ​ഞ്ചാ​മ​തൊ​രു ടി​ക്ക​റ്റ് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും. വ​ലി​യ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക്‌ ക​സ്റ്റ​മൈ​സ്ഡ്‌ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. നേ​രി​ട്ടും ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യും ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കും.



    നേ​രി​ട്ട് ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ 95629600 (ന​വാ​സ്), 99490108 (അ​ൽ ഫ​വാ​സ് ട്രാ​വ​ൽ​സ്), 92742931 (ഐ​ഡി​യ​ൽ ഹാ​ൾ), 92877710 (ക​മൂ​ന ബേ​ക്ക​റി ന്യൂ ​സ​ലാ​ല), 98671150 (സി​റാ​ജ് റാ​മി​സ് സ​നാ​യി​യ്യ), 96029947 (സാ​ദ അ​ൽ മ​ഹ പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പ്, കാ​ർ ആ​ക്സ​സ​റീ​സ് ഷോ​പ്പ്) എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം. ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ല​ഭി​ക്കാ​ൻ https://events.mefriend.com/hk6salalah വെ​ബ്സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാം.

