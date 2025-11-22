Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    22 Nov 2025 8:19 AM IST
    Updated On
    22 Nov 2025 8:19 AM IST

    എ​യ​ർ​ഷോ​ക്കി​ടെ അ​പ​ക​ടം: ഇ​ന്ത്യ​ക്ക്​ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ‘തേ​ജ​സ്സ്​’ വി​മാ​നം ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണ്​ പൈ​ല​റ്റ്​ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു
    എ​യ​ർ​ഷോ​ക്കി​ടെ അ​പ​ക​ടം: ഇ​ന്ത്യ​ക്ക്​ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം
    ദു​ബൈ എ​യ​ർ​ഷോ ന​ട​ക്കു​ന്ന ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ്​ സെ​​ൻ​ട്ര​ലി​ൽ ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടി​യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ (ചി​ത്രം എ.​എ​ഫ്.​പി)

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ്​ സെ​ൻ​ട്ര​ലി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​യ​ർ​ഷോ​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ്യോ​മ​സേ​ന​യു​ടെ യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​മാ​യ ‘തേ​ജ​സ്സ്​’ ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വു​മാ​യി യു.​എ.​ഇ. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട വ്യോ​മ​സേ​ന പൈ​ല​റ്റി​ന്‍റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നും ​ അ​നു​ശോ​ച​ന​വും ദുഃ​ഖ​വും അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി യു.​എ.​ഇ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    എ​യ​ർ​ഷോ​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന ദി​വ​സ​മാ​യ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 2.10ഓ​ടെ​യാ​ണ്​ ​‘തേ​ജ​സ്സ്​’ വി​മാ​നം അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഉ​ട​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​തോ​റി​റ്റി​ക​ൾ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യും സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​ൻ എ​യ​റോ​നോ​ട്ടി​ക്​ ലി​മി​റ്റ​ഡ്​ (എ​ച്ച്.​എ.​എ​ൽ) വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​താ​ണ്​ ‘തേ​ജ​സ്സ്​’ യു​ദ്ധ​വി​മാ​നം.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ യു​ദ്ധ​വി​മാ​നം ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണ വാ​ർ​ത്ത ഞെ​ട്ട​ലോ​ടെ​യാ​ണ്​ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ കേ​ട്ട​ത്. വ​ൻ ശ​ബ്​​ദ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ വി​മാ​നം ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണ​ത്. വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ൽ പു​ക ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്​ ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടാ​ക്കി. എ​യ​ർ​ഷോ​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന ദി​ന​മാ​യ​തി​നാ​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ വ​ലി​യ തി​ര​ക്ക്​ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    എ​ങ്കി​ലും, ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ കൃ​ത്യ​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വ​ൻ​ദു​ര​ന്തം ഒ​ഴി​വാ​യി. ഉ​ച്ച​ക്ക് 1.30ഓ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സൂ​ര്യ കി​ര​ൺ ടീം ​ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ.​ഇ ബ​ന്ധ​ത്തെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​കാ​ശ​ത്ത്​ വ​ർ​ണ​വെ​ളി​ച്ചം വി​ത​റി​യ​തോ​ടെ കാ​ണി​ക​ൾ കൈ​യ​ടി​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    പി​ന്നാ​ലെ 2.10നാ​ണ്​ ‘തേ​ജ​സ്സ്​’ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​നാ​യി ആ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക്​ പ​റ​ന്നു​യ​ർ​ന്ന​ത്. ഏ​താ​ണ്ട്​ മൂ​ന്നു മി​നി​റ്റി​ന്​ ശേ​ഷം നി​യ​ന്ത്ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യും കു​ത്ത​നെ താ​ഴേ​ക്ക്​ പ​തി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:UAE NewsairshowIndiagulf news malayalam
