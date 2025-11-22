Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Gulf Home
    Posted On
    22 Nov 2025 9:29 AM IST
    Updated On
    22 Nov 2025 9:29 AM IST

    കാ​ന​റി​പ്പ​ട​യു​ടെ കു​തി​പ്പ്; സ്വി​സ് പോ​രി​ൽ പ​റ​ങ്കി​പ്പ​ട​ക്ക് ജ​യം

    സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ൽ പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ൽ ബ്ര​സീ​ലി​നെ നേ​രി​ടും, ഓസ്ട്രിയക്ക് ഇറ്റലി എതിരാളികൾ
    കാ​ന​റി​പ്പ​ട​യു​ടെ കു​തി​പ്പ്; സ്വി​സ് പോ​രി​ൽ പ​റ​ങ്കി​പ്പ​ട​ക്ക് ജ​യം
    സ്വിറ്റസർലാൻഡിനെതിരെ ഗോൾ നേടിയ പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദം

    ദോ​ഹ: ഡെ​ല്ലി​ന്റെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഇ​ര​ട്ട ഗോ​ളി​ന്റെ മി​ക​വി​ൽ മൊ​റോ​ക്കോ​യെ (2-1) ത​ക​ർ​ത്ത് ബ്ര​സീ​ൽ. തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ നാ​ട​കീ​യ​ത നി​റ​ഞ്ഞ​തു​മാ​യി. ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പ​രി​ഞ്ഞ ഇ​രു​കൂ​ട്ട​രും ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം ര​ണ്ടാം ഗോ​ളി​നു വേ​ണ്ടി മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്തു. ക​ളി അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ബ്ര​സീ​ൽ താ​രം ഡെ​ൽ വി​ജ​യ ഗോ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ക​ളി അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​നി​രി​ക്കേ ബ്ര​സീ​ൽ താ​രം ഡു​ഡു പ​ടേ​റ്റു​സി റെ​ഡ് കാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ച്ച് പു​റ​ത്താ​ക​ലി​നും ഗാ​ല​റി സാ​ക്ഷി​യാ​യി.


    ഡെ​ൽ 16ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ നേ​ടി ബ്ര​സീ​ലി​ന്റെ സ്കോ​റി​ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ആ​ദ്യ പാ​തി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ വ​ല മൊ​റോ​ക്കോ​യു​ടെ വ​ല കു​ലു​ക്കാ​ൻ ബ്ര​സീ​ൽ മു​ന്നേ​റ്റ​നി​ര ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും എ​ല്ലാം വി​ഫ​ല​മാ​യി. അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​ദ്യ പ​കു​തി പി​രി​യാ​നി​രി​ക്കേ ബ്ര​സീ​ൽ താ​രം എ​യ്ഞ്ച​ലോ​ക്ക് ഫൗ​ൾ ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ മൊ​റോ​ക്കോ​താ​രം സി​യാ​ദ് ബാ​ഹ ല​ഭി​ച്ച പെ​നാ​ൽ​റ്റി ബ്ര​സീ​ലി​ന്റെ വ​ല കു​ലു​ക്കി സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം ഇ​രു കൂ​ട്ട​രും ആ​ക്ര​മ​ണം ക​ന​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വി​ജ​യ​ഗോ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല.

    ഒ​ടു​വി​ൽ ക​ളി അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ 90+5ാം മി​നി​റ്റി​ലാ​ണ് ഡൊ​ൽ ത​ന്റെ ര​ണ്ടാം ഗോ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ ക​രു​ത്ത​രാ​യ പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ൽ ആ​ണ് ബ്ര​സീ​ലി​ന്റെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലു​ട​നീ​ളം ആ​ധി​പ​ത്യം പു​ല​ർ​ത്തി സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ലാ​ൻ​ഡി​നെ​തി​രെ പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ലി​ന് എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ടു ഗോ​ളി​ന്റെ ജ​യം. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ നാ​ട്ട​ങ്ക​മാ​യി മാ​റി​യ സ്വി​സ് പോ​രി​ൽ പ​റ​ങ്കി​പ്പ​ട ജ​യ​മു​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ബെ​ൽ​ജി​യ​ത്തെ​യും മെ​ക്സി​ക്കോ​യെ​യും തോ​ൽ​പി​ച്ച് ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലെ​ത്തി​യ പോ​ർ​ച്ചു​​ഗ​ൽ ക​ളി​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ആ​ക്ര​മ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ലാ​ൻ​ഡി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ര​ണ്ടാം മി​നു​റ്റി​ൽ​ത​ന്നെ ജോ​സ് നെ​റ്റോ​യു​ടെ ഗോ​ൾ നേ​ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ലാ​ൻ​ഡി​നെ ഞെ​ട്ടി​ച്ചു. ആ​ദ്യ പ​കു​തി അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​ൻ മി​നി​റ്റു​ക​ൾ ശേ​ഷി​ക്കേ അ​നി​സി​യോ ക​ബ്രാ​ളി​ന്റെ അ​സി​സി​റ്റി​ൽ മാ​ത്യൂ​സ് മൈ​ഡ് പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ലി​ന് ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ 53ാം മി​നു​റ്റി​ൽ ജോ​സ് നെ​റ്റോ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഗോ​ളും പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ലി​നു​വേ​ണ്ടി സ്വി​റ്റ്സ​ർ ലാ​ൻ​ഡി​ന്റെ വ​ല​കു​ലു​ക്കി. പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലു​ട​നീ​ളം ആ​ധി​പ​ത്യം പു​ല​ർ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തോ​ട​ടൊ​പ്പം 1989ന് ​ശേ​ഷം പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ലി​ന് സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി.

    സ്വി​സ് പ്ര​തി​രോ​ധ നി​ര​ക്ക് നി​ര​വി​ധി ത​വ​ണ ഭീ​ഷ​ണി​യു​യ​ർ​ത്തി പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ലി​ന്റെ ജോ​സ് നെ​റ്റോ ആ​ണ് ക​ളി​യി​ലെ താ​രം.

    TAGS:portugalfifa under 17 world cupbrazilSemi Finals
