Madhyamam
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 9:24 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 9:24 AM IST

    ജ​പ്പാ​നെ പി​ടി​ച്ചു​കെ​ട്ടി ഓ​സ്ട്രി​യ; വി​ജ​യം തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​റ്റ​ലി

    ജ​പ്പാ​നെ പി​ടി​ച്ചു​കെ​ട്ടി ഓ​സ്ട്രി​യ; വി​ജ​യം തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​റ്റ​ലി
    ഓ​സ്ട്രി​യ-​ജ​പ്പാ​ൻ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ജ​പ്പാ​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ് സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച് ഓ​സ്ട്രി​യ. ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ഗോ​ളി​നാ​ണ് കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ​ത്.

    ബു​ർ​കി​ന​ഫാ​സോ​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഇ​റ്റ​ലി താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദം


    ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ടം മു​ത​ൽ തോ​ൽ​വി​യ​റി​യാ​തെ ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലെ​ത്തി​യ ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​രു​ത്ത​രെ​യാ​ണ് ഓ​സ്ട്രി​യ പി​ടി​ച്ചു​കെ​ട്ടി​യ​ത്. ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ആ​ദ്യ പ​കു​തി​ക്ക് ശേ​ഷം, 49ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ വേ​ട്ട​ക്കാ​രി​ലൊ​രാ​ളാ​യ ജോ​ഹ​ന്നാ​സ് മോ​സ​റി​ന്റെ മി​ക​ച്ച ഫി​നി​ഷി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഓ​സ്ട്രി​യ ഗോ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മോ​സ​റി ആ​റാ​മ​ത്തെ ഗോ​ളാ​ണ് ജ​പ്പാ​നെ​തി​രെ പി​റ​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് മി​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു ശേ​ഷം ഓ​സ്ട്രി​യ​ൻ താ​രം ഹ​സ​ൻ ദേ​ശി​ഷ്കു​വി​ന്റെ ശ്ര​മം ജ​പ്പാ​ൻ ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ ഷു​ജി മു​റാ​മ​സു സേ​വ് ചെ​യ്തു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത ജ​പ്പാ​ൻ ഗോ​ളി​നാ​യി നി​ര​വ​ധി ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ന​ട​ത്തി. 58ാം മി​നി​റ്റി​ൽ പ​ക​ര​ക്കാ​ര​നാ​യെ​ത്തി​യ മി​നാ​റ്റോ യോ​ഷി​ദ ശ്ര​മം പ​ക്ഷേ വി​ഫ​ല​മാ​യി. ജ​പ്പാ​നെ​തി​രാ​യ ജ​യ​ത്തോ​ടെ ആ​റാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് ഓ​സ്ട്രി​യ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ് സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​ന്ന​ത്. ​ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ടം മു​ത​ൽ എ​ല്ലാ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ജ​യി​ച്ചാ​ണ് ഓ​സ്ട്രി​യ സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. നോ​ക്കൗ​ട്ടി​ൽ തു​നീ​ഷ്യ​യെ ര​ണ്ട് ​ഗോ​ളി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ശ​ക്തി​ക​ളാ​യ ഇം​​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ എ​ണ്ണം പ​റ​ഞ്ഞ നാ​ല് ​ഗോ​ളി​നാ​ണ് ഓ​സ്ട്രി​യ പി​ടി​ച്ചു​കെ​ട്ടി​യ​ത്.

    ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും നോ​ക്കൗ​ട്ടി​ലും വ​ലി​യ പ​രി​ക്കു​ക​ളി​ല്ലാ​തെ ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലെ​ത്തി​യ ഇ​റ്റ​ലി​ക്ക് ബു​ർ​കി​ന​ഫാ​സോ ക​ന​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. ജ​യ​ത്തോ​ടെ സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഓ​സ്ട്രി​യ​യെ ഇ​റ്റ​ലി നേ​രി​ടും. അ​ണ്ട​ർ 17 നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ജ​ർ​മ​നി​യെ നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ടി​ലും പ്രീ ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ യു​​ഗാ​ണ്ട​യെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ലും ത​ള​ച്ച് ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ ഇ​റ്റ​ലി​ക്കെ​തി​രെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്. ബു​ർ​കി​ന​ഫാ​സോ​യു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ ഗോ​ൾ നേ​ടാ​ൻ ഏ​റെ വി​യ​ർ​ത്തു. 83ാം മി​നി​റ്റി​ൽ തോ​മ​സ് കാ​മ്പാ​നി​യ​ല്ലോ ആ​ണ് ഇ​റ്റ​ലി​ക്കു​വേ​ണ്ടി വി​ജ​യ ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​ത്.

