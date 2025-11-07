Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 8:55 AM IST

    ഗ​ൾ​ഫ് സി​നി​മ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​വം​ബ​ർ 16 മു​ത​ൽ

    ഗ​ൾ​ഫ് സി​നി​മ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​വം​ബ​ർ 16 മു​ത​ൽ
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഗ​ൾ​ഫ് സി​നി​മ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​വം​ബ​ർ 16 മു​ത​ൽ 19 വ​രെ ഒ​മാ​ൻ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സാം​സ്കാ​രി​ക-​കാ​യി​ക- യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​യ്യി​ദ് സ​ഈ​ദ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ബു​സൈ​ദി അ​റി​യി​ച്ചു. സാം​സ്കാ​രി​ക-​കാ​യി​ക- യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ 26 ഗ​ൾ​ഫ് സി​നി​മ​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തും.

    ഫീ​ച്ച​ർ, ഷോ​ർ​ട്ട്, ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഒ​മ്പ​ത് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ മേ​ള​യി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്ത് ഒ​മാ​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും പ്ര​ദേ​ശി​ക ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് മേ​ള സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സി​നി​മ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ക​ലാ-​സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കി​ടു​ന്ന​തി​നും അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക ഐ​ക്യ​ത്തെ സി​നി​മ​യി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​യാ​യി മാ​റു​മെ​ന്ന് ബു​സൈ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫീ​ച്ച​ർ ഫി​ലിം, ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി ഫി​ലിം, ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം, മ്യൂ​സി​ക് സ്കോ​ർ, ന​ട​ൻ, ന​ടി, തി​ര​ക്ക​ഥ, സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ, ഛായാ​ഗ്ര​ഹ​ണം എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കും. ഒ​മാ​നി​ലെ​യും ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ച​ല​ച്ചി​ത്ര പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​തൊ​രു വേ​ദി​യാ​കും. ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും സം​വി​ധാ​യ​ക​രും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും സി​നി​മ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രും.

