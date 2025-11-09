Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Gulf Features
    9 Nov 2025 12:40 PM IST
    9 Nov 2025 12:47 PM IST

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യും ക​നേ​ഡി​യ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ഗ​വേ​ഷ​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും
    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യും ക​നേ​ഡി​യ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​
    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി, ക​നേ​ഡി​യ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ബോ​ർ​ഡ്

    ഓ​ഫ് സ്റ്റ​ഡീ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബൂ​ത്തി സ​ഈ​ദ് അ​ൽ കി​ന്ദി​ക്ക്

    മൊ​മെ​ന്റോ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: സൃഷ്ടിപരത്വവും നിർമാണത്മകവും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ച് ദേ​ശീ​യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ ക​നേ​ഡി​യ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ദു​ബൈ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വ​ച്ചു.

    ‘എ​ലൈ​റ്റ് എ​ജ്യു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഗേ​റ്റ്‌​വേ 2025’ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി​യും ക​നേ​ഡി​യ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ദു​ബൈ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് സ്റ്റ​ഡീ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബൂ​ത്തി സ​ഈ​ദ് അ​ൽ കി​ന്ദി​യു​മാ​ണ് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്. ക​രാ​റ​നു​സ​രി​ച്ച്, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​ഗ​വേ​ഷ​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​രു​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. പ​രി​ശീ​ല​ന കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ, വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​ള​വു​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ ഇ​ന്ന​വേ​ഷ​ൻ ലാ​ബു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഗ​വേ​ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നു​മാ​കും. സ​ർ​ക്കാ​രും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ന്ന് അ​റി​വ് പ​ങ്കി​ട​ലും ന​വോ​ത്ഥാ​ന ചി​ന്ത​യും വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ അ​ൽ മ​ർ​റി പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് യ​ഥാ​ർ​ഥ ജോ​ലി​സ്ഥ​ല പ​രി​ച​യ​വും പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് അ​ൽ കി​ന്ദി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

