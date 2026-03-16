Madhyamam
    Posted On
    date_range 16 March 2026 6:07 PM IST
    Updated On
    date_range 16 March 2026 6:07 PM IST

    ഡ്രോൺ ആക്രമണം: ഫുജൈറ എണ്ണ വ്യവസായ മേഖലയിൽ തീപ്പിടിത്തം

    ആർക്കും പരിക്കില്ല
    ഫുജൈറ: ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ ഫുജൈറയിലെ എണ്ണ വ്യവസായ മേഖലയിൽ തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായതായി ഫുജൈറ മീഡിയ ഓഫിസ്​ റിപോർട്ട്​ ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ലെന്നും തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്നതിനായി സിവിൽ ഡിഫൻസിന്‍റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മുമ്പും ഫുജൈറ എണ്ണ വ്യവസായ മേഖലയിൽ തീപ്പടിത്തമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സിവിൽ ഡിഫൻസിന്‍റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിൽ നിയന്ത്രണ​വിധേയമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായുള്ള എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും ഫലപ്രദമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രാജ്യത്തിന്​ നേരെയുണ്ടാകുന്ന ഏത്​ വെല്ലുവിളികളേയും ശക്​തമായി നേരിടുമെന്നും ബന്ധ​പ്പെട്ട അതോറിറ്റികൾ വ്യക്​തമാക്കി. ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾക്കായി ഔദ്യോഗിക സ്രോതസുകളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കണമെന്ന്​ ജനങ്ങളോട്​ അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.

    TAGS:UAEUS Iran WarIsrael Iran War
    News Summary - Drone attack: Fire breaks out in Fujairah oil industry
    Similar News
    Next Story
