Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulf Homechevron_rightജി.സി.സി-ഇന്ത്യ...
    Gulf Home
    Posted On
    date_range 28 Feb 2026 10:14 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Feb 2026 10:14 AM IST

    ജി.സി.സി-ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ പങ്കാളിത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക്...

    text_fields
    bookmark_border
    എഫ്‌.ടി.‌എ ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ ബുദൈവിയും ഇന്ത്യൻ വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലും ഒപ്പുവെച്ചു
    ജി.സി.സി-ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ പങ്കാളിത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക്...
    cancel
    camera_alt

    ജി.സി.സി സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജാസിം അൽ ബുദൈവിയും ജി.സി.സി പ്രതിനിധികളും ഇന്ത്യൻ വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലിനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമൊപ്പം

    മസ്കത്ത്: ജി.സി.സിയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിനായുള്ള (എഫ്‌.ടി.‌എ) ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ ഘട്ടമാണെന്ന് ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ (ജി.സി.സി) സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജാസിം അൽ ബുദൈവി. എഫ്‌.ടി.‌എ ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ ബുദൈവിയും ഇന്ത്യൻ വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്ന ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിനിടെയാണ് ജാസിം അൽ ബുദൈവിയുടെ പരാമർശം.

    ജി.സി.സി അംഗരാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ക്ഷണികമായ സാമ്പത്തിക താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കപ്പുറമാണ്. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ സാംസ്കാരികവും സാമൂഹികവുമായ സൗഹൃദത്താൽ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ ചരിത്രപരമായ ബന്ധങ്ങളാണിവയെന്നും വ്യക്തമാക്കി. പരസ്പര താൽപ്പര്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ ബന്ധങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.ജി.സി.സിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആഗോള വ്യാപാര പങ്കാളികളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഊർജ്ജം, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, സാങ്കേതികവിദ്യ തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന മേഖലകളിലെ വ്യാപാര വിനിമയത്തിന്റെയും സംയോജനത്തിന്റെയും അളവ് വർധിക്കുന്നത് സഹകരണത്തെ തന്ത്രപരമായ സാമ്പത്തിക ആവശ്യകതയാക്കി മാറ്റുന്നുവെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ഇന്ത്യ വിശാലവും വാഗ്ദാനപ്രദവുമായ ഒരു വിപണി മാത്രമല്ല, നൂതനാശയങ്ങളുടെയും വ്യവസായങ്ങളുടെയും ഒരു ആഗോള കേന്ദ്രം കൂടിയാണെന്നും ജി.സി.സി അഭിമാനത്തോടെ പങ്കാളികളാകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.ഫെബ്രുവരി ആറിന് ഒപ്പുവച്ച റഫറൻസ് നിബന്ധനകൾ ചർച്ചകൾക്ക് സമഗ്രവും വ്യക്തവുമായ ഒരു ചട്ടക്കൂട് നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ബുദൈവി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.ചരക്കുകളിലെ വ്യാപാരം, കസ്റ്റംസ് നടപടിക്രമങ്ങൾ, സേവനങ്ങളിലെ വ്യാപാരം, ഡിജിറ്റൽ വ്യാപാരം എന്നിവയുൾപ്പെടെ പ്രധാന തന്ത്രപരമായ മേഖലകളിൽ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ ഇരുപക്ഷവും സമ്മതിച്ചു.പരസ്പര താൽപ്പര്യമുള്ള മറ്റ് വിഷയങ്ങൾക്ക് പുറമേ, സാനിറ്ററി, ഫൈറ്റോസാനിറ്ററി നടപടികൾ (എസ്‌.പി.‌എസ്), ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം, സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളിലെ (എം‌.എസ്.‌എം.‌ഇ) സഹകരണം എന്നിവയും ചട്ടക്കൂടിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman Newspartnershipgcc-indiagulf news malayalam
    News Summary - GCC-India Free Trade Agreement enters partnership phase.
    Similar News
    Next Story
    X