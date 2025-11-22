Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Gulf Home
    Posted On
    22 Nov 2025 8:45 AM IST
    Updated On
    22 Nov 2025 8:45 AM IST

    ദു​ബൈ റ​ൺ നാ​ളെ; പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ൾ അ​ട​ച്ചി​ടും

    പു​ല​ർ​ച്ച മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ 10 വ​രെ​യാ​ണ്​ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി റ​ൺ
    ദു​ബൈ റ​ൺ നാ​ളെ; പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ൾ അ​ട​ച്ചി​ടും
    ദു​ബൈ റ​ണ്ണി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം)

    ദു​ബൈ: ഒ​രു മാ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ദു​ബൈ ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ ച​ല​ഞ്ചി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ദു​ബൈ റ​ൺ ന​വം​ബ​ർ 23 ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​ര​ങ്ങേ​റും. പു​ല​ർ​ച്ച മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ രാ​വി​ലെ 10 മ​ണി​വ​രെ​യാ​ണ്​ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി റ​ൺ ന​ട​ക്കു​ക. പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ൾ അ​ട​ച്ചി​ടു​മെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ) അ​റി​യി​ച്ചു.

    ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ റോ​ഡി​ൽ ട്രേ​ഡ്​ സെ​ന്‍റ​ർ റൗ​ണ്ട്​ എ​ബൗ​ട്ടി​നും അ​ൽ ഹാ​ദി​ഖ്​ റോ​ഡ്​ പാ​ല​ത്തി​നും ഇ​ട​യി​ൽ, ലോ​വ​ൽ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ റോ​ഡി​നും അ​ൽ ഖൈ​ൽ റോ​ഡി​നും ഇ​ട​യി​ൽ, ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ബൊ​ളി​വാ​ഡി​ന്‍റെ ഒ​രു ദി​ശ​യി​ൽ, അ​ൽ സു​കൂ​ക്ക്​ സ്​​ട്രീ​റ്റി​ന്‍റെ വ​ൺ​വേ ലൈ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ റോ​ഡ്​ അ​ട​ച്ചി​ടു​ക. കൂ​ടാ​തെ ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ റോ​ഡി​ലേ​ക്കു​ള്ള പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ ഏ​രി​യ​ക​ളും അ​ട​ച്ചി​ടും. അ​ന്നേ ദി​വ​സം യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും ബ​ദ​ൽ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ തേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​ടി.​എ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    അ​പ്പ​ർ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ സ്​​ട്രീ​റ്റ്, സ​അ​ബീ​ൽ പാ​ല​സ്​ റോ​ഡ്, അ​ൽ വ​സ​ൽ റോ​ഡ്, അ​ൽ​ഖൈ​ൽ റോ​ഡ്​ എ​ന്നീ ബ​ദ​ൽ റോ​ഡു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. രാ​വി​ലെ 10ന്​ ​ശേ​ഷം റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ട്രാ​ഫി​ക്​ സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്നും ആ​ർ.​ടി.​എ അ​റി​യി​ച്ചു. ദു​ബൈ നി​വാ​സി​ക​ളി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം ആ​ണ്​ ദു​ബൈ ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ ച​ല​ഞ്ചി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്. ഒ​രു മാ​സം എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ്യാ​യാ​മ​ത്തി​നാ​യി മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ്​ ച​ല​ഞ്ച്.

