Madhyamam
    25 Nov 2025 10:51 AM IST
    25 Nov 2025 10:51 AM IST

    വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യാ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക്കും അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ട്

    വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യാ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക്കും അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ട്
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ഒ​രു പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ന്റെ മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​വും ബ​ഹു​മു​ഖ​വു​മാ​ണ്. സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ലെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​ന്‍റെ വി​യോ​ജി​പ്പും നി​രാ​ശ​യും അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ൽ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ആ​ഗ്ര​ഹ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ശാ​രീ​രി​ക അ​ക​ലം മൂ​ല​മു​ള്ള നി​രാ​ശ​യും നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത​യും കാ​ര​ണം അ​വ​കാ​ശ​മി​ല്ലാ​ത്ത​താ​യും ശ​ബ്ദ​മി​ല്ലാ​ത്ത​താ​യു​മു​ള്ള തോ​ന്ന​ൽ ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ സ​മ​യ​ത്തെ​ങ്കി​ലും ഉ​ണ്ടാ​വാ​റു​ണ്ട്.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഭാ​വി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വൈ​കാ​രി​ക ക്ലേ​ശ​വും ഉ​ത്ക​ണ്ഠ​യും ന​ഷ്ട​ബോ​ധ​വും ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ളും വാ​ഗ്വാ​ദ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു പ​രി​ധി​വ​രെ ന​മു​ക്ക് അ​ല്പ​സ​മ​യ​ത്തേ​ക്കെ​ങ്കി​ലും സ​മാ​ധാ​നം ന​ൽ​കാ​റു​ണ്ട്. ഒ​രു പ്ര​വാ​സി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ തു​ട​രു​മ്പോ​ൾ ന​മ്മ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ​യും അ​വി​ടു​ത്തെ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് അ​റി​വു​ള്ള​വ​രാ​യി​രി​ക്ക​ണം, പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി നി​ര​ന്ത​രം വാ​ദി​ക്ക​ണം, വി​ദൂ​ര വോ​ട്ടി​ങ് ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ളും മ​റ്റ് പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മേ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ​ക​ളു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളു​ടെ മൂ​ല്യം ഉ​യ​ർ​ത്തി കാ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് കൂ​ട്ടാ​യി സ​മ്മ​ർ​ദ്ദം ചെ​ലു​ത്ത​ണം. ഓ​രോ പ്ര​വാ​സി​ക്കും വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ട്. അ​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ സ്വീ​കാ​ര്യ​വും പ​രി​ഗ​ണ​ന​യു​മാ​കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Expatriates also have the right to vote
