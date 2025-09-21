Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulf Homechevron_rightഗ​സ്സ​യി​ൽനി​ന്ന്​ 119...
    Gulf Home
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 2:17 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 2:17 PM IST

    ഗ​സ്സ​യി​ൽനി​ന്ന്​ 119 പേ​രെ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ്​ ചി​കി​ൽ​സ​ക്ക്​ രോ​ഗി​ക​ളെ എ​ത്തി​ച്ച​ത്
    ഗ​സ്സ​യി​ൽനി​ന്ന്​ 119 പേ​രെ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നാ​യി ഗ​സ്സ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള രോ​ഗി​ക​ളെ​യും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ​യും വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റ്റു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്‍റെ കെ​ടു​തി​യി​ൽ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ രോ​ഗി​ക​ളും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രു​മാ​യ 119പേ​രെ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. ഇ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും എ​ത്തി​ച്ച​വ​രി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ലോ​കാ​രേ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ്​ ഇ​സ്ര​യേ​ലി​ലെ റാ​മ​ൺ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി ഇ​വ​രെ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഗ​സ്സ​യി​ൽ യു​ദ്ധം ആ​രം​ഭി​ച്ച ശേ​ഷം ഇ​തി​ന​കം 2904രോ​ഗി​ക​ളെ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ചി​കി​ൽ​സ​ക്കാ​യി എ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    യു.​എ.​ഇ ​പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ ചി​കി​ൽ​സ​ക്ക്​ ഗ​സ്സ നി​വാ​സി​ക​ളെ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലാ​യി 1000 കാ​ന​സ​ർ രോ​ഗി​ക​ളെ​യും 1000പ​രി​ക്കേ​റ്റ കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും എ​ത്തി​ച്ച്​ ചി​കി​ൽ​സി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും ദു​രി​തം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്​ സം​രം​ഭം.

    ‘ഗാ​ല​ന്‍റ്​ നൈ​റ്റ്​ 3’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ര​വ​ധി മ​റ്റു സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും യു.​എ.​ഇ ഗ​സ്സ​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക്​ യു.​എ.​ഇ ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഒ​മ്പ​ത്​ സ​ഹാ​യ​ക്ക​ലു​ക​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്​. ഭ​ക്ഷ​ണം, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റു റി​ലീ​ഫ്​ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്കം ട​ൺ ക​ണ​ക്കി​ന്​ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​വി​ധ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ, മാ​നു​ഷി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്​ സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ഗ​സ്സ​യി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​ക്ക്​ വ​ലി​യ സ​ഹാ​യ​മാ​കു​ന്ന ഫീ​ൽ​ഡ്​ ആ​ശു​പ​​ത്രി​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്​. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ശു​ദ്ധ​ജ​ലം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ 20 ടാ​ങ്കു​ക​ളും എ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു. 2023മു​ത​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക്​ യു.​എ.​ഇ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച​യും യു.​എ.​ഇ സ​ഹാ​യ​ട്ര​ക്കു​ക​ൾ ഗ​സ്സ​യി​ൽ സ​ഹാ​യം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GazapeopleUAE
    News Summary - 119 people brought from Gaza to UAE
    Similar News
    Next Story
    X