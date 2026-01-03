Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    3 Jan 2026 1:56 PM IST
    Updated On
    3 Jan 2026 1:56 PM IST

    കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ​ബി.​ജെ.​പി അനുകൂല നി​ല​പാ​ട് -ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി

    കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ​ബി.​ജെ.​പി അനുകൂല നി​ല​പാ​ട് -ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി
    കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ​ബി.​ജെ.​പി അനുകൂല നി​ല​പാ​ടെ​ന്ന് ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി. ഇ​ത് തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് ഏ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി. ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത നി​ല​പാ​ടാ​യി മാ​റി.ബി.​ജെ.​പി​യി​ൽ പോ​കാ​തെ​ത​ന്നെ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് വേ​ണ്ടി ഭ​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ഴു​വ​ൻ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ. പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ ബി.​ജെ.​പി നി​ല​പാ​ടാ​യി മാ​റു​ന്നു.

    അ​മി​ത്ഷാ​യും ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യും എ​ന്താ​ണോ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​തി​ന് ത​ങ്ങ​ൾ റെ​ഡി​യാ​ണ് എ​ന്ന് അ​ഡ്വാ​ൻ​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ മാ​റി​യി​ട്ട് കു​റ​ച്ചാ​യി. ര​ഹ​സ്യ​ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യോ മു​ന്ന​ണി​യോ അ​റി​യാ​തെ ഒ​പ്പി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​റി​യെ​ന്നും ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കു​വൈ​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്താ​നെ​ത്തി​യ​തി​നി​ടെ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ, പി.​എം ശ്രീ ​എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും എ​ടു​ത്ത നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് അ​ക​ത്തു​ത​ന്നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് ബി​നോ​യ് വി​ശ്വം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ലി​യ രൂ​പ​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​രം ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ട്. ശ​ബ​രി​മ​ല വി​ഷ​യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട്, ബി.​ജെ.​പി​യു​മാ​യി ചേ​രു​ന്ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​യ​ത്. ഇ​ത് ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കി​ല്ല.നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കും. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഒ​രു മാ​റ്റം വ​ര​ണ​മെ​ന്ന് സി.​പി.​എ​മ്മു​കാ​ർ പോ​ലും ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    പ്ര​വാ​സി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കി​ല്ല

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ യാ​ത്രാ​പ്ര​ശ്നം, വി​മാ​ന​ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക് എ​ന്നി​വ​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തും. കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വി​സ് നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച​ത് വ്യോ​മ​യാ​ന മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ്ര​വാ​സി മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ൽ അ​യ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ കാ​ല​താ​മ​സം സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തും.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​പ​ട​ൽ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ​പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​യാ​യി എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ മാ​റു​മ്പോ​ൾ അ​തി​നെ ചെ​റു​ക്കും. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​യ​മ പോ​രാ​ട്ടം തു​ട​രു​മെ​ന്നും ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.


    ചോ​ദ്യ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളെ മു​ദ്ര​കു​ത്തു​ന്ന​ത് ജ​നം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കി​ല്ല

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പൊ​തു​മ​സ​സ്സ് അ​പ​ര​മ​ത​വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​ല​ല്ല നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​വ​ര​വ​രു​ടെ വി​ശ്വാ​സം മു​റു​കെ പി​ടി​ക്കാ​നും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടേ​തി​നെ ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തോ​ടെ കാ​ണാ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന സം​സ്കാ​ര​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റേ​ത്. അ​തി​ന് ഭം​ഗം​വ​രു​ത്തു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ആ​രു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​ക​രു​ത്. ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ പ്ര​ത്യേ​ക മു​ദ്ര​കു​ത്തു​ന്ന​ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നെ​തി​രാ​യ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

