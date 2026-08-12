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    Gulf Home
    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 2:26 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 2:26 PM IST

    കുവൈത്തിൽ ശനിയാഴ്ച വരെ ചൂടും ഉയർന്ന ഈർപ്പവുമെന്ന് പ്രവചനം

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    കുവൈത്തിൽ ശനിയാഴ്ച വരെ ചൂടും ഉയർന്ന ഈർപ്പവുമെന്ന് പ്രവചനം
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിൽ ശനിയാഴ്ച വരെ ചൂടും ഉയർന്ന ഈർപ്പവും തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകൻ ഈസ റമദാൻ അറിയിച്ചു. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ താപനില 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

    ഉയർന്ന ഈർപ്പം രാത്രിയിലും പുലർച്ചെയും കാഴ്ചാപരിധി കുറക്കാനും ചിലയിടങ്ങളിൽ മൂടൽമഞ്ഞിന് കാരണമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ ചിതറിയ മേഘങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെങ്കിലും കാര്യമായ മഴക്ക് സാധ്യതയില്ല.

    തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ചൂടും ഈർപ്പവും കൂടിയ കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക. ഞായറാഴ്ച മുതൽ ഈർപ്പം കുറയാൻ തുടങ്ങുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകൻ അറിയിച്ചു.

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    TAGS:WeatherDepartmentheatwave
    News Summary - ശനിയാഴ്ച വരെ ചൂടും ഉയർന്ന ഈർപ്പവുമെന്ന് പ്രവചനം
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