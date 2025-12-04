Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഇ-​പേ​മെ​ന്റ് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണം

    'ഷോ​പ്പി​ങ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യു​ക' കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി വ്യാ​പാ​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    ഇ-​പേ​മെ​ന്റ് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണം
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പേ​മെ​ന്റ് (ഇ-​പേ​മെ​ന്റ്) സം​വി​ധാ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​ൻ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ വ്യാ​പാ​ര, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ‘ഷോ​പ്പി​ങ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യു​ക’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ലാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ. പേ​മെ​ന്റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന വ്യാ​പാ​രി​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ഉ​ട​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ഷോ​പ്പി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ-​പേ​മെ​ന്റ് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ബി​സി​ന​സു​ക​ളി​ലെ പ​ല വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ടും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഇ-​പേ​മെ​ന്റ് സൗ​ക​ര്യം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്. സ്വ​ർ​ണം, വെ​ള്ളി എ​ന്നി​വ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന ക​ട​ക​ൾ, പ​ല​ച​ര​ക്കു ക​ട​ക​ൾ, റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ൾ, കോ​ഫി ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്‌​സ് ക​ട​ക​ൾ, കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ, ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ വ്യാ​പാ​ര​ങ്ങ​ൾ, മാ​ളു​ക​ൾ, ഗി​ഫ്റ്റ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ, പു​ക​യി​ല വി​ൽ​പ​ന​ശാ​ല​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി വ്യാ​പാ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വി​വി​ധ ബി​സി​ന​സു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ-​പേ​മെ​ന്റ് നി​ർ​ദേ​ശം ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്.

    ഇ-​പേ​മെ​ന്റ് ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ട​ക്കാ​ർ നി​ര​സി​ക്കു​ക​യോ ഇ-​പേ​മെ​ന്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​ധി​ക ചാ​ർ​ജ് ഈ​ടാ​ക്കു​ക​​യോ ഉ​പ​ക​ര​ണം മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കു​ക​യോ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സ്വ​കാ​ര്യ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ നി​ർ​ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ‘ത​ജ​വ്വു​ബ്’ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം വ​ഴി ഉ​ട​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു. ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ത്ത​പ​ക്ഷം ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. റീ​ട്ടെ​യി​ൽ വ്യാ​പാ​ര അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​ൻ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളോ​ട് വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പേ​മെ​ന്റ് സൗ​ക​ര്യം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വീ​ണ്ടും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ൾ, ക​സ്റ്റ​മ​ർ സ​ർ​വി​സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് എ​ന്നി​വ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ക​യും പ​ണ​മി​ട​പാ​ടി​ലെ സു​ര​ക്ഷ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ കു​റ​ക്കു​ക​യും പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ക​യും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ-​പേ​മെ​ന്റ് സം​വി​ധാ​നം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു പി​ന്നി​ൽ.

    നി​ർ​ദേ​ശം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ത്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. ഇ-​പേ​മെ​ന്റ് സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 100 റി​യാ​ലാ​ണ് പി​ഴ.

